Rodri: Az a feladatom, hogy átadjam a tapasztalatomat a Barcelonának

„Amikor megérkeztek az ajánlatok, először meg kellett értenem, hogy véget ért egy szakasz a klubomnál, és eljött az idő a távozásra. Időbe telt, mire ezt feldolgoztam. Ez volt a legkülönlegesebb klub, ahol valaha játszottam. Tanulmányoztam és elemeztem a lehetőségeket, nagyon fontos klubokról volt szó. A családommal és a hozzám közel állókkal együtt hoztuk meg azt a döntést, amelyet a legjobbnak gondoltunk. A döntéseim mindig egy kihíváshoz kötődtek.”

A futballista azt is elárulta, hogy a Barcelonát már korábban első számú választásként jelezte Joan Laportának: „A Barcelona egy nagyszerű klub, világviszonylatban is meghatározó, amelynek sajátos futballfelfogása és értékei vannak. Volt más lehetőségem is, de a Barcelona volt az első, és ezt Laportának is így jeleztem.”

Rodri számára megkönnyíti a beilleszkedést, hogy a spanyol válogatottból számos játékost ismer. A keretben többek között Pedrivel, Dani Olmóval, Gavival, Pau Cubarsíval, Eric Garcíával és Lamine Yamallal is játszott már együtt: „Szinte tökéletesen ismerem az öltözőt, ez segíteni fog a beilleszkedésben. Ami miatt aggódom, azok az első napok zrikálásai” – mondta mosolyogva.

Külön kitért Lamine Yamalra is, akit a jövő egyik legnagyobb sztárjának tart: „Kollektív szemmel tekint a futballra. Mi azért vagyunk itt, hogy trófeákat nyerjünk, az egyéni díjakra nem fordítunk akkora figyelmet. Azok a jól végzett munka következményei. Lamine elképesztő fejlődésen megy keresztül.”

Rodri Marc Bernal fejlődését is szeretné segíteni, hiszen ugyanazon a poszton szerepelnek: „Harmincévesen olyan tapasztalattal érkezem, amellyel a keret sok játékosa még nem rendelkezik. Azért jövök, hogy hozzátegyek a csapathoz, átadjam a tapasztalatomat a társaimnak. Marc fejlődése lenyűgöző, remélem, mindenben segíthetek neki.”