As: nem kezdték jól a vb-t a Barcelona-játékosok

A sportnapilap elemzésében arra a következtetésre jutott, hogy a katalánok labdarúgói eddig nem remekelnek a tornán. Bár a klub legendája, Lionel Messi mesterhármassal kezdett, és az angoloknál Marcus Rashford is betalált a nyitó fordulóban, a többi jelenlegi Barca-játékos teljesítményéről egyelőre nem sok jót lehet elmondani az As szerint.

Joan García kapus nem lépett pályára az első fordulóban, és úgy tűnik, a folytatásban is Unai Simón lesz a spanyol válogatott első számú kapuvédője.

Gavi teljesítményéről úgy írtak, hogy a Zöld-foki-szigetek ellen láthatóan kényelmetlenül érezte magát nem eredeti pozíciójában, a bal oldalon.

Pedri játékát úgy értékelték, hogy akkor javult fel igazán a spanyol válogatott játéka, amikor Luis de la Fuente szövetségi kapitány hátrébb vonta a középpályán.

Ferran Torres az elemzés szerint kiegyensúlyozatlan teljesítményt nyújtott.

Lamine Yamal sérülése után még nincs formában, és bár csereként pályára lépett a Zöld-foki-szigetek ellen, még időre van szüksége, hogy visszanyerje a legjobb verzióját.

Dani Olmo játékát értékelték a legjobbnak, ugyanakkor az As szerint hiba volt, hogy csak csereként kapott játéklehetőséget, mert szerintük neki a kezdőben lenne a helye.

Jules Koundé sok hibával futballozott a franciák első találkozóján és megmagyarázhatatlan hibákat követett el.

Frenkie de Jong szinte észrevehetetlen volt a hollandok japánok elleni mérkőzésén.

Joao Cancelo, akinek a kölcsönszerződése június 30-án lejár a Barcelonánál, összhangban volt ugyan a csapattársaival a portugál válogatottban, de szintén elégedetlen lehetett a nyitó mérkőzés után.

Az új szerzemény Anthony Gordon nem tudott ugyanolyan magas szintű teljesítményt nyújtani az angol válogatottban Horvátország ellen, mint a csapattársai.

Raphinha a brazilok Marokkó elleni döntetlenje után az egyik legtöbbet kritizált játékos volt a dél-amerikaiak közül.

Ronald Araújo pedig sérülés miatt nem tudott pályára lépni az uruguayiak első összecsapásán, és várhatóan erre a második körben sem lesz lehetősége.