Nemzeti Sportrádió

A Real Madrid szerződést hosszabbított Rüdigerrel

K. Zs.K. Zs.
2026.06.16. 12:40
Antonio Rüdiger (Fotó: Getty Images)
Címkék
Real Madrid vb 2026 Antonio Rüdiger foci-vb 2026 La Liga
A Real Madrid kedden a hivatalos honlapján bejelentette, hogy szerződést hosszabbított német válogatott labdarúgójával, Antonio Rüdigerrel.

A rövid közlemény szerint a német nemzeti csapattal jelenleg a világbajnokságon tartózkodó 33 éves védő a következő idény végéig hosszabbította meg szerződését.

A korábban a VfB Stuttgart, a Roma és a Chelsea sorait erősítő, 83-szoros német válogatott Antonio Rüdiger 2022 óta a Real Madrid labdarúgója.

 

Real Madrid vb 2026 Antonio Rüdiger foci-vb 2026 La Liga
Legfrissebb hírek

A dél-koreai játékosok berágtak hazájuk sajtójára, bojkottálják őket

Foci vb 2026
14 perce

„Ez a mez óriási elvárásokat támaszt” – kezdenek a címvédő argentinok is

Foci vb 2026
22 perce

Jön a címvédő argentinok első meccse – nehéz lesz folytatni a sikertörténetet

Foci vb 2026
28 perce

Szon Hung Min miatt bojkottálják a hazai sajtót a dél-koreai játékosok

Foci vb 2026
1 órája

Nyoma veszett a futballünnepnek – a Nemzeti Sport tudósítója a világ egyik legveszélyesebb városában járt

Foci vb 2026
1 órája

A világ egyik legveszélyesebb városában nyoma veszett a futballünnepnek – helyszíni riport

Foci vb 2026
1 órája

Egy nap, két meccs – magángéppel utazik a vb alatt Gianni Infantino

Foci vb 2026
2 órája

Lapszemle: Vozinha védéseitől hangos a spanyol sportsajtó

Foci vb 2026
2 órája
Ezek is érdekelhetik