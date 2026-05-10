Csak döntetlenre volt elég a Mallorca fölénye a Villarreal ellen
A kiesőzónától minél távolabb kerülni igyekvő Mallorca számára volt nagyobb tétje a Villarreal elleni hazai mérkőzésnek, mint ellenfelének, a „sárga tengeralattjáró” ugyanis már biztos Bajnokok Ligája-résztvevőként várhatta a kezdő sípszót a spanyol első osztályú labdarúgó bajnokság első vasárnapi mérkőzésén. Mindez meg is látszott a játék képén az első félidőben, a vendéglátók többet birtokolták a labdát és kapura is veszélyesebbek voltak, mégis a rivális szerzett vezetést: a Mateu Morey kezezése nyomán megítélt tizenegyest Ayoze Pérez értékesítette – az ötszörös spanyol válogatott csatárnak ez volt a negyedik találata a La Liga mostani kiírásában. Már már úgy tűnt, hogy a sárga mezesek mehetnek előnnyel a szünetre, ám látogatók kapusa, Arnau Tenas kiejtett egy beívelést, s a jókor, jó helyen ólálkodó Vedat Muriqi kiegyenlített.
A második félidőben még nagyobb nyomást igyekezett gyakorolni a Villarreal kapujára a Baleár-szigeteki csapat, Tenasnak akadt is dolga gazdagon, a 80. percben például Muriqi szöglet utáni ívelt fejesét már mindenki bent látta, ám a kapus szenzációs vetődéssel kaparintotta meg a labdát. Nem kisebb bravúrt hajtott végre a PSG-től érkezett katalán kapus a hosszabbítás ötödik percében, amikor Jan Virgili alsó sarokba tartó szabadrúgását szedte ki – a döntetlennek mindenképpen a Villarrealnál örülhetnek jobban. 1–1
SPANYOL LA LIGA
35. FORDULÓ
Vasárnapi mérkőzések
Mallorca–Villarreal 1–1 (A. Pérez 31. –11-esből, ill. Muriqi 45+2.)
Később
16.15: Athletic Bilbao–Valencia (Tv: Spíler2)
18.30: Oviedo–Getafe (Tv: Spíler2)
21.00: Barcelona–Real Madrid (Tv: TV2) – élőben az NSO-n!
Hétfő
21.00: Rayo Vallecano–Girona (Tv: Spíler2)
Szombaton játszották
Real Sociedad–Betis 2–2 (Óskarsson 79., Oyarzabal 90+1. – 11-esből, ill. Antony 39., Ezzalzuli 49.)
Elche–Alavés 1–1 (Á. Rodríguez 72., ill. T. Martínez 51. – 11-esből)
Sevilla–Espanyol 2–1 (Castrin 82., Adams 90+1., ill. Dolan 56.)
Atlético Madrid–Celta Vigo 0–1 (B. Iglesias 62.)
Pénteken játszották
Levante–Osasuna 3–2 (V. García 35., 37., Etta Eyong 90., ill. Toljan 3. – öngól, Budimir 11.)
Kiállítva: S. Herrera (45., Osasuna)
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Barcelona
|34
|29
|1
|4
|88–29
|+59
|88
|2. Real Madrid
|34
|24
|5
|5
|70–31
|+39
|77
|3. Villarreal
|35
|21
|6
|8
|65–40
|+25
|69
|4. Atlético Madrid
|35
|19
|6
|10
|58–37
|+21
|63
|5. Betis
|35
|13
|15
|7
|54–43
|+11
|54
|6. Celta Vigo
|35
|13
|11
|11
|49–44
|+5
|50
|7. Real Sociedad
|35
|11
|11
|13
|54–55
|–1
|44
|8. Getafe
|34
|13
|5
|16
|28–36
|–8
|44
|9. Athletic Bilbao
|34
|13
|5
|16
|39–50
|–11
|44
|10. Osasuna
|35
|11
|9
|15
|42–45
|–3
|42
|11. Rayo Vallecano
|34
|10
|12
|12
|35–41
|–6
|42
|12. Sevilla
|35
|11
|7
|17
|43–56
|–13
|40
|13. Elche
|35
|9
|12
|14
|46–54
|–8
|39
|14. Mallorca
|35
|10
|9
|16
|43–52
|–9
|39
|15. Valencia
|34
|10
|9
|15
|37–50
|–13
|39
|16. Espanyol
|35
|10
|9
|16
|38–53
|–15
|39
|17. Girona
|34
|9
|11
|14
|36–51
|–15
|38
|18. Alaves
|35
|9
|10
|16
|41–54
|–13
|37
|19. Levante
|35
|9
|9
|17
|39–56
|–17
|36
|20. Oviedo
|34
|6
|10
|18
|26–54
|–28
|28