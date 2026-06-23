A Real Madrid vinné Schlotterbecket, de bekavart az ügybe a játékos vb-n összeszedett sérülése

A Real Madrid Ibrahima Konaté mellett még egy hátvéddel meg akarja erősíteni védelmét, és továbbra is Nico Schlotterbeck a célpontja, a gondot az ára és a sérülése jelenti. A királyi gárda érdeklődéséről már jó ideje hallani, de az üzletet megakaszthatja, hogy a német játékos kidőlt a világbajnokságon.

Az As szerint a 26 éves védő szerződésében szerepel egy kivásárlási záradék, mely alapján 50 millióért meg lehet vásárolni a játékjogát (ez mindössze néhány csapatra vonatkozik, közte a Real Madridra, a Barcelonára és a Liverpoolra), ám ez a záradék július végén érvényét veszti. Tehát a blancóknak addig nyélbe kellene ütniük az üzletet, ám Schlotterbeck a bokasérülése miatt csak augusztus végén tud majd edzésbe állni, és állítólag José Mourinho vezetőedző nem akar hiányos védelemmel nekivágni az idénynek.

Hogy más klubokat aggaszt-e ez a sérülés, az jó kérdés, de emiatt akár lépéselőnybe kerülhetnek a Real Madriddal szemben. Mindenesetre mivel a belső védő szerződése 2031-ig szól Dortmundban, a feleknek július végéig meg kell állapodniuk, mert utána a BVB újra felemelheti a futballista árát.