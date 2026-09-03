Nemzeti Sportrádió

Nem élt helyzeteivel a Real Sociedad, pontot rabolt a Celta Vigo

M. B.M. B.
2026.09.03. 23:00
Fotó: Getty Images
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Real Sociedad Celta Vigo La Liga
Nem született gól a Real Sociedad és a Celta Vigo csütörtök esti csatáján a spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (La Liga) 6. fordulójából előrehozott mérkőzésen.

A mérkőzés első félidejét a hazai együttes uralta, amely többször is közel járt a gólszerzéshez. A vigói kaput védő Radu előbb Jon Martín csukafejesénél, majd Yangel Herrera lapos átlövésnél védett nagyot, míg Kubo Takefusza a román kapusról kipattanó labdát lőtte érthetetlen módon a léc fölé úgy, hogy az üresen tátongó kaput kellett volna csak eltalálnia.

A fordulás után a vendégek ragadták magukhoz a kezdeményezést, majd az utolsó fél órára Iago Aspas is beállt, de ez sem volt elég a gólszerzéshez: maradt a döntetlen, amelynek a látott helyzetek függvényében a vendégek örülhetnek jobban. 0–0

SPANYOL LA LIGA
6. FORDULÓBÓL ELŐREHOZOTT MÉRKŐZÉS
Real Sociedad–Celta Vigo 0–0

 

 

Real Sociedad Celta Vigo La Liga
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