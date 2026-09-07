A spanyoloktól húsz ponttal kikapó Japán vár a magyar női kosárlabda-válogatottra a vb-n

Völgyi Péter szövetségi kapitány együttese hétfőn 82–73-ra legyőzte a Dél-Koreát, így 2/1-es mérleggel, csoportmásodikként jutott tovább. Így annyit lehetett tudni, hogy a folytatásban az A jelű négyes harmadikja következik, az a kvartett viszont rendkívül kiegyenlített volt, két forduló után mind a négy gárda három ponttal állt. A zárókörben aztán a házigazda németek 25 ponttal megverték Malit, míg a – korábban az afrikaiaktól meglepetésre kikapott – spanyolok Japánnál bizonyultak jobbnak. Így az ibériai gárda került csoportelsőként közvetlenül a negyeddöntőbe, a hazaiak lettek a másodikok, a japánok a harmadikok, Mali pedig kiesett.

A keddi rájátszásos meccsekre 17.45 és 20.45 órakor kerül sor a Berlin Arenában, a szervezők tájékoztatása alapján a magyar-japán csata lesz előbb, és a németek kerülnek a "főműsoridőbe". Annak a mérkőzésnek a győztese bejut a negyeddöntőbe, ahol a D-csoportot – és az elmúlt négy világbajnokságot – megnyerő Egyesült Államok vár rá.

KOSÁRLABDA

NŐI VILÁGBAJNOKSÁG, BERLIN

3. FORDULÓ

A-CSOPORT

Japán–Spanyolország 59–79 (15–23, 21–16, 12–18, 11–22)

Németország–Mali 83–58 (23–18, 26–14, 15–12, 19–14)

A végeredmény: 1. (és negyeddöntős) Spanyolország 5 pont, 2. (és továbbjutott) Németország 5, 3. (és továbbjutott) Japán 4, 4. Mali 4

Azonos pontszámnál az egymás elleni eredmény rangsorol.



B-CSOPORT

MAGYARORSZÁG–Dél-Korea 82–73 (20–16, 20–20, 18–20, 24–17)

Nigéria–Franciaország 56–111 (13–31, 13–34, 13–30, 17–16)

C-CSOPORT

Belgium–Ausztrália 80–68 (23–17, 17–16, 20–22, 20–13)

Puerto Rico–Törökország 75–71 (19–20, 18–20, 14–18, 24–13)

A végeredmény: 1. (és negyeddöntős) Belgium 6 pont, 2. (és továbbjutott) Ausztrália 5, 3. (és továbbjutott) Puerto Rico 4, Törökország 3

KÉSŐBB

D-CSOPORT

20.45: Egyesült Államok–Csehország

20.45: Olaszország–Kína

A RÁJÁTSZÁS PÁROSÍTÁSA

Kedd

17.45: Magyarország–Japán

20.45: Németország–Dél-Korea

Szerda

Ausztrália–Olaszország/Kína

Puerto Rico–Olaszország/Kína