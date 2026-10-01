Marco Rossi: Szalai József és Tóth Rajmund felépült, Kovács Bendegúz az U21-eseknél játszhat

„Ha Ukrajna ellen döntetlent értünk volna el, Észak-Írországból pedig döntetlennel távoztunk volna, akkor azok az eredmények megérdemeltnek tűntek volna. Viszont javulnunk kell. Az ukránok ellen ki nem kényszerített hibából kaptunk gólt, és javulnunk kell abban a játékszakaszban is, amikor nálunk van a labda. Gyorsabb, minőségibb passzokra van szükség a támadóharmadban.”

Rossi tisztázni kívánta a sajtóval, hogy amikor Sallai Roland és Varga Barnabás hiányáról beszél, az nem jelenti azt, hogy nem bízik a többi támadójában. Ugyanakkor úgy érzi: utóbbi játékosai jobban meg tudják mutatni mit tudnak, ha csereként küldi őket pályára, mintha kezdők lennének. A kapitány három kapusára és 21 mezőnyjátékosára számíthat Grúzia ellen.

„Egy játékost hagyok majd ki a meccskeretből, olyan poszton, amelyen több opciónk is van”– árulta el a Nemzeti Sport kérdésére.

Lapunk érdeklődésére, hogy elképzelhető-e Tóth Alex kezdőcsapatba nevezése, röviden igennel felelt.

A Ferencváros hátvédje, Osváth Attila többek között arról beszélt, a szokásosnál hosszabb válogatott szünet segíti az új játékosok beilleszkedését a csapatba. „Reméljük, ez a pályán is megmutatkozik”– tette hozzá.

„Tudjuk, hogy miben kell fejlődnünk, kielemeztük a hibáinkat. Tudjuk, hogyan tudunk eredményesebbek lenni a támadójátékban. Győzelmi kényszerben vagyunk, de mindenki olyan klubban játszik, hogy tudja kezelni ezt a helyzetet” – jelentette ki. Ezután arról is beszélt, hogy a csapat munkáját egyéni és csoportos szinten is segíti sportpszichológus. Elmondta: reméli, a foglalkozások elérik céljukat.

NEMZETEK LIGÁJA

3. FORDULÓ

B-LIGA

2. CSOPORT

Péntek, 20.45: Magyarország–Grúzia (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: Gundel-Takács Bence (Zalaegerszegi TE FC), Pécsi Ármin (TSV Hartberg – Ausztria), Tóth Balázs (Blackburn Rovers FC – Anglia)

Védők: Bolla Bendegúz (SK Rapid – Ausztria), Csinger Márk (FC Groningen – Hollandia), Doktorics Áron (Vasas FC), Kerkez Milos (Liverpool FC – Anglia), Markgráf Ákos (FC Köbenhavn – Dánia), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Ferencvárosi TC), Szűcs Kornél (FK Vojvodina – Szerbia), Várkonyi Bence (Qarabag FK – Azerbajdzsán)

Középpályások: Csongvai Áron (AS Saint-Étienne – Franciaország), Schäfer András (1. FC Union Berlin – Németország), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Szűcs Tamás (FC Famalicao – Portugália), Tóth Alex (AFC Bournemouth – Anglia), Tóth Rajmund (Konyaspor – Törökország), Vitális Milán (AEK Athén – Görögország)

Támadók: Bárány Donát (ADO Den Haag – Hollandia), Jurek Gábor (MTK Budapest), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Szalai József (Paksi FC), Tóth Milán (Vasas FC)

Szövetségi kapitány: Marco Rossi (olasz)

