A hétvégén rendezik a Balaton-felvidéki Bringafesztivált

A Balaton-felvidéki Bringafesztivál fő eseménye a május 16-án megrendezésre kerülő Balaton Mountainbike Túra lesz.

„A hat évnyi sikeres versenyrendezést követően a Balaton Mountainbike Túra egy új korszakot nyitott: egy olyan mountainbike eseményt, ahol a hangsúly már nem a versenyzésen, hanem az élményen és a túrán van – fogalmaznak a szervezők az esemény felvezetőjében, a sportaktiv.hu-n. – A több száz résztvevő, a fantasztikus hangulat és a felejthetetlen pillanatok egyértelműen megerősítettek bennünket: ezt az irányt érdemes továbbvinni. Idén is egy kimagasló MTB-túrát szeretnénk megvalósítani – hangsúlyozottan TÚRA, nem verseny formában –, ahol mindenki a saját tempójában élvezheti a hegyikerékpározás örömét.”

Az útvonal a Balaton-felvidéki tájakon vezet, több ponton lenyűgöző panorámával és a Balaton látványával. A nyomvonalnyolcvan százalékban természeti környezetben, hegyikerékpáros terepen halad.

A szervezők kiemelt célja, hogy biztonságos, ugyanakkor izgalmas és változatos útvonalat jelöljenek ki. A túra során a hegyikerékpározás szépségeit, a vadregényes és magával ragadó Balaton-felvidék különleges hangulatát szeretnék megmutatni – azt az élményt, amiért újra és újra érdemes kerékpározni ezen a vidéken. A résztvevők egy 62 km hosszú, közel 1200 méter szintkülönbséget tartalmazó útvonalon haladnak végig, nagyrészt terepen, a Balaton-felvidék vadregényes tájain.

A háromnapos Balaton-felvidéki Bringafesztivál azonban több egy túránál. A pénteki napon a résztvevők rajtszámátvétellel, helyszíni nevezéssel és ingyenes mobil szervizzel hangolódhatnak a hétvégére. Szombaton a túra mellett szakmai programok, tanácsadások és családi aktivitások – köztük gyerek ügyességi pálya – várják az érdeklődőket. Vasárnap egy különleges közösségi program zárja a hétvégét: a résztvevők közösen tekerhetnek ki a Tour de Hongrie verseny szakaszaihoz, ahol együtt szurkolhatnak a mezőnynek, bringaúton, terepen.

A szervezők kiemelt figyelmet fordítanak az élmény mellett a biztonságra és az inkluzivitásra is: a hallássérült résztvevők számára külön támogatást biztosítanak, hogy mindenki teljes értékű élményként élhesse meg a rendezvényt. A Balaton-felvidéki Bringafesztivál célja, hogy a Balaton térségét egész évben aktív, természetközeli turisztikai célpontként mutassa be, miközben közösségi élménnyé teszi a kerékpározást – hívja fel a figyelmet a holmozogj.hu beharangozója.