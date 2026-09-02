Nemzeti Sportrádió

Lamine Yamal: Mindig sokat beszélnek mindenről, ami velem történik, de nagyon boldog vagyok

M. Á.M. Á.
2026.09.02. 18:01
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Lamine Yamal duplázott a Rayo Vallecano ellen (Fotó: Getty Images)
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Lamine Yamal Barcelona spanyol bajnokság La Liga
Lamine Yamalt választották a 2025–2026-os La Liga-idény legjobb játékosának a társak, a díjat tegnap este vette át egy gálán. Az FC Barcelona saját nevelésű játékosa a legutóbbi duplájáról, a világbajnokságról és Julián Álvarezről is beszélt.

A 19 éves támadó hétfőn duplázott a Rayo Vallecano ellen, ezzel kapcsolatban így nyilatkozott: „Nagyon izgatott voltam, hogy újra gólt szereztem életem klubjában, rendkívül boldog vagyok. Annak is nagyon örülök, hogy itt lehetek. Bármilyen díj szívesen látott, különösen egy játékos-szakszervezettől, hiszen a labdarúgók azok, akik a legjobban értenek hozzá. Mindig sokat beszélnek mindenről, ami velem történik, de nagyon boldog vagyok.”

„Minden egyes nap, amikor arra ébredsz, hogy világbajnok vagy, rendkívül boldoggá tesz. A Portugália és a Franciaország elleni győzelem volt az a pont, ami elhitette velünk, hogy bajnokok lehetünk. Erre a sorozatra és ezekre az élményekre örökké emlékezni fogok” – idézte fel a világbajnoki címet.

Azzal kapcsolatban, hogy Julián Álvarez átigazolása meghiúsult, úgy fogalmazott, hogy nagyon jól megy a játék, nem hiányoznak a gólok, és bár Álvarez nagyszerű játékos, elégedett a jelenlegi kerettel. Yamal emellett még azt tette hozzá, hogy az a célja, megnyerje a Bajnokok Ligáját. Amikor arról kérdezték, hogy a Real Madridnak vagy a Barcának van-e a jobb támadótriója, kitérő válasszal zárta le a vitát: „Mindent meg akarunk nyerni, ez a legfontosabb.” 

 

Lamine Yamal Barcelona spanyol bajnokság La Liga
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