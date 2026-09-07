Hadjar a Spanyol Nagydíjon sem tud rajthoz állni – hivatalos

Mint ismert, a Red Bull-lal az első évét teljesítő Isack Hadjar a nyári szünetben szenvedett csuklósérülést bokszedzés közben, aminek következtében nem tudott rajthoz állni a Holland és az Olasz Nagydíjon sem. A francia pilóta helyét Liam Lawson vette át, míg az új-zélandit Cunoda Juki helyettesítette a Racing Bullsban mindkét futamhétvégén.

A „vörös bikák” csapatfőnöke, Laurent Mekies már Monzában is arról beszélt, hogy rizikós lenne Hadjar visszatérése az újonnan bemutatkozó madridi pályán, és a csapat hétfő este hivatalosan is megerősítette, hogy a francia pilóta egyelőre nem áll készen a versenyzésre, így a Spanyol GP-t is kénytelen kihagyni. A döntés értelmében a Hollandiában pontot szerző Lawson újabb futamot teljesíthet Max Verstappen csapattársaként, miközben a múlt vasárnap tizedikként célba érő Cunoda még egy versenyt futhat a Racing Bulls színeiben.

„A döntést azért hoztuk meg, mert bár Isack felépülése továbbra is jó ütemben halad, még nincs olyan állapotban, hogy visszatérjen az autóba. Ennek ellenére ő is ott lesz Madridban, hogy támogassa a csapatot” – áll a Red Bull közleményében.