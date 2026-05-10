Csak döntetlenre volt elég a Mallorca fölénye a Villarreal ellen

A kiesőzónától minél távolabb kerülni igyekvő Mallorca számára volt nagyobb tétje a Villarreal elleni hazai mérkőzésnek, mint ellenfelének, a „sárga tengeralattjáró” ugyanis már biztos Bajnokok Ligája-résztvevőként várhatta a kezdő sípszót a spanyol első osztályú labdarúgó bajnokság első vasárnapi mérkőzésén. Mindez meg is látszott a játék képén az első félidőben, a vendéglátók többet birtokolták a labdát és kapura is veszélyesebbek voltak, mégis a rivális szerzett vezetést: a Mateu Morey kezezése nyomán megítélt tizenegyest Ayoze Pérez értékesítette – az ötszörös spanyol válogatott csatárnak ez volt a negyedik találata a La Liga mostani kiírásában. Már már úgy tűnt, hogy a sárga mezesek mehetnek előnnyel a szünetre, ám látogatók kapusa, Arnau Tenas kiejtett egy beívelést, s a jókor, jó helyen ólálkodó Vedat Muriqi kiegyenlített.

A második félidőben még nagyobb nyomást igyekezett gyakorolni a Villarreal kapujára a Baleár-szigeteki csapat, Tenasnak akadt is dolga gazdagon, a 80. percben például Muriqi szöglet utáni ívelt fejesét már mindenki bent látta, ám a kapus szenzációs vetődéssel kaparintotta meg a labdát. Nem kisebb bravúrt hajtott végre a PSG-től érkezett katalán kapus a hosszabbítás ötödik percében, amikor Jan Virgili alsó sarokba tartó szabadrúgását szedte ki – a döntetlennek mindenképpen a Villarrealnál örülhetnek jobban. 1–1

SPANYOL LA LIGA

35. FORDULÓ

Vasárnapi mérkőzések

Mallorca–Villarreal 1–1 (A. Pérez 31. –11-esből, ill. Muriqi 45+2.)

Később

16.15: Athletic Bilbao–Valencia (Tv: Spíler2)

18.30: Oviedo–Getafe (Tv: Spíler2)

21.00: Barcelona–Real Madrid (Tv: TV2) – élőben az NSO-n!

Hétfő

21.00: Rayo Vallecano–Girona (Tv: Spíler2)

Szombaton játszották

Real Sociedad–Betis 2–2 (Óskarsson 79., Oyarzabal 90+1. – 11-esből, ill. Antony 39., Ezzalzuli 49.)

Elche–Alavés 1–1 (Á. Rodríguez 72., ill. T. Martínez 51. – 11-esből)

Sevilla–Espanyol 2–1 (Castrin 82., Adams 90+1., ill. Dolan 56.)

Atlético Madrid–Celta Vigo 0–1 (B. Iglesias 62.)

Pénteken játszották

Levante–Osasuna 3–2 (V. García 35., 37., Etta Eyong 90., ill. Toljan 3. – öngól, Budimir 11.)

Kiállítva: S. Herrera (45., Osasuna)