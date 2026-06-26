Nemzeti Sportrádió

Dani Ceballos távozik a Real Madridtól – hivatalos

F. B.F. B.
2026.06.26. 20:35
Dani Ceballos kilenc év után távozik a Real Madridtól (Fotó: Getty Images)
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Real Madrid Dani Ceballos spanyol átigazolás La Liga
A spanyol Real Madrid és a középpályás, Dani Ceballos közös megegyezéssel szerződést bontott, így a 29 éves játékos kilenc év után távozik a királyiaktól – számolt be róla a klub hivatalos honlapja.

A 29 éves Dani Ceballos 2017-ben lett a Real Madrid játékosa, most felbontott szerződése 2027 nyaráig szólt. Az eltelt hét bajnoki idény alatt (két évadot Londonban töltött) 215 mérkőzésen lépett pályára és 16 címet nyert a klubbal: három Bajnokok Ligáját, négy klubvilágbajnokságot, három európai Szuperkupát, két spanyol bajnoki címet, egy Király-kupát és három spanyol Szuperkupát. Az előző idényben azonban minden sorozatot figyelembe véve összesen csak 16 meccsen kapott lehetőséget.

A Betis-nevelésű, de korábban az angol Arsenalban is megforduló Ceballos így szabadon igazolhatóvá vált, és bár rebesgették vele kapcsolatban az olasz Comót, még nem dőlt el, hol folytatja pályafutását.

 

Real Madrid Dani Ceballos spanyol átigazolás La Liga
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