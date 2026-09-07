Nemzeti Sportrádió

Atlétikai Világdöntő: nem indul Budapesten a női távolugrás olimpiai bajnoka

2026.09.07. 18:49
Tara Davis-Woodhallt sajnos nem láthatjuk Budapesten (Fotó: Getty Images)
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Budapest atlétikai világdöntő Tara Davis-Woodhall atlétika
Két héttel ezelőtti autóbalesete után Tara Davis-Woodhall, a női távolugrás olimpiai és világbajnoka úgy döntött, hogy lezárja a 2026-os idényét, így kihagyja a most hétvégén esedékes budapesti atlétikai Világdöntőt.

„A csapatommal folytatott hosszas egyeztetés után úgy döntöttünk, hogy befejezzük az idei szezonomat. Fájdalmas ez, szomorú és csalódott vagyok, egyszerűen nagyon megvisel az egész” – írta Instagram-oldalán a 27 éves amerikai sztár, aki még megjegyezte: visszatér.

A 27 éves Tara Davis-Woodhall egy parkolóban nagyjából 30 kilométer/órás sebességgel haladt, amikor frontálisan ütközött egy hasonló tempóban közlekedő autóval. Ekkor súlyos agyrázkódást és más kisebb sérüléseket szenvedett, ezért nem is tudott edzeni.

A távolugró a múlt héten még azt tervezte, hogy visszatér Budapestre, ahol három évvel ezelőtt második lett a világbajnokságon. Ezt követően 2024-ben már aranyérmes lett a párizsi olimpián, majd a 2025-ös vb-n is.

Az atlétika új típusú, háromestés versenyét, melyen 10 millió dollár lesz az összdíjazás, péntektől vasárnapig rendezik a Zsivotzky Gyula Nemzeti Atlétikai Központban.

 

Budapest atlétikai világdöntő Tara Davis-Woodhall atlétika
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