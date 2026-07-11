A La Liágban szereplő két klub is verseng Yaakobishvili Áronért – sajtóhír

Újabb kölcsönadás várhat Yaakobishvili Áronra, az FC Barcelona húszéves magyar kapusára, aki a Mundo Deportivo szerint Spanyolországon belül is keresett játékosnak számít. Matteo Moretto értesülése alapján két élvonalbeli klub, a Levante és az újonc Racing Santander, valamint a másodosztályba visszacsúszó Mallorca is szeretné megszerezni a következő idényre.

A 2028-ig szerződéssel rendelkező Yaakobishvili Áron az előző idényt kölcsönben a másodosztályú Andorránál töltötte, teljesítményével jó hírnevet szerzett magának, noha az évad hajrájában elveszítette helyét a kezdőcsapatban – ennek ellenére júniusban bemutatkozott a magyar felnőttválogatottban. A katalán lap szerint mind a kapus, mind a Barcelona az újabb kölcsönadást tartja a játékos fejlődése szempontjából a legjobb megoldásnak.

A Barca kerete jelentősen átalakul kapusfronton: Inaki Pena a Panathinaikoszhoz igazolt, Ander Astralaga szerződése lejárt, Diego Kochen kölcsönbe távozott a dán Lyngbyhez, Marc-André ter Stegen pedig közel áll ahhoz, hogy az Ajaxhoz kerüljön kölcsönben. A Mundo Deportivo szerint Hansi Flick vezetőedző első két kapusa Joan García és Wojciech Szczesny lesz, míg a harmadik számú szerepkörért a tartalékcsapat kapusa, Eder Aller, valamint a hamarosan szerződést hosszabbító, még egy évig ifjúsági korú Iker Rodríguez versenghet.