Nemzeti Sportrádió

Az el Clásico előtt meghalt Hansi Flick édesapja

R. D. P.R. D. P.
2026.05.10. 15:10
null
Hansi Flick a nehéz időszakában is a csapat mellett marad (Fotó: Getty Images)
Címkék
FC Barcelona édesapa gyász Hansi Flick el Clásico La Liga
Hatalmas veszteség érte Hansi Flicket, az FC Barcelona vezetőedzőjét: édesapja a szombatról vasárnapra virradó éjszaka elhunyt.

A klub hivatalos közleményben fejezte ki részvétét:

Az FC Barcelona őszinte részvétét fejezi ki Hansi Flicknek édesapja elvesztése miatt. Osztozunk a családja gyászában, és nehéz időszakában mellette állunk.

A német edző a reggeli órákban tájékoztatta a klub vezetőségét és a csapatot a tragédiáról, és úgy döntött, hogy a vasárnap esti el Clásicón helyet foglal a kispadon.

A rivális Real Madrid szintén részvétet nyilvánított a honlapján.

Spanyol labdarúgás
4 órája

El Clásico: nincs ott a Real Madrid keretében Mbappé

Mindeközben a 27 éves játékos távozását követelő petíció már több 60 millió aláírásnál jár. Az FC Barcelonának a döntetlen is elég a bajnoki címhez.

SPANYOL LA LIGA
35. FORDULÓ
21.00: FC Barcelona–Real Madrid (Tv: TV2) – élőben az NSO-n!

AZ ÁLLÁS A VASÁRNAPI MECCSEK ELŐTT
  1. FC Barcelona

34

29

1

4

88–29

+59 

88 

  2. Real Madrid

34

24

5

5

70–31

+39 

77 

  3. Villarreal

34

21

5

8

64–39

+25 

68 

  4. Atlético Madrid

35

19

6

10

58–37

+21 

63 

  5. Betis

35

13

15

7

54–43

+11 

54 

  6. Celta Vigo

35

13

11

11

49–44

+5 

50 

  7. Real Sociedad

35

11

11

13

54–55

–1 

44 

  8. Getafe

34

13

5

16

28–36

–8 

44 

  9. Athletic Bilbao

34

13

5

16

39–50

–11 

44 

10. Osasuna

35

11

9

15

42–45

–3 

42 

11. Rayo Vallecano

34

10

12

12

35–41

–6 

42 

12. Sevilla

35

11

7

17

43–56

–13 

40 

13. Elche

35

9

12

14

46–54

–8 

39 

14. Valencia

34

10

9

15

37–50

–13 

39 

15. Espanyol

35

10

9

16

38–53

–15 

39 

16. Mallorca

34

10

8

16

42–51

–9 

38 

17. Girona

34

9

11

14

36–51

–15 

38 

18. Alaves

35

9

10

16

41–54

–13 

37 

19. Levante

35

9

9

17

39–56

–17 

36 

20. Oviedo

34

6

10

18

26–54

–28 

28 

 

 

FC Barcelona édesapa gyász Hansi Flick el Clásico La Liga
Legfrissebb hírek

Csak döntetlenre volt elég a Mallorca fölénye a Villarreal ellen

Spanyol labdarúgás
1 órája

El Clásico: nincs ott a Real Madrid keretében Mbappé

Spanyol labdarúgás
4 órája

Élvezetes játék és négy gól a Real Sociedad–Betis meccsen, az eredmény a Celta Vigónak jó

Spanyol labdarúgás
18 órája

Meglepetés! Iglesias pimasz góljával nyert a Celta az Atleti vendégeként

Spanyol labdarúgás
20 órája

Belgiumban helyezték örök nyugalomra Fazekas Lászlót

Magyar válogatott
21 órája

Arbeloa árulásról beszélt az el Clásico előtt, tisztázta az öltözői balhét

Spanyol labdarúgás
Tegnap, 12:35

Kétgólos hátrányból fordított a kiesés elől menekülő Levante

Spanyol labdarúgás
2026.05.08. 23:08

A Real Madrid lezárta a vizsgálatát, Valverde és Tchouaméni is súlyos pénzbüntetést kapott

Spanyol labdarúgás
2026.05.08. 17:49
Ezek is érdekelhetik