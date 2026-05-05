Újra megsérült a Real Madrid francia védője

A tízszeres válogatott játékos combizomsérülést szenvedett, és akár hosszabb kihagyás is vár rá. Mendy novemberben tért vissza a csapatba ugyancsak hosszabb kényszerszünetet követően, mivel ugyanezt a lábát műtötték. Azóta, hogy 2019-ben csatlakozott a királyi gárdához, több alkalommal volt sérült, ebben az idényben mindössze kilenc találkozón lépett pályára. Legújabb sérülését az Espanyol ellen 2–0-ra megnyert vasárnapi bajnoki mérkőzésen szenvedte el, már a meccs 14. percében le kellett cserélni.

A francia válogatottban legutóbb 2024-ben szerepelt a harmincesztendős balhátvéd, és nem lehetett arra számítani, hogy Didier Deschamps behívja őt a keretbe a nyári világbajnokságra.



