Nem élt helyzeteivel a Real Sociedad, pontot rabolt a Celta Vigo

A mérkőzés első félidejét a hazai együttes uralta, amely többször is közel járt a gólszerzéshez. A vigói kaput védő Radu előbb Jon Martín csukafejesénél, majd Yangel Herrera lapos átlövésnél védett nagyot, míg Kubo Takefusza a román kapusról kipattanó labdát lőtte érthetetlen módon a léc fölé úgy, hogy az üresen tátongó kaput kellett volna csak eltalálnia.

A fordulás után a vendégek ragadták magukhoz a kezdeményezést, majd az utolsó fél órára Iago Aspas is beállt, de ez sem volt elég a gólszerzéshez: maradt a döntetlen, amelynek a látott helyzetek függvényében a vendégek örülhetnek jobban. 0–0

SPANYOL LA LIGA

6. FORDULÓBÓL ELŐREHOZOTT MÉRKŐZÉS

Real Sociedad–Celta Vigo 0–0