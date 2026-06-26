Dani Ceballos távozik a Real Madridtól – hivatalos
A spanyol Real Madrid és a középpályás, Dani Ceballos közös megegyezéssel szerződést bontott, így a 29 éves játékos kilenc év után távozik a királyiaktól – számolt be róla a klub hivatalos honlapja.
A 29 éves Dani Ceballos 2017-ben lett a Real Madrid játékosa, most felbontott szerződése 2027 nyaráig szólt. Az eltelt hét bajnoki idény alatt (két évadot Londonban töltött) 215 mérkőzésen lépett pályára és 16 címet nyert a klubbal: három Bajnokok Ligáját, négy klubvilágbajnokságot, három európai Szuperkupát, két spanyol bajnoki címet, egy Király-kupát és három spanyol Szuperkupát. Az előző idényben azonban minden sorozatot figyelembe véve összesen csak 16 meccsen kapott lehetőséget.
A Betis-nevelésű, de korábban az angol Arsenalban is megforduló Ceballos így szabadon igazolhatóvá vált, és bár rebesgették vele kapcsolatban az olasz Comót, még nem dőlt el, hol folytatja pályafutását.
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