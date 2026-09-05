Aubameyang szenzációs, de Luiz Júnior hibái is kellettek a Depor győzelméhez

A bajnokságot két döntetlennel és egy vereséggel kezdő Villarreal nagy elánnal vágott neki az összecsapásnak, s a 19. percben Nicolas Pépé okos góljával szerezte meg a vezetést. A Deportivo válasza a szünet előtt érkezett, Aubameyang jó ütemben gurította le a labdát Luismi Cruznak, aki a kapu bal oldalába lőtt.

A fordulás után a hazaiak irányították a játékot, s nagy nyomást helyeztek a galiciai kapura, de gólt nem ők, hanem a kék-fehérben bemutatkozó Adama Traoré szerzett, aki védhetetlenül bólintott saját kapusa fölött a hálóba – ismét a „sárga tengeralattjárónál” volt az előny. A hazai öröm nem tartott sokáig, percekkel később Aubameyang ugratta ki Zakaria Eddahchourit, aki éles szögből a rövid alsóba lőtt – a gólban a hazai kaput védő, az első vendégtalálatnál is bizonytalanul vetődő Luiz Júnior is benne volt.

A Villarreal szemszögéből a döntetlen eleve nem számított jó eredménynek, de a „feketeleves” csak ezután jött: a 88. percben egy nagyon csúnyán eladott labdával az előző két gólt előkészítő Pierre-Emerick Aubameyang lódult meg, majd rendkívül higgadtan be is verte a ziccert (a kilépő Luiz Júnior beleért a lövésbe, de védeni nem tudott). A 37 éves gaboni csatár négy meccsen hat kanadai pontot (négy gól, két gólpassz) számlál, csapata pedig veretlenül áll a tabella negyedik helyén.

A három pont tehát a Deportivóé lett, míg a másik oldalon nem lenne meglepő, ha a keddi, Borussia Dortmund elleni BL-meccsen már Gulácsi Péter nevével kezdődne a Villarreal névsora. 2–3

SPANYOL LA LIGA

4. FORDULÓ

Villarreal–Deportivo 2–3 (Pépé 19., A. Traoré 76. – öngól, ill. Luismi 43., Eddahchouri 79., Aubameyang 88.)

Vasárnap játsszák

16.15: Valencia–Barcelona (Tv: Spíler2)

18.30: Alavés–Osasuna

18.30: Málaga–Levante (Tv: Spíler2)

21.00: Espanyol–Sevilla (Tv: Spíler2)

Hétfőn játsszák

19.00: Getafe–Celta Vigo

21.30: Elche–Real Sociedad

Korábban

Athletic Bilbao–Atlético Madrid 3–0 (N. Williams 46., R. Navarro 48., Sancet 90.)

Rayo Vallecano–Racing Santander 3–2 (Ratiu 17., Camello 43., 47., ill. Canales 4., P. García 28.)

Kiállítva: F. Pérez (Rayo, 85.)

Pénteken játszották

Real Betis–Real Madrid 1–0 (Parrott 81.)