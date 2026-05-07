Nemzeti Sportrádió

csupasport bannerhátsófüves banner

A hétvégén rendezik a Balaton-felvidéki Bringafesztivált

PÓR KÁROLYPÓR KÁROLY
2026.05.07. 16:21
null
A Balaton-felvidéki Bringafesztivál fő eseménye a május 16-án megrendezésre kerülő Balaton Mountainbike Túra lesz (Fotó: facebook.com/balatonmtbtura
Címkék
csupasport programajánló kerékpározás
Május 15. és 17. között Balatonfüreden rendezik meg a Balaton-felvidéki Bringafesztivált a Veszprém–Balaton 2026 sportrégió programsorozatának részeként.

 

 

A Balaton-felvidéki Bringafesztivál fő eseménye a május 16-án megrendezésre kerülő Balaton Mountainbike Túra lesz.

„A hat évnyi sikeres versenyrendezést követően a Balaton Mountainbike Túra egy új korszakot nyitott: egy olyan mountainbike eseményt, ahol a hangsúly már nem a versenyzésen, hanem az élményen és a túrán van – fogalmaznak a szervezők az esemény felvezetőjében, a sportaktiv.hu-n. – A több száz résztvevő, a fantasztikus hangulat és a felejthetetlen pillanatok egyértelműen megerősítettek bennünket: ezt az irányt érdemes továbbvinni. Idén is egy kimagasló MTB-túrát szeretnénk megvalósítani – hangsúlyozottan TÚRA, nem verseny formában –, ahol mindenki a saját tempójában élvezheti a hegyikerékpározás örömét.”

Az útvonal a Balaton-felvidéki tájakon vezet, több ponton lenyűgöző panorámával és a Balaton látványával. A nyomvonalnyolcvan százalékban természeti környezetben, hegyikerékpáros terepen halad.

A szervezők kiemelt célja, hogy biztonságos, ugyanakkor izgalmas és változatos útvonalat jelöljenek ki. A túra során a hegyikerékpározás szépségeit, a vadregényes és magával ragadó Balaton-felvidék különleges hangulatát szeretnék megmutatni – azt az élményt, amiért újra és újra érdemes kerékpározni ezen a vidéken.  A résztvevők egy 62 km hosszú, közel 1200 méter szintkülönbséget tartalmazó útvonalon haladnak végig, nagyrészt terepen, a Balaton-felvidék vadregényes tájain.

A háromnapos Balaton-felvidéki Bringafesztivál azonban több egy túránál. A pénteki napon a résztvevők rajtszámátvétellel, helyszíni nevezéssel és ingyenes mobil szervizzel hangolódhatnak a hétvégére. Szombaton a túra mellett szakmai programok, tanácsadások és családi aktivitások – köztük gyerek ügyességi pálya – várják az érdeklődőket. Vasárnap egy különleges közösségi program zárja a hétvégét: a résztvevők közösen tekerhetnek ki a Tour de Hongrie verseny szakaszaihoz, ahol együtt szurkolhatnak a mezőnynek, bringaúton, terepen.

A szervezők kiemelt figyelmet fordítanak az élmény mellett a biztonságra és az inkluzivitásra is: a hallássérült résztvevők számára külön támogatást biztosítanak, hogy mindenki teljes értékű élményként élhesse meg a rendezvényt. A Balaton-felvidéki Bringafesztivál célja, hogy a Balaton térségét egész évben aktív, természetközeli turisztikai célpontként mutassa be, miközben közösségi élménnyé teszi a kerékpározást – hívja fel a figyelmet a holmozogj.hu beharangozója.

 

csupasport programajánló kerékpározás
Legfrissebb hírek

Horn Zsanett nem bízott magában, de végül bronzérmes lett az Ultrabalatonon

Csupasport
2026.05.02. 16:52

Törőcsik Zsófia a Fülöp-szigeteki sikerek után a budapesti vb-re fókuszál

Csupasport
2026.04.27. 13:05

Az Ultrabalaton női versenyében spanyol siker született

Csupasport
2026.04.25. 07:11

Törőcsik Zsófia új világcsúcsot ért el szabadtüdős merülésben

Csupasport
2026.04.20. 11:32

Elkezdődött a kerékpáros Ring-sorozat – a Mátrában rendezik meg a 2. állomást

Csupasport
2026.04.19. 11:14

Bemutatták a legfittebb magyarról, Horváth Lauráról szóló dokumentumfilmet

Csupasport
2026.04.17. 11:13

107 méteres merülés – edzésen már sikerült a világcsúcs Törőcsik Zsófiának

Csupasport
2026.04.16. 15:04

A nagy fejlődés ob-ezüstérmet jelentett Szőke Csaba számára

Csupasport
2026.04.07. 09:00
Ezek is érdekelhetik