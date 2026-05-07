Gazdára találtak a Bringát a Kluboknak Program első bringái

A Normafa Park Látogatóközpontban tartott sajtótájékoztató keretében szimbolikusan is elindult a Bringát a Kluboknak Program operatív része. A pályázaton indult klubok utánpótláskorú versenyzői korábbi olimpikonjaink, Benkó Barbara és Parti András részvételével közös tekerésen avatták fel a kerékpárokat. Schneller Domonkos, a Magyar Kerékpáros-szövetség elnöke az NSO TV kamerái előtt beszélt a programról.