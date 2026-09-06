Népünnepély Monzában: Antonelli a 19. helyről indulva aratott győzelmet hazai közönség előtt

Andrea Kimi Antonelli vezérletével kettős győzelmet aratott a Mercedes a Formula–1-es Olasz Nagydíj versenyén. Az olasz a 19. helyét váltotta a dobogó felső fokára, és 66 pontra növelte az előnyét George Russell előtt a vb-összetettben. Az első ötös sorát Max Verstappen (Red Bull), valamint az hajrában egymással viaskodó McLaren kettőse zárta. Lewis Hamilton (Ferrari) hatodik lett, míg Charles Leclerc már a 2. körben összetörte a Ferrarit, és piros zászlós megszakítást idézett elő.

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