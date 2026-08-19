Nemzeti Sportrádió

Rodri: Az a feladatom, hogy átadjam a tapasztalatomat a Barcelonának

ROCK PÉTERROCK PÉTER
2026.08.19. 09:05
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Rodri 2030-ig írt alá Barcelonában (Fotó: Getty Images)
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Rodri FC Barcelona sajtótájékoztató Manchester City
Rodri érkezését bejelentették új csapatánál, az FC Barcelonánál, az aranylabdás labdarúgó pedig elmondta: több lehetősége is volt a nyáron, de a katalán klubot választotta. A 30 éves középpályás 2030-ig írt alá, és már alig várja, hogy Hansi Flick irányítása alatt dolgozhasson.

„Nagyon boldog és izgatott vagyok karrierem új fejezete miatt. Új kihívás, új dolgok megtapasztalásának lehetősége, és újra érzem azt az izgalmat – mondta első barcelonai sajtótájékoztatóján Rodri, aki egyértelművé tette, hogy minden sorozatban a végső győzelemre tör. Azért érkeztem, hogy mindenért, nagy dolgokért, például a Bajnokok Ligája-elsőségért harcoljak” – jelentette ki.

A spanyol középpályás arról is beszélt, miért éppen a Barcelonát választotta. Elmondása szerint más ajánlatai is voltak, köztük a Real Madrid érdeklődése, de a katalánok jelentették számára az első számú opciót: „Nehéz döntés volt. Először is azért, mert el kellett hagynom a Manchester Cityt, amely mindent megadott nekem, és ahol rendkívül boldog voltam. Örökké hálás leszek nekik.”

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Az aranylabdás középpályás 2030-ig kötelezte el magát új csapatához.

„Amikor megérkeztek az ajánlatok, először meg kellett értenem, hogy véget ért egy szakasz a klubomnál, és eljött az idő a távozásra. Időbe telt, mire ezt feldolgoztam. Ez volt a legkülönlegesebb klub, ahol valaha játszottam. Tanulmányoztam és elemeztem a lehetőségeket, nagyon fontos klubokról volt szó. A családommal és a hozzám közel állókkal együtt hoztuk meg azt a döntést, amelyet a legjobbnak gondoltunk. A döntéseim mindig egy kihíváshoz kötődtek.”

A futballista azt is elárulta, hogy a Barcelonát már korábban első számú választásként jelezte Joan Laportának: „A Barcelona egy nagyszerű klub, világviszonylatban is meghatározó, amelynek sajátos futballfelfogása és értékei vannak. Volt más lehetőségem is, de a Barcelona volt az első, és ezt Laportának is így jeleztem.”

Rodri számára megkönnyíti a beilleszkedést, hogy a spanyol válogatottból számos játékost ismer. A keretben többek között Pedrivel, Dani Olmóval, Gavival, Pau Cubarsíval, Eric Garcíával és Lamine Yamallal is játszott már együtt: „Szinte tökéletesen ismerem az öltözőt, ez segíteni fog a beilleszkedésben. Ami miatt aggódom, azok az első napok zrikálásai” – mondta mosolyogva.

Külön kitért Lamine Yamalra is, akit a jövő egyik legnagyobb sztárjának tart: „Kollektív szemmel tekint a futballra. Mi azért vagyunk itt, hogy trófeákat nyerjünk, az egyéni díjakra nem fordítunk akkora figyelmet. Azok a jól végzett munka következményei. Lamine elképesztő fejlődésen megy keresztül.”

Rodri Marc Bernal fejlődését is szeretné segíteni, hiszen ugyanazon a poszton szerepelnek: „Harmincévesen olyan tapasztalattal érkezem, amellyel a keret sok játékosa még nem rendelkezik. Azért jövök, hogy hozzátegyek a csapathoz, átadjam a tapasztalatomat a társaimnak. Marc fejlődése lenyűgöző, remélem, mindenben segíthetek neki.”

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„A kétségei bennem is kétségeket ébresztettek. A klub nem engedheti meg magának, hogy olyan játékosai legyenek, akik kétszer is meggondolják, hogy ide akarnak-e jönni.”

A középpályás Hansi Flick munkájáról is elismerően beszélt, és kifejezetten vonzónak tartja a német edző játékfelfogását: „Beszéltem Hansival, és átadta nekem a lelkesedését. Nagyon motivál, hogy vele dolgozhatok. Nagyon bátor játékfelfogása van, és ez rendkívül vonz engem. Még van hová fejlődnöm, és ő tovább tökéletesíthet engem játékosként. Átláthatók az elképzelései, elmondja, mit vár tőled. A csapatnak szüksége van a tapasztalatra, nekem pedig az lesz a szerepem, hogy ezt átadjam a többieknek.”

Természetesen szóba került Sergio Busquets is, akivel gyakran hasonlítják össze: „Nagy példaképem volt. Megértem az összehasonlítást a posztunk és a játékstílusunk miatt. Kiváltság számomra, hogy vele hasonlítanak össze, de különbözőek a jellemzőink. Mindig csodáltam őt, és próbáltam ellesni tőle dolgokat.”

Rodri a Manchester Citytől való búcsújáról is beszélt. Hét év alatt 14 jelentős trófeát nyert a klubbal, köztük Bajnokok Ligáját és Aranylabdát is, ám szerinte most jött el a megfelelő pillanat a váltásra: „Nem érzem úgy, hogy elhagynám a Cityt. Inkább úgy gondolok rá, hogy egy másik klubhoz igazolok. A szívem azonban egész életemben kék marad.”

A spanyol játékos hozzátette: a Manchester Cityhez és szurkolóihoz fűződő kapcsolata különösen sokat jelentett számára a súlyos térdsérülése idején: „Mindig azt gondolom, hogy az egyéni trófeák nem annyira fontosak. Amit éreztem, az a klub szeretete volt az összes év alatt, különösen a nehéz pillanatokban, amikor megsérültem. Amikor visszatértem, elképesztő szeretetet kaptam. Az a fogadtatás, amelyet azon a meccsen kaptam, könnyeket fakasztott és büszkévé tett.”

Rodri tehát lezárt egy hét évig tartó korszakot Manchesterben, és új kihívásba kezd Barcelonában. A célja azonban változatlan: trófeákat nyerni – ezúttal a katalánok mezében.

Rodri FC Barcelona sajtótájékoztató Manchester City
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