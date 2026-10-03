A magyar válogatottnak a grúzok ellen több támadása és lövése volt, mint a másik két meccsen összesen

Egymás mellé helyezve a magyar labdarúgó-válogatott első három Nemzetek Ligája-mérkőzésének statisztikáit érdekes különbségek rajzolódnak ki a grúzok ellen 1–0-ra megnyert találkozó, és a másik kettő, a mi szempontiunkból szerzett gól nélküli és összesen egy pontot hozó meccsekhez képest.
Az első érdekesség, hogy bár százalékos arányban Grúzia ellen birtokoltuk a legkevesebbet a labdát (45%), mégis sokkal több támadást vezettünk, mint a másik két meccsen együttvéve. Az ukránok és az északírek ellen együttvéve 43 támadást vezettünk az ellenfél kapujára, a grúzok ellen 22-vel többet, 65-öt.
Sokkal direktebbek is voltak a támadásaink, ugyanis jóval kevesebb passzból – a grúzok ellen 282 pontos passzunk volt, miközben az első meccsen 451, a másodikon 501 – jutottunk el sokkal több lövésig. Pénteken 27 lövéssel próbálkoztak Szoboszlai Dominikék, miközben az első két meccsen összesen volt 24 próbálkozásuk és a grúzok ellen a kaput eltaláló lövések száma is több volt (6), mint a másik két meccsen összesen (5).
A direktebb támadójátékot mutatja az is, hogy a három meccs közül a péntekin jegyezte a legtöbb beadást, illetve a legtöbb pontos beadást is a magyar válogatott (27/12). A hatékonyabb szélsőjáték eredménye volt az eddigi egyetlen gólunk is, hiszen Lukács Dániel jobb oldali beadásából fejelt gólt Kerekz Milos.
Érdekes, hogy a helyzetek minőségét jelző xG-mutató nem a grúzok, hanem az ukránok elleni, 1–0-ra elveszített meccsen volt a legmagasabb (2.03), viszont a helyzetkihasználás javulását mutatja, hogy a 3. fordulóban 1.66-os xG-vel meg tudtuk nyerni a meccset. A hatékony védekezésről pedig az árulkodik, hogy a grúzoknak „engedtük” a legkevsebb lövést és nekik volt a legalacsonyabb az xG-értékük is, tehát a három ellenfeleünk közül ők álltak a legmesszebb attól, hogy bevegyék Tóth Balázs kapuját.
Ukrajna ellen
Észak-Írország
Grúzia ellen
|Labdabirtoklás
54%
61%
45%
|Támadásvezetések száma (zárójelben az ellenfélé)
31 (18)
12 (17)
65 (47)
|Pontos passzok, százalékos mutató
451, 84% (339, 86%)
501, 89% (253, 79%)
282, 85% (395)
|Lövés, ill. fejes/kaput eltaláló
14/4 (9/3)
10/1 (10/3)
27/6 (8/3)
|xG (várható gólmutató)
2.03 (1.29)
0.95 (0.91)
1.66 (0.45)
|Labdaszerzés
37 (38)
44 (47)
44 (32)
|Megnyert párharcok
46 (48)
47 (41)
48 (47)
|Futásmennyiség
115.4 km (116 km)
118.6 km (118.3 km)
110.1 km (103.1)
|Az ellenfél tizenhatoson belüli labdaérintések
33 (10)
22 (13)
28 (22)
|Szögletek
4 (2)
2 (3)
8 (4)
|Szabadrúgások
22 (13)
19 (16)
17 (18)
|Beadás/pontos
20/9 (8/3)
17/3 (14/3)
27/12 (17/2)
Statisztikák forrása: uefa.com, flashscore.com
Zárójelben az ellenfél mutatói szerepelnek.
NEMZETEK LIGÁJA
B-LIGA, 2. CSOPORT
3. FORDULÓ
MAGYARORSZÁG–GRÚZIA 1–0 (1–0)
Budapest, Puskás Aréna, 52 780 néző. Vezette: Szrdjan Jovanovics (Uros Sztojkovics, Milos Szimovics) – szerbek
MAGYARORSZÁG: Tóth B. – Osváth, Orbán, Csinger, Kerkez – Schäfer, Szoboszlai (Szűcs T., 80.) – Lukács D. (Jurek, 80.), Tóth A. (Vitális, 57.), Nagy Zs. (Tóth R., 69.) – Tóth M. (Bárány, 57.). Szövetségi kapitány: Marco Rossi
GRÚZIA: Mamardasvili – Goglicsidze, Dvali, Locsosvili – Kakabadze, Egoian (Kocsorasvili, a szünetben), Kiteisvili (Mekvabisvili, 50.), Citaisvili (Kvernadze, 63.) – Csakvetadze (Davitasvili, 76.) – Mikautadze (Zivzivadze, 63.), Kvarachelia. Szövetségi kapitány: Ramaz Szvanadze
Gólszerző: Kerkez (35.)
Sárga lap: Kerkez (74.), Szűcs T. (82.), Vitális (85.), ill. Kiteisvili (33.), Kocsorasvili (67.)
NEMZETEK LIGÁJA
B-LIGA, 2. CSOPORT
EREDMÉNYEK
1. forduló. Szeptember 25., péntek
Grúzia–Észak-Írország 0–1
Magyarország–Ukrajna 0–1
2. forduló. Szeptember 28., hétfő
Grúzia–Ukrajna 0–0
Észak-Írország–Magyarország 0–0
3. forduló. Október 2., péntek
Magyarország–Grúzia 1–0
Ukrajna–Észak-Írország 0–3