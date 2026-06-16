A Real Madrid szerződést hosszabbított Rüdigerrel
A Real Madrid kedden a hivatalos honlapján bejelentette, hogy szerződést hosszabbított német válogatott labdarúgójával, Antonio Rüdigerrel.
A rövid közlemény szerint a német nemzeti csapattal jelenleg a világbajnokságon tartózkodó 33 éves védő a következő idény végéig hosszabbította meg szerződését.
A korábban a VfB Stuttgart, a Roma és a Chelsea sorait erősítő, 83-szoros német válogatott Antonio Rüdiger 2022 óta a Real Madrid labdarúgója.
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