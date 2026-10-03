Nemzeti Sportrádió

Megvédte címét a vegyes magyar csapat a sárkányhajó-vb-n

2026.10.03. 15:31
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Fotó: kajakkenusport.hu
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Magyar Kajak-kenu Szövetség sárkányhajó vb Sárkányhajó
A magyarok egy-egy arany-, ezüst- és bronzérmet szereztek a kínai Hangcsouban zajló sárkányhajó-világbajnokság szombati versenynapján.

A magyar szövetség honlapja szerint a vegyes 10-es csapatok 2000 méteres számában a Hajdu Jonatán, Slihoczki Ádám, Csorba Zsófia, Bernáth Eszter, Koczkás Dávid, Fejes Dániel, Matkovics Lili Sára, Kiss Ágnes, Sárkány Réka, Adolf Balázs, Korisánszky Dávid, Macz Benedek (dobos: Reményi Gitta; kormányos: Kirschner Zoltán) összeállítású egység több mint két másodperccel győzte le Mianmart és a spanyolok hajóját, megvédve ezzel két évvel ezelőtt szerzett világbajnoki címét.

A vegyes 10-es egységek 500 méteres versenyében a Hajdu, Slihoczki, Csorba, Bernáth, Koczkás, Fejes, Matkovics, Kiss, Sárkány, Adolf, Besenyei Ádám, Korisánszky (dobos: Reményi; kormányos: Kirschner) alkotta válogatott ezüst- , majd a vegyes 8-as egységek esetében pedig bronzérmes lett. A 40 év fölöttiek 2000 méteres open versenyét megnyerte a magyar csapat.

A SUP-osok nemzetközi futamának hosszútávú versenyében Adolf Balázs diadalmaskodott, míg Csikós Zsóka a 13. lett.

A szuperkupán és a sárkányhajó-világbajnokságon induló versenyzők számára 500 méteres ergométeres összecsapást is rendeztek: férfi kenuban Korisánszky harmadik lett, Fejes az ötödik helyen zárta a kihívást, női kenuban Csorba a negyedik, Kiss a kilencedik lett, míg kajakban Kőhalmi Emese egy második helyet ünnepelhetett.

 

Magyar Kajak-kenu Szövetség sárkányhajó vb Sárkányhajó
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