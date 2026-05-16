ÉLŐ

Meghozta döntését a Real Madrid csapatkapitánya – sajtóhír

2026.05.16. 15:40
Dani Carvajal hagyja el utoljára a Real Madridot a legendás, 2016-ban, 2017-ben és 2018-ban is Bajnokok Ligája-győztes keretből (Fotó: Getty Images)
távozás Real Madrid Dani Carvajal
Tizenhárom év után elhagyja a Real Madridot Dani Carvajal, a spanyol sztárcsapat saját nevelésű futballistája – közölte a The Athletic.

Sajtóhírek szerint a 34 éves védő közölte a klubvezetéssel, hogy nem hosszabbítja meg június 30-án lejáró szerződését.

Dani Carvajal a madridiaknál kezdte pályafutását, 2012-ben a Bayer Leverkusenhez igazolt, de egy évvel később visszatért nevelőegyesületéhez, amelyet azóta is szolgál.

Az 52-szeres válogatott, Európa-bajnok futballista 449 mérkőzésen lépett pályára a Real Madrid színeiben, hatszor emelhette magasba a Bajnokok Ligája trófeáját és négy bajnoki címet nyert.

 

