NB II: Videoton–Diósgyőri VTK

LABDARÚGÓ NB II

7. FORDULÓ

VIDEOTON FC FEHÉRVÁR–DIÓSGYŐRI VTK 2-1 - ÉLŐ

Székesfehérvár, Sóstói stadion, 2486 néző. Vezeti: Antal Péter (Vígh-Tarsonyi Gergő, Garai Péter)

VIDEOTON: Hársfalvi – Köllő, Murka, Spandler – Bedi, Zsótér – Ekbauer, Derekas, Kurdics (Nagy Do., 59.) – Nagy Z. (Kovács E., 90+4.), Németh D. (Kelemen, 84.). Vezetőedző: Pető Tamás

DVTK: Gróf – Kiss B., Szatmári, Bárdos – Molnár G., Holdampf, Bényei (Babinszky, 79.), Bokros – Mucsányi M. (Szekszárdi, 59.), Borvető, Galántai (Krone, 88.). Vezetőedző: Kriston István

Gólszerző: Németh D. (53., 82.) illetve Galántai (29.)

Cikkünk folyamatosan frissül...





PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat! Hamarosan kezdődik a mérkőzés, meglátjuk, mire megy a hárommeccses vereségsorozatba futó fehérvári csapat a szintén bukdácsoló DVTK ellen.