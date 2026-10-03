Nemzeti Sportrádió

A magyar válogatottnak a grúzok ellen több támadása és lövése volt, mint a másik két meccsen összesen

2026.10.03. 15:08
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A magyar válogatott több támadást vezetett és többször is vette célba az ellenfél kapuját a grúzok ellen, mint a másik két meccsen (Fotó: Szabó Miklós)
Címkék
Magyarország válogatott Nemzetek Ligája Ukrajna Grúzia Észak-Írország magyar válogatott
A Magyarország–Grúzia (1–0) Nemzetek Ligája mérkőzés után összegeztük a mieink statisztikáit az eddigi három forduló alapján.

 

Egymás mellé helyezve a magyar labdarúgó-válogatott első három Nemzetek Ligája-mérkőzésének statisztikáit érdekes különbségek rajzolódnak ki a grúzok ellen 1–0-ra megnyert találkozó, és a másik kettő, a mi szempontiunkból szerzett gól nélküli és összesen egy pontot hozó meccsekhez képest.

Az első érdekesség, hogy bár százalékos arányban Grúzia ellen birtokoltuk a legkevesebbet a labdát (45%), mégis sokkal több támadást vezettünk, mint a másik két meccsen együttvéve. Az ukránok és az északírek ellen együttvéve 43 támadást vezettünk az ellenfél kapujára, a grúzok ellen 22-vel többet, 65-öt.

Sokkal direktebbek is voltak a támadásaink, ugyanis jóval kevesebb passzból – a grúzok ellen 282 pontos passzunk volt, miközben az első meccsen 451, a másodikon 501 – jutottunk el sokkal több lövésig. Pénteken 27 lövéssel próbálkoztak Szoboszlai Dominikék, miközben az első két meccsen összesen volt 24 próbálkozásuk és a grúzok ellen a kaput eltaláló lövések száma is több volt (6), mint a másik két meccsen összesen (5).

A direktebb támadójátékot mutatja az is, hogy a három meccs közül a péntekin jegyezte a legtöbb beadást, illetve a legtöbb pontos beadást is a magyar válogatott (27/12). A hatékonyabb szélsőjáték eredménye volt az eddigi egyetlen gólunk is, hiszen Lukács Dániel jobb oldali beadásából fejelt gólt Kerekz Milos. 

Érdekes, hogy a helyzetek minőségét jelző xG-mutató nem a grúzok, hanem az ukránok elleni, 1–0-ra elveszített meccsen volt a legmagasabb (2.03), viszont a helyzetkihasználás javulását mutatja, hogy a 3. fordulóban 1.66-os xG-vel meg tudtuk nyerni a meccset. A hatékony védekezésről pedig az árulkodik, hogy a grúzoknak „engedtük” a legkevsebb lövést és nekik volt a legalacsonyabb az xG-értékük is, tehát a három ellenfeleünk közül ők álltak a legmesszebb attól, hogy bevegyék Tóth Balázs kapuját.

 

Ukrajna ellen

Észak-Írország 
ellen

Grúzia ellen

Labdabirtoklás

54%

61%

45%

Támadásvezetések száma (zárójelben az ellenfélé)

31 (18)

12 (17)

65 (47)

Pontos passzok, százalékos mutató

451, 84% (339, 86%)

501, 89% (253, 79%)

282, 85% (395)

Lövés, ill. fejes/kaput eltaláló

14/4 (9/3)

10/1 (10/3)

27/6 (8/3)

xG (várható gólmutató)

2.03 (1.29)

0.95 (0.91)

1.66 (0.45)

Labdaszerzés

37 (38)

44 (47)

44 (32)

Megnyert párharcok

46 (48)

47 (41)

48 (47)

Futásmennyiség

115.4 km (116 km)

118.6 km (118.3 km)

110.1 km (103.1)

Az ellenfél tizenhatoson belüli labdaérintések

33 (10)

22 (13)

28 (22)

Szögletek

4 (2)

2 (3)

8 (4)

Szabadrúgások

22 (13)

19 (16)

17 (18)

Beadás/pontos

20/9 (8/3)

17/3 (14/3)

27/12 (17/2)

A MAGYAR VÁLOGATOTT FŐBB STATISZTIKÁI AZ ELSŐ KÉT NEMZETEK LIGÁJA-MECCSEN

Statisztikák forrása: uefa.com, flashscore.com
Zárójelben az ellenfél mutatói szerepelnek.

NEMZETEK LIGÁJA
B-LIGA, 2. CSOPORT
3. FORDULÓ
MAGYARORSZÁG–GRÚZIA 1–0 (1–0)
Budapest, Puskás Aréna, 52 780 néző. Vezette: Szrdjan Jovanovics (Uros Sztojkovics, Milos Szimovics) – szerbek
MAGYARORSZÁG: Tóth B. – Osváth, Orbán, Csinger, Kerkez – Schäfer, Szoboszlai (Szűcs T., 80.) – Lukács D. (Jurek, 80.), Tóth A. (Vitális, 57.), Nagy Zs. (Tóth R., 69.) – Tóth M. (Bárány, 57.). Szövetségi kapitány: Marco Rossi
GRÚZIA: Mamardasvili – Goglicsidze, Dvali, Locsosvili – Kakabadze, Egoian (Kocsorasvili, a szünetben), Kiteisvili (Mekvabisvili, 50.), Citaisvili (Kvernadze, 63.) – Csakvetadze (Davitasvili, 76.) – Mikautadze (Zivzivadze, 63.), Kvarachelia. Szövetségi kapitány: Ramaz Szvanadze
Gólszerző: Kerkez (35.)
Sárga lap: Kerkez (74.), Szűcs T. (82.), Vitális (85.), ill. Kiteisvili (33.), Kocsorasvili (67.)

NEMZETEK LIGÁJA
B-LIGA, 2. CSOPORT
EREDMÉNYEK
1. forduló. Szeptember 25., péntek
Grúzia–Észak-Írország 0–1
Magyarország–Ukrajna 0–1

2. forduló. Szeptember 28., hétfő
Grúzia–Ukrajna 0–0
Észak-Írország–Magyarország 0–0

3. forduló. Október 2., péntek
Magyarország–Grúzia 1–0
UkrajnaÉszak-Írország 0–3

 

Magyarország válogatott Nemzetek Ligája Ukrajna Grúzia Észak-Írország magyar válogatott
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