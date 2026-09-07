Nemzeti Sportrádió

Hadjar a Spanyol Nagydíjon sem tud rajthoz állni – hivatalos

Horváth LiliánaHorváth Liliána
2026.09.07. 20:33
Hadjar Madridban sem tud visszatérni (Fotó: AFP)
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F1 Isack Hadjar Liam Lawson Red Bull Formula–1 Cunoda Juki Spanyol Nagydíj
A Formula–1-es Red Bull hétfő este hivatalosan is megerősítette, Isack Hadjar a soron következő Spanyol Nagydíjon sem tud rajthoz állni. A francia helyén ezúttal is Liam Lawson vezet, míg az új-zélandit Cunoda Juki helyettesíti a Racing Bullsban.

Mint ismert, a Red Bull-lal az első évét teljesítő Isack Hadjar a nyári szünetben szenvedett csuklósérülést bokszedzés közben, aminek következtében nem tudott rajthoz állni a Holland és az Olasz Nagydíjon sem. A francia pilóta helyét Liam Lawson vette át, míg az új-zélandit Cunoda Juki helyettesítette a Racing Bullsban mindkét futamhétvégén. 

A „vörös bikák” csapatfőnöke, Laurent Mekies már Monzában is arról beszélt, hogy rizikós lenne Hadjar visszatérése az újonnan bemutatkozó madridi pályán, és a csapat hétfő este hivatalosan is megerősítette, hogy a francia pilóta egyelőre nem áll készen a versenyzésre, így a Spanyol GP-t is kénytelen kihagyni. A döntés értelmében a Hollandiában pontot szerző Lawson újabb futamot teljesíthet Max Verstappen csapattársaként, miközben a múlt vasárnap tizedikként célba érő Cunoda még egy versenyt futhat a Racing Bulls színeiben. 

„A döntést azért hoztuk meg, mert bár Isack felépülése továbbra is jó ütemben halad, még nincs olyan állapotban, hogy visszatérjen az autóba. Ennek ellenére ő is ott lesz Madridban, hogy támogassa a csapatot” – áll a Red Bull közleményében. 

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77. OLASZ NAGYDÍJ
SZEPTEMBER 4., PÉNTEK
1. szabadedzés1. Leclerc 1:23.008
2. szabadedzés1. Russell 1:22.559
SZEPTEMBER 5., SZOMBAT
3. szabadedzés1. Russell 1:22.219
Időmérő1. Gasly 1:21.786
SZEPTEMBER 6., VASÁRNAP
A verseny 1. Antonelli, 2. Russell, 3. Verstappen
KÖVETKEZŐ VERSENYEK
Spanyol Nagydíj, Madridszeptember 13., 15.00
Azeri Nagydíj, Bakiszeptember 26., 13.00
Bahreini Nagydíj, Sepangoktóber 4., 9.00


 

 

F1 Isack Hadjar Liam Lawson Red Bull Formula–1 Cunoda Juki Spanyol Nagydíj
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