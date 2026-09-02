Lamine Yamal: Mindig sokat beszélnek mindenről, ami velem történik, de nagyon boldog vagyok

A 19 éves támadó hétfőn duplázott a Rayo Vallecano ellen, ezzel kapcsolatban így nyilatkozott: „Nagyon izgatott voltam, hogy újra gólt szereztem életem klubjában, rendkívül boldog vagyok. Annak is nagyon örülök, hogy itt lehetek. Bármilyen díj szívesen látott, különösen egy játékos-szakszervezettől, hiszen a labdarúgók azok, akik a legjobban értenek hozzá. Mindig sokat beszélnek mindenről, ami velem történik, de nagyon boldog vagyok.”

„Minden egyes nap, amikor arra ébredsz, hogy világbajnok vagy, rendkívül boldoggá tesz. A Portugália és a Franciaország elleni győzelem volt az a pont, ami elhitette velünk, hogy bajnokok lehetünk. Erre a sorozatra és ezekre az élményekre örökké emlékezni fogok” – idézte fel a világbajnoki címet.

Azzal kapcsolatban, hogy Julián Álvarez átigazolása meghiúsult, úgy fogalmazott, hogy nagyon jól megy a játék, nem hiányoznak a gólok, és bár Álvarez nagyszerű játékos, elégedett a jelenlegi kerettel. Yamal emellett még azt tette hozzá, hogy az a célja, megnyerje a Bajnokok Ligáját. Amikor arról kérdezték, hogy a Real Madridnak vagy a Barcának van-e a jobb támadótriója, kitérő válasszal zárta le a vitát: „Mindent meg akarunk nyerni, ez a legfontosabb.”