Nemzeti Sportrádió

A La Liágban szereplő két klub is verseng Yaakobishvili Áronért – sajtóhír

BORSOS LÁSZLÓBORSOS LÁSZLÓ
2026.07.11. 07:32
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Yaakobishvili Áron az előző idényben az FC Andorrában védett (Fotó: AFP)
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FC Barcelona légiósok Yaakobishvili Áron
Két élvonalbeli és egy másodosztályú spanyol együttes is kölcsönvenné az FC Barcelona magyar válogatott kapusát, Yaakobishvili Áront.

 

Újabb kölcsönadás várhat Yaakobishvili Áronra, az FC Barcelona húszéves magyar kapusára, aki a Mundo Deportivo szerint Spanyolországon belül is keresett játékosnak számít. Matteo Moretto értesülése alapján két élvonalbeli klub, a Levante és az újonc Racing Santander, valamint a másodosztályba visszacsúszó Mallorca is szeretné megszerezni a következő idényre.

A 2028-ig szerződéssel rendelkező Yaakobishvili Áron az előző idényt kölcsönben a másodosztályú Andorránál töltötte, teljesítményével jó hírnevet szerzett magának, noha az évad hajrájában elveszítette helyét a kezdőcsapatban – ennek ellenére júniusban bemutatkozott a magyar felnőttválogatottban. A katalán lap szerint mind a kapus, mind a Barcelona az újabb kölcsönadást tartja a játékos fejlődése szempontjából a legjobb megoldásnak.

A Barca kerete jelentősen átalakul kapusfronton: Inaki Pena a Panathinaikoszhoz igazolt, Ander Astralaga szerződése lejárt, Diego Kochen kölcsönbe távozott a dán Lyngbyhez, Marc-André ter Stegen pedig közel áll ahhoz, hogy az Ajaxhoz kerüljön kölcsönben. A Mundo Deportivo szerint Hansi Flick vezetőedző első két kapusa Joan García és Wojciech Szczesny lesz, míg a harmadik számú szerepkörért a tartalékcsapat kapusa, Eder Aller, valamint a hamarosan szerződést hosszabbító, még egy évig ifjúsági korú Iker Rodríguez versenghet.

 

 

FC Barcelona légiósok Yaakobishvili Áron
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