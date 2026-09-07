Nemzeti Sportrádió

NB II: Videoton–Diósgyőri VTK

FERENCZ BALÁZSFERENCZ BALÁZS
2026.09.07. 19:19
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Pető Tamás (Fotó: Kovács Péter, archív)
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A labdarúgó NB II 7. fordulójában a legutóbbi három bajnokiját elvesztő Videoton a legutóbbi négy fordulóban egyetlen pontot szerző Diósgyőrt fogadja. A találkozó legfontosabb eseményeit folyamatosan frissülő online közvetítésünk segítségével ön is nyomon követheti.

LABDARÚGÓ NB II
7. FORDULÓ
VIDEOTON FC FEHÉRVÁR–DIÓSGYŐRI VTK 2-1 - ÉLŐ

Székesfehérvár, Sóstói stadion, 2486 néző. Vezeti: Antal Péter (Vígh-Tarsonyi Gergő, Garai Péter)
VIDEOTON: Hársfalvi – Köllő, Murka, Spandler – Bedi, Zsótér – Ekbauer, Derekas, Kurdics (Nagy Do., 59.) – Nagy Z. (Kovács E., 90+4.), Németh D. (Kelemen, 84.). Vezetőedző: Pető Tamás
DVTK: Gróf – Kiss B., Szatmári, Bárdos – Molnár G., Holdampf, Bényei (Babinszky, 79.), Bokros – Mucsányi M. (Szekszárdi, 59.), Borvető, Galántai (Krone, 88.). Vezetőedző: Kriston István
Gólszerző: Németh D. (53., 82.) illetve Galántai (29.)

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Köszöntjük kedves olvasóinkat! Hamarosan kezdődik a mérkőzés, meglátjuk, mire megy a hárommeccses vereségsorozatba futó fehérvári csapat a szintén bukdácsoló DVTK ellen.

 

NB II Ajka NB II 2. forduló élő közvetítés labdarúgó NB II Mezőkövesd
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