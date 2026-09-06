Kétgólos hátrányból állt fel az Újpest, döntetlennel zárult a 248. bajnoki derbi

LABDARÚGÓ NB I

7. FORDULÓ

FERENCVÁROSI TC–ÚJPEST FC 2–2 (2–1)

Budapest, Groupama Aréna, 20 107 néző. Vezette: Karakó Ferenc (Tóth Vencel, Buzás Balázs)

FTC: Dibusz – Osváth, Raemaekers, M. Gómez, Cadu – Nagy Á. (N. Keita, 65.), Corbu – Zachariassen, Bagi (Lisztes, a szünetben), Arzani (Birmancsevics, 65.) – Yusuf. Vezetőedző: Borbély Balázs

ÚJPEST: Szappanos – Ujváry, Heitor, Stronati, Zeke – Szendrei N., Mucsányi Miron (Vlijter, a szünetben) – Matko, Ljujics (Fenyő, 75.), Horváth Krisztofer (Ademi, 81.) – Amenyido (Scharmer, 75.). Vezetőedző: Szélesi Zoltán

Gólszerző: Yusuf (20.), Zachariassen (44.), ill. Stronati (45+2.), Matko (55.)

Sárga lap: Raemaekers (23.), Zachariassen (85.), Yusuf (90+1.), Borbély Balázs (90+4. – a kispadon), ill. Mucsányi Miron (8.), Ljujics (86. – a kispadon), Szélesi Zoltán (90. – a kispadon)

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Vízre szállt az újpesti tábor egy része a vasárnapi derbi előtt. A lila-fehér drukkerek az elmúlt években különmetróval és különbuszokkal utaztak a Groupama Arénához, ezúttal hazánkban alighanem egyedülálló megoldást választottak: hajóra szálltak, és a stadionhoz vezető út jelentős részét a Dunán tették meg. A hullámokat szelő járgány a füstbombától lila csíkot húzott maga után, nem akármilyen látvány volt.

A Groupama Arénában azonban már zöld és fehér füstfelhő borította be a játékteret.

A hazai ultrák a kezdés előtt több mint 30 füstöt okádó eszközt tartottak a magasba, és hogy a bemutató még látványosabb legyen, néhány tűzijátékot is a levegőbe lőttek. A IX. kerületben mindent bevetettek, hogy elnyomják a vendégek hangját, amint a bemelegítés alatt a lila ultrák felerősítették hangjukat, a stadion vezérlőjében azonnal feljebb tekerték a zene hangerejét, elnyomva a vendégszektorban lévők szurkolását.

A meccs végén ismét az újpestiek lehettek hangosabbak!

Az Újpest 2015 decembere óta várt arra, hogy felülmúlja ősi riválisát, az elmúlt évek derbijein pedig egyre nyomasztóbbá vált a zöld-fehérek fölénye. A lilák az előző idényben 3–0-ra kaptak ki a Groupama Arénában, májusban pedig odahaza szenvedtek 5–0-s vereséget. A vasárnapi bajnoki előtt így már az is kérdés volt, sikerül-e újra valódi rangadót varázsolniuk ebből a párosításból.

Nos, sikerült.

Pedig az első 20 perc nem arra utalt, hogy ezúttal más forgatókönyv következik. A Ferencváros magához ragadta a kezdeményezést, sorra vezette támadásait, és különösen a két szélen okozott gondot az újpesti védelemnek. Daniel Arzani, Cadu és Bamidele Yusuf is lendületesen futballozott, a vendégek pedig eleinte jobbára azzal voltak elfoglalva, hogy valahogy eltakarítsák a kapujuk elé érkező labdákat.

A nyomást a 20. percig bírták.

Cadu bal oldali beadása után Bamidele Yusuf az üresen maradt kapuba fejelt, a nigériai támadó az elmúlt hetekben egyre fontosabb szereplője lett a Ferencvárosnak, és immár első derbigólját is megszerezte.

Bamidele Yusuf az első gólját szerezte derbin (Fotó: Török Attila)

Az Újpest azonban nem roppant össze. Horváth Krisztofer ügyes összjáték után került lövőhelyzetbe, Aljosa Matko az ötös jobb sarkától próbált középre játszani, Matija Ljujics pedig alig fél méterrel lőtt a léc fölé – a lila-fehérek ekkor már jelezték: ezúttal nem kívánják csendben tudomásul venni a papírformát. A szünet előtt aztán jött Kristoffer Zachariassen újabb fejes gólja, a norvég középpályásnak ezúttal felugrania sem kellett, hat méterről a jobb alsó sarokba csúsztatott. Kétgólos előnynél alighanem sok ferencvárosi szurkoló reménykedett az újabb kiütésben – hát, nem az lett a vége…

Az Újpest ugyanis nem adta fel.

Az első félidő hosszabbításában egy szöglet után Dibusz Dénes nem tudott felszabadítani, Patrizio Stronati közelről a kapuba lőtt, az Újpest a lehető legjobb pillanatban szépített, és a szünetre már úgy vonulhatott, hogy ismét nyílttá tette a mérkőzést. Szélesi Zoltán a fordulásra pályára küldte Gleofilo Vlijtert, a csere pedig hamarosan döntőnek bizonyult, a támadó lapos lövését Dibusz Dénes még védte, a kipattanóra azonban Aljosa Matko érkezett, és megszerezte az egyenlítő gólt. A helyzet elsőre lesgyanúsnak tűnt, a VAR hosszú percekig vizsgálta az esetet, ám végül érvényes lett a találat.

Aljosa Matko egyenlített (Fotó: Czinege Melinda)

Kétgólos hátrányból állt fel az Újpest a Groupama Arénában.

És itt még nem volt vége. Felváltva forogtak veszélyben a kapuk, hol egyik, hol másik oldalon volt dolga a kapusoknak, Borbály Balázs pedig próbált frissíteni csapatán, Naby Keita és Veljko Birmancsevics is pályára lépett. Az FTC újra átvette az irányítást, de az Újpest ezúttal nem zuhant össze a nyomás alatt. Patrizio Stronati vezérként takarított hátul, a lilák pedig minden megszerzett labdában ott keresték a gyors ellentámadás lehetőségét. A hajrára eltűnt a korábbi különbség a két csapat között, a derbi nyílttá és kiszámíthatatlanná vált, egyik fél sem elégedett meg az egy ponttal. Az Újpestnek volt esélye arra, hogy több mint egy évtized elteltével végre győzelemmel távozzon, de a Ferencváros előtt is adódott lehetőség a meccs lezárására.

Az utolsó pillanatokban Kristoffer Zachariassen lábában maradt a győztes gól. A norvég középpályás a helyzet után nem véletlenül fogta a fejét: pontosan tudta, milyen közel járt ahhoz, hogy másodszor is betaláljon, és eldöntse a derbit.

A Ferencváros végül kétgólos előnyről veszített két pontot, az Újpest pedig hiába játszott hosszú idő után ismét győzelmi eséllyel ősi riválisa otthonában, a több mint tíz éve tartó rossz sorozatát most sem tudta lezárni. A különbség azonban ezúttal óriási volt a közelmúlt egyoldalú találkozóihoz képest, a lilák nemcsak túlélték a Ferencváros első rohamait, hanem felálltak a padlóról, visszajöttek kétgólos hátrányból, és a végéig elhitették magukkal, illetve szurkolóikkal, hogy ezt a derbit meg is nyerhetik.

A hajóval érkező tábor végül győzelem nélkül indult vissza Újpestre. Ám ezúttal legalább nem azzal az érzéssel, hogy csapata ismét csak utasa volt a derbinek. 2–2

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