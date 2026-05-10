Az el Clásico előtt meghalt Hansi Flick édesapja
A klub hivatalos közleményben fejezte ki részvétét:
Az FC Barcelona őszinte részvétét fejezi ki Hansi Flicknek édesapja elvesztése miatt. Osztozunk a családja gyászában, és nehéz időszakában mellette állunk.
A német edző a reggeli órákban tájékoztatta a klub vezetőségét és a csapatot a tragédiáról, és úgy döntött, hogy a vasárnap esti el Clásicón helyet foglal a kispadon.
A rivális Real Madrid szintén részvétet nyilvánított a honlapján.
SPANYOL LA LIGA
35. FORDULÓ
21.00: FC Barcelona–Real Madrid (Tv: TV2) – élőben az NSO-n!
|AZ ÁLLÁS A VASÁRNAPI MECCSEK ELŐTT
|1. FC Barcelona
34
29
1
4
88–29
+59
88
|2. Real Madrid
34
24
5
5
70–31
+39
77
|3. Villarreal
34
21
5
8
64–39
+25
68
|4. Atlético Madrid
35
19
6
10
58–37
+21
63
|5. Betis
35
13
15
7
54–43
+11
54
|6. Celta Vigo
35
13
11
11
49–44
+5
50
|7. Real Sociedad
35
11
11
13
54–55
–1
44
|8. Getafe
34
13
5
16
28–36
–8
44
|9. Athletic Bilbao
34
13
5
16
39–50
–11
44
|10. Osasuna
35
11
9
15
42–45
–3
42
|11. Rayo Vallecano
34
10
12
12
35–41
–6
42
|12. Sevilla
35
11
7
17
43–56
–13
40
|13. Elche
35
9
12
14
46–54
–8
39
|14. Valencia
34
10
9
15
37–50
–13
39
|15. Espanyol
35
10
9
16
38–53
–15
39
|16. Mallorca
34
10
8
16
42–51
–9
38
|17. Girona
34
9
11
14
36–51
–15
38
|18. Alaves
35
9
10
16
41–54
–13
37
|19. Levante
35
9
9
17
39–56
–17
36
|20. Oviedo
34
6
10
18
26–54
–28
28