Meghozta döntését a Real Madrid csapatkapitánya – sajtóhír

Sajtóhírek szerint a 34 éves védő közölte a klubvezetéssel, hogy nem hosszabbítja meg június 30-án lejáró szerződését.

Dani Carvajal a madridiaknál kezdte pályafutását, 2012-ben a Bayer Leverkusenhez igazolt, de egy évvel később visszatért nevelőegyesületéhez, amelyet azóta is szolgál.

Az 52-szeres válogatott, Európa-bajnok futballista 449 mérkőzésen lépett pályára a Real Madrid színeiben, hatszor emelhette magasba a Bajnokok Ligája trófeáját és négy bajnoki címet nyert.