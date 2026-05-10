Csak döntetlenre volt elég a Mallorca fölénye a Villarreal ellen

2026.05.10. 16:08
Vedad Muriqi (balra) gólja csak a döntetlenhez volt elég (Fotó: Getty Images)
Mallorca 35. forduló La Liga
Bár végig a Mallorca játszott fölényben a Villarreal ellen a spanyol első osztályú labdarúgó-bajnokság első vasárnapi mérkőzésén, csak egyenlítésre futotta a kiesés elől menekülő piros-feketék erejéből.

A kiesőzónától minél távolabb kerülni igyekvő Mallorca számára volt nagyobb tétje a Villarreal elleni hazai mérkőzésnek, mint ellenfelének, a „sárga tengeralattjáró” ugyanis már biztos Bajnokok Ligája-résztvevőként várhatta a kezdő sípszót a spanyol első osztályú labdarúgó bajnokság első vasárnapi mérkőzésén. Mindez meg is látszott a játék képén az első félidőben, a vendéglátók többet birtokolták a labdát és kapura is veszélyesebbek voltak, mégis a rivális szerzett vezetést: a Mateu Morey kezezése nyomán megítélt tizenegyest Ayoze Pérez értékesítette – az ötszörös spanyol válogatott csatárnak ez volt a negyedik találata a La Liga mostani kiírásában. Már már úgy tűnt, hogy a sárga mezesek mehetnek előnnyel a szünetre, ám látogatók kapusa, Arnau Tenas kiejtett egy beívelést, s a jókor, jó helyen ólálkodó Vedat Muriqi kiegyenlített.

A második félidőben még nagyobb nyomást igyekezett gyakorolni a Villarreal kapujára a Baleár-szigeteki csapat, Tenasnak akadt is dolga gazdagon, a 80. percben például Muriqi szöglet utáni ívelt fejesét már mindenki bent látta, ám a kapus szenzációs vetődéssel kaparintotta meg a labdát. Nem kisebb bravúrt hajtott végre a PSG-től érkezett katalán kapus a hosszabbítás ötödik percében, amikor Jan Virgili alsó sarokba tartó szabadrúgását szedte ki – a döntetlennek mindenképpen a Villarrealnál örülhetnek jobban. 1–1

SPANYOL LA LIGA
35. FORDULÓ
Vasárnapi mérkőzések
Mallorca–Villarreal 1–1 (A. Pérez 31. –11-esből, ill. Muriqi 45+2.)
Később
16.15: Athletic Bilbao–Valencia (Tv: Spíler2)
18.30: Oviedo–Getafe (Tv: Spíler2)
21.00: Barcelona–Real Madrid (Tv: TV2) – élőben az NSO-n!

Hétfő
21.00: Rayo Vallecano–Girona (Tv: Spíler2)

Szombaton játszották
Real Sociedad–Betis 2–2 (Óskarsson 79., Oyarzabal 90+1. – 11-esből, ill. Antony 39., Ezzalzuli 49.)
Elche–Alavés 1–1 (Á. Rodríguez 72., ill. T. Martínez 51. – 11-esből)
Sevilla–Espanyol 2–1 (Castrin 82., Adams 90+1., ill. Dolan 56.)
Atlético Madrid–Celta Vigo 0–1 (B. Iglesias 62.)

Pénteken játszották
Levante–Osasuna 3–2 (V. García 35., 37., Etta Eyong 90., ill. Toljan 3. – öngól, Budimir 11.)
Kiállítva: S. Herrera (45., Osasuna)

AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGk 
1. Barcelona34291488–29+59 88 
2. Real Madrid34245570–31+39 77 
3. Villarreal35216865–40+25 69 
4. Atlético Madrid351961058–37+21 63 
5. Betis351315754–43+11 54 
6. Celta Vigo3513111149–44+5 50 
7. Real Sociedad3511111354–55–1 44 
8. Getafe341351628–36–8 44 
9. Athletic Bilbao341351639–50–11 44 
10. Osasuna351191542–45–3 42 
11. Rayo Vallecano3410121235–41–6 42 
12. Sevilla351171743–56–13 40 
13. Elche359121446–54–8 39 
14. Mallorca351091643–52–9 39 
15. Valencia341091537–50–13 39 
16. Espanyol351091638–53–15 39 
17. Girona349111436–51–15 38 
18. Alaves359101641–54–13 37 
19. Levante35991739–56–17 36 
20. Oviedo346101826–54–28 28 

 

 

