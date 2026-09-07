Nemzetek Ligája: Belfastban 800, Nagyszombatban 1850 magyar szurkoló lehet a stadionban

A Nemzetek Ligája másodosztályát jelentő B-divízióban a nemzeti együttes szeptember 28-án Észak-Írország vendége lesz, a belfasti találkozón 800 vendégdrukker lehet jelen. Péntek 10 órától lehet megvenni a belépőket, melyek egységesen 17 500 forintba kerülnek.

A magyar szövetség (MLSZ) honlapjának hétfői beszámolója szerint a jegyvásárlás a szokásos módon, voucher formájában történik a meccsjegy.mlsz.hu oldalon, az MLSZ Szurkolói Klub weboldalán, valamint az iOS-en és Androidon elérhető mobilalkalmazáson keresztül. A rendező szövetséggel egyeztetve a voucherek megvásárlására és az esetleges névátírásra szeptember 20-án 23 óráig lesz lehetőség. A vásárlók a mérkőzés előtt néhány nappal e-mailben kapják meg a pdf-alapú jegyeket, amelyek kinyomtatva és telefonon bemutatva használhatók belépésre. Az MLSZ felhívta a figyelmet, hogy Észak-Írországba magyar állampolgároknak csak érvényes útlevéllel és úgynevezett előzetes beutazási engedély (ETA) birtokában lehet belépni.

Az ukránok október 5-én a szlovákiai Nagyszombatban fogadják a magyar csapatot. Erre a meccsre a magyar drukkerek részére a szervezők 1850 jegyet árulnak, melyek egységesen 11 500 forintba kerülnek. A belépők értékesítése jövő hétfőn 10 órától indul és szeptember 20-án 23 órakor zárul, a névátírásra is eddig lesz lehetőség.

A mérkőzésekre a korábbi gyakorlatnak megfelelően kizárólag a Szurkolói Klub tagjai vehetnek belépőt. A vásárlás során egy felhasználó egy tranzakciót hajthat végre mérkőzésenként, a tranzakció során maximum négy vouchert lehet venni, amelyek csak SZK-tagok részére vásárolhatók meg és az egyik jegynek mindenképpen a vásárló nevére kell szólnia.

A mieink szeptember 25-én hazai pályán Ukrajna ellen kezdenek, utána következik a belfasti összecsapás, majd Marco Rossi szövetségi kapitány együttese október 2-án Georgiát (Grúziát) fogadja a Puskás Arénában, ezt követi három nappal az ukránok elleni szlovákiai fellépés. Az 5. és a 6. fordulót novemberben rendezik. A négyesből az első feljut, az utolsó kiesik, a második a feljutásért, a harmadik a bennmaradásért játszik osztályozót.