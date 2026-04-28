Morientesnél Raúl lenne a Real Madrid edzője, Valdano ötből három jelöltet kizárt

T. Z.
2026.04.28. 09:52
null
Fernando Morientes (balra) szerint Raúl González kinevezésével jól járna a Real Madrid (Fotó: Getty Images)
Real Madrid Fernando Morientes spanyol foci Raúl Jorge Valdano
A spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban (La Liga) szereplő Real Madrid korábbi támadója, Fernando Morientes Raúl Gonzálezt ültetné korábbi csapata kispadjára, míg a klub másik legendás alakja, Jorge Valdano abban biztos, hogy José Mourinho, Jürgen Klopp és Lionel Scaloni kinevezése sem lenne jó választás.

Továbbra is nagy a bizonytalanság abban a kérdésben, hogy a nyártól ki lesz a Real Madrid vezetőedzője. Jelen pillanatban öt jelölt neve kering komolyabban is a spanyol sportsajtóban: José Mourinho, Jürgen Klopp, Didier Deschamps, Lionel Scaloni valamint Mauricio Pochettino, és nem elvethető az a lehetőség sem, hogy Álvaro Arbeloa maradhat majd pozíciójában, miután a játékosok egybehangzó spanyol lapértesülések szerint a mester marasztalása mellett foglalnak állást.

A madridiak legendás labdarúgója – aki korábban sportigazgatóként is szolgálta a klubot –, Jorge Valdano három jelöltet kizárt az öt lehetőség közül: „Mourinho már megírta a lapjait a klub történelmében, nem hiszem, hogy visszatérne” idézte a Marca a korábbi kiváló argentin játékost.

„Kloppnak egy év kell ahhoz, hogy csapatot építsen és elérje azt a fizikai intenzitást, ami kell a játéka kristályosodásához. Ám nehéz elképzelni, hogy egy olyan klubnál, mint a Madrid, megkapná ezt az egy évet, mert itt azonnal eredmények kellenek” – vetette el a második opciót is Valdano.

És honfitársát, a jelenlegi argentin szövetségi kapitány Scalonit sem tartja megfelelő választásnak: „Világbajnok és senki nem kételkedik a hozzáértésében, azonban klubszinten nincsen tapasztalata.”

Valdano úgy gondolja, a francia válogatottól a nyári világbajnokság után távozó Deschamps vagy az Egyesült Államok szövetségi kapitányaként tevékenykedő Pochettino kinevezése jelentené a megnyugtató megoldást a spanyoloknak: „Deschamps világbajnok edző, egy olyan szakember, aki megfelelhet a Madridnak. És ne feledjük, hogy itt van Mbappé, Tchouaméni és Camavinga, akiket jól ismer, mivel edzette őket.”

„Pochettino korábban kétszer is nagyon közel állt ahhoz, hogy a Madrid edzője legyen. Ez csak azért történhetett meg, mert az övé egyértelműen egy olyan edzői profil, amely sokakat vonz a klubnál” – beszélt Pochettino esetleges kinevezéséről Valdano.

A klub másik legendás játékosa, Fernando Morientes is elmondta a véleményét a madridi edzőkérdésről, és korábbi csapattársa, a jelenleg munkanélküli Raúl González kinevezését szorgalmazta: „Ha én lennék a Real Madrid sportigazgatója, akkor Raúlt tenném meg edzőnek – fogalmazott a Cadena Cope El Partidazo című műsorában. – Hogy a klub miért helyezte Arbeloát Raúl elé? Erről őket kellene megkérdezni. Nagyon meglepett Raúl távozása, különösen az, ahogyan az történt.”

 

