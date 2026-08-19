Rodri: Az a feladatom, hogy átadjam a tapasztalatomat a Barcelonának
„Nagyon boldog és izgatott vagyok karrierem új fejezete miatt. Új kihívás, új dolgok megtapasztalásának lehetősége, és újra érzem azt az izgalmat – mondta első barcelonai sajtótájékoztatóján Rodri, aki egyértelművé tette, hogy minden sorozatban a végső győzelemre tör. Azért érkeztem, hogy mindenért, nagy dolgokért, például a Bajnokok Ligája-elsőségért harcoljak” – jelentette ki.
A spanyol középpályás arról is beszélt, miért éppen a Barcelonát választotta. Elmondása szerint más ajánlatai is voltak, köztük a Real Madrid érdeklődése, de a katalánok jelentették számára az első számú opciót: „Nehéz döntés volt. Először is azért, mert el kellett hagynom a Manchester Cityt, amely mindent megadott nekem, és ahol rendkívül boldog voltam. Örökké hálás leszek nekik.”
„Amikor megérkeztek az ajánlatok, először meg kellett értenem, hogy véget ért egy szakasz a klubomnál, és eljött az idő a távozásra. Időbe telt, mire ezt feldolgoztam. Ez volt a legkülönlegesebb klub, ahol valaha játszottam. Tanulmányoztam és elemeztem a lehetőségeket, nagyon fontos klubokról volt szó. A családommal és a hozzám közel állókkal együtt hoztuk meg azt a döntést, amelyet a legjobbnak gondoltunk. A döntéseim mindig egy kihíváshoz kötődtek.”
A futballista azt is elárulta, hogy a Barcelonát már korábban első számú választásként jelezte Joan Laportának: „A Barcelona egy nagyszerű klub, világviszonylatban is meghatározó, amelynek sajátos futballfelfogása és értékei vannak. Volt más lehetőségem is, de a Barcelona volt az első, és ezt Laportának is így jeleztem.”
Rodri számára megkönnyíti a beilleszkedést, hogy a spanyol válogatottból számos játékost ismer. A keretben többek között Pedrivel, Dani Olmóval, Gavival, Pau Cubarsíval, Eric Garcíával és Lamine Yamallal is játszott már együtt: „Szinte tökéletesen ismerem az öltözőt, ez segíteni fog a beilleszkedésben. Ami miatt aggódom, azok az első napok zrikálásai” – mondta mosolyogva.
Külön kitért Lamine Yamalra is, akit a jövő egyik legnagyobb sztárjának tart: „Kollektív szemmel tekint a futballra. Mi azért vagyunk itt, hogy trófeákat nyerjünk, az egyéni díjakra nem fordítunk akkora figyelmet. Azok a jól végzett munka következményei. Lamine elképesztő fejlődésen megy keresztül.”
Rodri Marc Bernal fejlődését is szeretné segíteni, hiszen ugyanazon a poszton szerepelnek: „Harmincévesen olyan tapasztalattal érkezem, amellyel a keret sok játékosa még nem rendelkezik. Azért jövök, hogy hozzátegyek a csapathoz, átadjam a tapasztalatomat a társaimnak. Marc fejlődése lenyűgöző, remélem, mindenben segíthetek neki.”
A középpályás Hansi Flick munkájáról is elismerően beszélt, és kifejezetten vonzónak tartja a német edző játékfelfogását: „Beszéltem Hansival, és átadta nekem a lelkesedését. Nagyon motivál, hogy vele dolgozhatok. Nagyon bátor játékfelfogása van, és ez rendkívül vonz engem. Még van hová fejlődnöm, és ő tovább tökéletesíthet engem játékosként. Átláthatók az elképzelései, elmondja, mit vár tőled. A csapatnak szüksége van a tapasztalatra, nekem pedig az lesz a szerepem, hogy ezt átadjam a többieknek.”
Természetesen szóba került Sergio Busquets is, akivel gyakran hasonlítják össze: „Nagy példaképem volt. Megértem az összehasonlítást a posztunk és a játékstílusunk miatt. Kiváltság számomra, hogy vele hasonlítanak össze, de különbözőek a jellemzőink. Mindig csodáltam őt, és próbáltam ellesni tőle dolgokat.”
Rodri a Manchester Citytől való búcsújáról is beszélt. Hét év alatt 14 jelentős trófeát nyert a klubbal, köztük Bajnokok Ligáját és Aranylabdát is, ám szerinte most jött el a megfelelő pillanat a váltásra: „Nem érzem úgy, hogy elhagynám a Cityt. Inkább úgy gondolok rá, hogy egy másik klubhoz igazolok. A szívem azonban egész életemben kék marad.”
A spanyol játékos hozzátette: a Manchester Cityhez és szurkolóihoz fűződő kapcsolata különösen sokat jelentett számára a súlyos térdsérülése idején: „Mindig azt gondolom, hogy az egyéni trófeák nem annyira fontosak. Amit éreztem, az a klub szeretete volt az összes év alatt, különösen a nehéz pillanatokban, amikor megsérültem. Amikor visszatértem, elképesztő szeretetet kaptam. Az a fogadtatás, amelyet azon a meccsen kaptam, könnyeket fakasztott és büszkévé tett.”
Rodri tehát lezárt egy hét évig tartó korszakot Manchesterben, és új kihívásba kezd Barcelonában. A célja azonban változatlan: trófeákat nyerni – ezúttal a katalánok mezében.