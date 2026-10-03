A magyar válogatottnak a grúzok ellen több támadása és lövése volt, mint a másik két meccsen összesen

Egymás mellé helyezve a magyar labdarúgó-válogatott első három Nemzetek Ligája-mérkőzésének statisztikáit érdekes különbségek rajzolódnak ki a grúzok ellen 1–0-ra megnyert találkozó, és a másik kettő, a mi szempontiunkból szerzett gól nélküli és összesen egy pontot hozó meccsekhez képest.

Az első érdekesség, hogy bár százalékos arányban Grúzia ellen birtokoltuk a legkevesebbet a labdát (45%), mégis sokkal több támadást vezettünk, mint a másik két meccsen együttvéve. Az ukránok és az északírek ellen együttvéve 43 támadást vezettünk az ellenfél kapujára, a grúzok ellen 22-vel többet, 65-öt.

Sokkal direktebbek is voltak a támadásaink, ugyanis jóval kevesebb passzból – a grúzok ellen 282 pontos passzunk volt, miközben az első meccsen 451, a másodikon 501 – jutottunk el sokkal több lövésig. Pénteken 27 lövéssel próbálkoztak Szoboszlai Dominikék, miközben az első két meccsen összesen volt 24 próbálkozásuk és a grúzok ellen a kaput eltaláló lövések száma is több volt (6), mint a másik két meccsen összesen (5).

A direktebb támadójátékot mutatja az is, hogy a három meccs közül a péntekin jegyezte a legtöbb beadást, illetve a legtöbb pontos beadást is a magyar válogatott (27/12). A hatékonyabb szélsőjáték eredménye volt az eddigi egyetlen gólunk is, hiszen Lukács Dániel jobb oldali beadásából fejelt gólt Kerekz Milos.

Érdekes, hogy a helyzetek minőségét jelző xG-mutató nem a grúzok, hanem az ukránok elleni, 1–0-ra elveszített meccsen volt a legmagasabb (2.03), viszont a helyzetkihasználás javulását mutatja, hogy a 3. fordulóban 1.66-os xG-vel meg tudtuk nyerni a meccset. A hatékony védekezésről pedig az árulkodik, hogy a grúzoknak „engedtük” a legkevsebb lövést és nekik volt a legalacsonyabb az xG-értékük is, tehát a három ellenfeleünk közül ők álltak a legmesszebb attól, hogy bevegyék Tóth Balázs kapuját.

Ukrajna ellen Észak-Írország

ellen Grúzia ellen Labdabirtoklás 54% 61% 45% Támadásvezetések száma (zárójelben az ellenfélé) 31 (18) 12 (17) 65 (47) Pontos passzok, százalékos mutató 451, 84% (339, 86%) 501, 89% (253, 79%) 282, 85% (395) Lövés, ill. fejes/kaput eltaláló 14/4 (9/3) 10/1 (10/3) 27/6 (8/3) xG (várható gólmutató) 2.03 (1.29) 0.95 (0.91) 1.66 (0.45) Labdaszerzés 37 (38) 44 (47) 44 (32) Megnyert párharcok 46 (48) 47 (41) 48 (47) Futásmennyiség 115.4 km (116 km) 118.6 km (118.3 km) 110.1 km (103.1) Az ellenfél tizenhatoson belüli labdaérintések 33 (10) 22 (13) 28 (22) Szögletek 4 (2) 2 (3) 8 (4) Szabadrúgások 22 (13) 19 (16) 17 (18) Beadás/pontos 20/9 (8/3) 17/3 (14/3) 27/12 (17/2) A MAGYAR VÁLOGATOTT FŐBB STATISZTIKÁI AZ ELSŐ KÉT NEMZETEK LIGÁJA-MECCSEN

Statisztikák forrása: uefa.com, flashscore.com

Zárójelben az ellenfél mutatói szerepelnek.

NEMZETEK LIGÁJA

B-LIGA, 2. CSOPORT

3. FORDULÓ

MAGYARORSZÁG–GRÚZIA 1–0 (1–0)

Budapest, Puskás Aréna, 52 780 néző. Vezette: Szrdjan Jovanovics (Uros Sztojkovics, Milos Szimovics) – szerbek

MAGYARORSZÁG: Tóth B. – Osváth, Orbán, Csinger, Kerkez – Schäfer, Szoboszlai (Szűcs T., 80.) – Lukács D. (Jurek, 80.), Tóth A. (Vitális, 57.), Nagy Zs. (Tóth R., 69.) – Tóth M. (Bárány, 57.). Szövetségi kapitány: Marco Rossi

GRÚZIA: Mamardasvili – Goglicsidze, Dvali, Locsosvili – Kakabadze, Egoian (Kocsorasvili, a szünetben), Kiteisvili (Mekvabisvili, 50.), Citaisvili (Kvernadze, 63.) – Csakvetadze (Davitasvili, 76.) – Mikautadze (Zivzivadze, 63.), Kvarachelia. Szövetségi kapitány: Ramaz Szvanadze

Gólszerző: Kerkez (35.)

Sárga lap: Kerkez (74.), Szűcs T. (82.), Vitális (85.), ill. Kiteisvili (33.), Kocsorasvili (67.)

NEMZETEK LIGÁJA

B-LIGA, 2. CSOPORT

EREDMÉNYEK

1. forduló. Szeptember 25., péntek

Grúzia–Észak-Írország 0–1

Magyarország–Ukrajna 0–1

2. forduló. Szeptember 28., hétfő

Grúzia–Ukrajna 0–0

Észak-Írország–Magyarország 0–0

3. forduló. Október 2., péntek

Magyarország–Grúzia 1–0

Ukrajna–Észak-Írország 0–3