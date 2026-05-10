Az el Clásico előtt meghalt Hansi Flick édesapja

A klub hivatalos közleményben fejezte ki részvétét:

Az FC Barcelona őszinte részvétét fejezi ki Hansi Flicknek édesapja elvesztése miatt. Osztozunk a családja gyászában, és nehéz időszakában mellette állunk.

A német edző a reggeli órákban tájékoztatta a klub vezetőségét és a csapatot a tragédiáról, és úgy döntött, hogy a vasárnap esti el Clásicón helyet foglal a kispadon.

A rivális Real Madrid szintén részvétet nyilvánított a honlapján.