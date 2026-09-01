Tronchon mindenkit meglepett Elchében

EGY PIHENŐNAP UTÁN dél felé vette az irányt a Vuelta mezőnye, Alcaraz és Elche de la Sierra között, dimbes-dombos terepen várt 184.7 kilométer a kerékpárosokra. Hétfős szökevénycsoport alakult ki, de a főmezőny két percnél nagyobb előnyt nem engedett az élen haladóknak. A történéseket hátul a Visma kontrollálta, amely arra készült, hogy a zöld trikós Wout van Aert lesz a befejező ember, aki szakaszgyőzelemmel növelhette volna előnyét a gyorsasági pontversenyben.

Harminchárom kilométerrel a vége előtt egy kanyargós résznél történt élénk mozgolódás a szökevények között és a főmezőnyben is, a születésnapos ír Eddie Dunbar érezte úgy, hogy ideje csatlakozni az elöl tekerőkhöz. Próbálkozása sikertelenül zárult, a csoportok közötti különbség azonban fokozatosan csökkent.

Tíz kilométer maradt hátra, amikor mindössze ketten maradtak elöl, míg a főmezőnyben a Decathlon vállalt oroszlánrészt az üldözésben, és feltűnt Valter Attila is, aki a sprintzónán belülre érve is a peloton elején haladt. A mezőny megtorpanását Walter Calzoni használta ki, utolsó erőtartalékait is mozgósította az olasz kerékpáros, ám két kilométerrel a vége előtt így is utolérték. A Visma színeiben ekkor Matthew Brennan diktálta a tempót, de a brit kerékpáros hamarosan elfáradt, ezzel Van Aert segítő nélkül maradt.

Az utolsó kilométer megkezdésekor jelentkezett két bátor próbálkozó, azonban hiába nyitott hosszú hajrát Jevgenyij Fjodorov, és bújt ki mögüle Xabier Mikel Azparren, a cél előtt az ő előnyük is elfillant. Bastien Tronchoné viszont nem, a Groupama-FDJ francia kerékpárosa a fejét fogta, amikor elsőként áthaladt a célvonalon… Van Aertnak a dobogó sem jött össze, Magnus Cort és Thibau Nys mögött lett negyedik a belga. Valter Attila a főmezőnnyel azonos idővel, a 60. helyen zárta a 10. szakaszt.

„Amikor áthaladtam a célvonalon, nem tudtam, hogy győztem vagy második lettem, fel sem emeltem a kezem. Nehéz napok után ezúttal jól teljesítettem, szóltam is a csapattársamnak, hogy padlógázzal nyomjuk, ameddig bírjuk. Nem éreztem jól magam a múlt héten, de próbáltam bízni a folyamatban, amikor elindultam, úgy voltam vele, a munkát elvégeztem, már csak versenyezni kell. Általában panaszkodni szoktam az utak minőségére, ám ezúttal nincs kifogásom” – értékelt a szakaszgyőztes Tronchon.

Az összetettben nem történt változás, továbbra is Enric Mas viseli a piros trikót. A szerdai, 11. etap során Cartagena és Lorca között tekernek a kerékpárosok, a 151.3 kilométeres útvonalon egy harmadik kategóriás emelkedő okozhat nehézséget.

81. VUELTA A ESPANA

10. szakasz (Alcaraz–Elche de la Sierra, 184.7 km): 1. Bastien Tronchon (francia, Groupama-FDJ) 4:07:41 óra, 2. Cort (dán, Uno-X) azonos idővel, 3. Nys (belga, Lidl-Trek) a. i., …36. Mas (spanyol, Movistar) a. i., …60. Valter Attila (Bahrain-Victorious) a. i. Az összetett állása: 1. (piros trikóban) Mas 32:41:44 óra, 2. Roglic (szlovén, Red Bull-Bora-Hansgrohe) 1:18 perc hátrány, 3. Gall (osztrák, Decathlon) 1:39 p h., …41. Valter 53:52 p h. A gyorsasági pontverseny állása: 1. (zöld trikóban) Wout van Aert (belga, Visma) 143 pont, 2. Romele (olasz, Astana) 76, 3. Brennan (brit, Visma) 67. A hegyi pontverseny állása: 1. (pöttyös trikóban) Santiago Buitrago (kolumbiai, Bahrain-Victorious) 29 pont, 2. Mas 24, 3. Leknessund (norvég, Uno-X) 19. A fiatalok versenyének állása: 1. (fehér trikóban) Oscar Onley (brit, Ineos) 32:44:04 óra, 2. Omrzel (szlovén, Bahrain-Victorious) 5:45 p h., 3. Widar (belga, Lotto-Intermarché) 7:14 p h. A csapatverseny állása: 1. Decathlon 98:22:04 óra, 2. Ineos 42:55 p h., 3. Astana 50:12 p h.