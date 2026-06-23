„Valóra akarom váltani az álmom” – Álvarez menne a Barcába, az Atlético viszont megtiltja neki

„Számomra az lenne a legjobb, ha eligazolhatnék ezen a nyáron. Valóra akarom váltani az álmom” – mondta az Atlético Madrid támadója, Julian Álvarez a vb-címvédő argentinok Ausztria elleni 2–0-s győzelme után. Egyértelműen az FC Barcelonára gondolt, amellyel Fabrizio Romano olasz transzferguru értesülései alapján már minden személyes feltételben meg is egyezett, de klubja nem akarja elengedni, még 100 millió eurós vételár ellenében sem.

Nos, az Atlético sem tétlenkedett, a Dario AS-hez eljuttatott közleményében reagált, nem is akárhogy.

„Nincs az a pénz, amiért eladjuk a Barcelonának Julian Álvarezt. Kivéve persze, ha kifizeti a félmilliárd eurós kivásárlási árát, de más út nincs” – áll a közleményben.