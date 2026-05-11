Flick büszke és nem felejti az estét, amelyen a Barcelona ismét bajnok lett

„Nagyon büszke vagyok a csapatra. Soha nem felejtem el ezt az estét. A csapat a legfontosabb, az, ahogy a futballisták együtt, egymásért játszanak. Hihetetlen volt a hangulat a stadionban. Képzeljék el, milyen lesz akkor, ha majd negyvenezerrel több néző lesz a lelátón” – utalt arra a vasárnap esti találkozó után, hogy a Camp Nou felújítását követően több mint százezer szurkoló buzdíthatja őket.
|Frenkie de Jong jövőre már BL-győzelmet ünnepelne
|„Minden trófea különleges, ez például azért, mert itthon, pont a Real Madrid ellen sikerült bebiztosítani. Hansi rendkívül fontos nekünk, egyértelmű és világos ötletei vannak, de megadja nekünk a szabadságot ahhoz, hogy megmutassuk a bennünk rejlő minőséget. (...) Természetesen a BL-t is szeretnénk megnyerni, ott van a céljaink között, s a következő idényben meglesz rá a lehetőség” – fogalmazott a holland középpályás.
A meghatottan nyilatkozó német tréner köszönetet mondott a játékosainak és a csapat vezetőinek a támogatásért, amelyet neki nyújtottak néhány órával apja halála után.
„El kell mondanom, mi történt reggel. Anyám hívott, hogy apám meghalt. Azon gondolkodtam, hogy elhallgassam-e a játékosaim elől, vagy inkább elmondjam nekik. Itt, mi egy családot alkotunk, úgy döntöttem tehát, hogy elmondom. Hihetetlen volt a reakciójuk, soha nem fogom elfelejteni azokat a pillanatokat, nagyon köszönöm a támogatásukat” – fogalmazott Flick.
|Pedri: ezt meccset már csak Flick miatt is meg akartuk nyerni
|„Ezt a meccset már csak Flick miatt is meg akartuk nyerni. Nagyon sok mindent kaptunk tőle, s most rendkívül érzékeny veszteség érte” – mondta a mérkőzés legjobbjának megválasztott középpályás, hozzátéve, hogy természetesen a siker történelmi jellege miatt is fontos volt számukra a Clásico megnyerése.
A 61 éves vezetőedző, akinek a meghosszabbított szerződése 2028-ig szól, szeretne még nagyobb sikert elérni az FC Barcelonával, amely tavaly az elődöntőben, idén a negyeddöntőben búcsúzott a Bajnokok Ligájától.
„Nagyra értékelem, hogy ezért a fantasztikus klubért dolgozhatok, hogy ebben a városban élhetek, ahol az emberek kedvesek velünk. Az az érzésem, hogy a megfelelő pillanatban a megfelelő helyen vagyok. Mi mindannyian folytatni szeretnénk, még többet nyújtani, még magasabb szintre jutni. Itt, Barcelonában mindenki a Bajnokok Ligája-győzelemre vágyik. A következő idényben újra megpróbáljuk, remélem, sikerrel járunk” – tette hozzá.
|Gavi: közöltem Viníciusszal, hogy fogja be a száját
|„Közöltem Viníciusszal, hogy fogja be a száját. Mind a ketten forrófejű játékosok vagyunk, de ami a pályán történt, az ott is marad” – idézi a Mundo Deportivo a Barca középpályás mindenesét, aki a meccs közben több ízben is összetűzésbe került a Real Madrid braziljával.
Flick beszélt arról is, hogy az álmok megvalósításához le kell győzniük önmagukat.
„Erre kell törekednünk a következő idényben, miközben megőrizzük a mostani hozzáállásunkat, mentalitásunkat” – szögezte le.
A La Liga történetében először fordult elő, hogy az FC Barcelona a Real Madrid elleni mérkőzésen biztosította be a bajnoki címét. A katalán együttes – amely a 29. bajnoki címét szerezte meg – előnye három körrel az idény vége előtt 14 pontra nőtt.
|Arbeloa: a Real Madrid mindig visszatér
|„Sok új dolgot nem tudok mondani a szurkolóknak, hiszen mi is átérezzük a frusztrációt, a csalódást és a dühöt, amit ez az idény okozott. (...) Annyit tudok mondani, hogy a Real Madrid mindig visszatér. Ez a csapat számtalanszor elesett, de mindig fel tudott állni – ezzel együtt megértem a madridisták dühét, mi is hasonlóan érzünk” – mondta a Real Madrid vezetőedzője, hozzátéve, hogy a mérkőzés nagyon korán eldőlt. A januárban Xabi Alonsót váltó szakvezető a saját jövőjét nem kívánta kommentálni, de jelezte, hogy az idény lezárulta után megbeszélik a klubvezetéssel a hogyan továbbot.
SPANYOL LA LIGA
35. FORDULÓ
BARCELONA–REAL MADRID 2–0 (2–0)
Barcelona, Camp Nou, 62 213 néző. Vezette: A. Hernández
BARCELONA: J. García – E. García, Cubarsí, G. Martín, Cancelo – Gavi (Bernal, 77.), Pedri – Fermín López (A. Balde, 88.), Dani Olmo (F. de Jong, 64.), Rashford (Raphinha, 64.) – Ferran Torres (Lewandowski, 77.). Vezetőedző: Hansi Flick
REAL MADRID: Courtois – Alexander-Arnold, Rüdiger, R. Asencio, F. García – Brahim Díaz (Mastantuono, 79.), Tchouaméni, Camavinga (Pitarch, 70.), Jude Bellingham – G. García (C. Palacios, 79.), Vinícius Júnior. Vezetőedző: Álvaro Arbeloa
Gólszerző: Rashford (9.), Ferran Torres (18.)
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. FC Barcelona
35
30
1
4
90–29
+61
91
|2. Real Madrid
35
24
5
6
70–33
+37
77
|3. Villarreal
35
21
6
8
65–40
+25
69
|4. Atlético Madrid
35
19
6
10
58–37
+21
63
|5. Betis
35
13
15
7
54–43
+11
54
|6. Celta Vigo
35
13
11
11
49–44
+5
50
|7. Getafe
35
13
6
16
28–36
–8
45
|8. Real Sociedad
35
11
11
13
54–55
–1
44
|9. Athletic Bilbao
35
13
5
17
39–51
–12
44
|10. Osasuna
35
11
9
15
42–45
–3
42
|11. Rayo Vallecano
34
10
12
12
35–41
–6
42
|12. Valencia
35
11
9
15
38–50
–12
42
|13. Sevilla
35
11
7
17
43–56
–13
40
|14. Elche
35
9
12
14
46–54
–8
39
|15. Mallorca
35
10
9
16
43–52
–9
39
|16. Espanyol
35
10
9
16
38–53
–15
39
|17. Girona
34
9
11
14
36–51
–15
38
|18. Alaves
35
9
10
16
41–54
–13
37
|19. Levante
35
9
9
17
39–56
–17
36
|20. Oviedo
35
6
11
18
26–54
–28
29