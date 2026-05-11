Flick büszke és nem felejti az estét, amelyen a Barcelona ismét bajnok lett

„Nagyon büszke vagyok a csapatra. Soha nem felejtem el ezt az estét. A csapat a legfontosabb, az, ahogy a futballisták együtt, egymásért játszanak. Hihetetlen volt a hangulat a stadionban. Képzeljék el, milyen lesz akkor, ha majd negyvenezerrel több néző lesz a lelátón” – utalt arra a vasárnap esti találkozó után, hogy a Camp Nou felújítását követően több mint százezer szurkoló buzdíthatja őket.

Frenkie de Jong jövőre már BL-győzelmet ünnepelne „Minden trófea különleges, ez például azért, mert itthon, pont a Real Madrid ellen sikerült bebiztosítani. Hansi rendkívül fontos nekünk, egyértelmű és világos ötletei vannak, de megadja nekünk a szabadságot ahhoz, hogy megmutassuk a bennünk rejlő minőséget. (...) Természetesen a BL-t is szeretnénk megnyerni, ott van a céljaink között, s a következő idényben meglesz rá a lehetőség” – fogalmazott a holland középpályás.

(M. B.)

A meghatottan nyilatkozó német tréner köszönetet mondott a játékosainak és a csapat vezetőinek a támogatásért, amelyet neki nyújtottak néhány órával apja halála után.

„El kell mondanom, mi történt reggel. Anyám hívott, hogy apám meghalt. Azon gondolkodtam, hogy elhallgassam-e a játékosaim elől, vagy inkább elmondjam nekik. Itt, mi egy családot alkotunk, úgy döntöttem tehát, hogy elmondom. Hihetetlen volt a reakciójuk, soha nem fogom elfelejteni azokat a pillanatokat, nagyon köszönöm a támogatásukat” – fogalmazott Flick.

Pedri: ezt meccset már csak Flick miatt is meg akartuk nyerni „Ezt a meccset már csak Flick miatt is meg akartuk nyerni. Nagyon sok mindent kaptunk tőle, s most rendkívül érzékeny veszteség érte” – mondta a mérkőzés legjobbjának megválasztott középpályás, hozzátéve, hogy természetesen a siker történelmi jellege miatt is fontos volt számukra a Clásico megnyerése.

(M. B.)

A 61 éves vezetőedző, akinek a meghosszabbított szerződése 2028-ig szól, szeretne még nagyobb sikert elérni az FC Barcelonával, amely tavaly az elődöntőben, idén a negyeddöntőben búcsúzott a Bajnokok Ligájától.

„Nagyra értékelem, hogy ezért a fantasztikus klubért dolgozhatok, hogy ebben a városban élhetek, ahol az emberek kedvesek velünk. Az az érzésem, hogy a megfelelő pillanatban a megfelelő helyen vagyok. Mi mindannyian folytatni szeretnénk, még többet nyújtani, még magasabb szintre jutni. Itt, Barcelonában mindenki a Bajnokok Ligája-győzelemre vágyik. A következő idényben újra megpróbáljuk, remélem, sikerrel járunk” – tette hozzá.

Gavi: közöltem Viníciusszal, hogy fogja be a száját „Közöltem Viníciusszal, hogy fogja be a száját. Mind a ketten forrófejű játékosok vagyunk, de ami a pályán történt, az ott is marad” – idézi a Mundo Deportivo a Barca középpályás mindenesét, aki a meccs közben több ízben is összetűzésbe került a Real Madrid braziljával.

(M. B.)

Flick beszélt arról is, hogy az álmok megvalósításához le kell győzniük önmagukat.

„Erre kell törekednünk a következő idényben, miközben megőrizzük a mostani hozzáállásunkat, mentalitásunkat” – szögezte le.

A La Liga történetében először fordult elő, hogy az FC Barcelona a Real Madrid elleni mérkőzésen biztosította be a bajnoki címét. A katalán együttes – amely a 29. bajnoki címét szerezte meg – előnye három körrel az idény vége előtt 14 pontra nőtt.

Arbeloa: a Real Madrid mindig visszatér „Sok új dolgot nem tudok mondani a szurkolóknak, hiszen mi is átérezzük a frusztrációt, a csalódást és a dühöt, amit ez az idény okozott. (...) Annyit tudok mondani, hogy a Real Madrid mindig visszatér. Ez a csapat számtalanszor elesett, de mindig fel tudott állni – ezzel együtt megértem a madridisták dühét, mi is hasonlóan érzünk” – mondta a Real Madrid vezetőedzője, hozzátéve, hogy a mérkőzés nagyon korán eldőlt. A januárban Xabi Alonsót váltó szakvezető a saját jövőjét nem kívánta kommentálni, de jelezte, hogy az idény lezárulta után megbeszélik a klubvezetéssel a hogyan továbbot.

(M. B.)

SPANYOL LA LIGA

35. FORDULÓ

BARCELONA–REAL MADRID 2–0 (2–0)

Barcelona, Camp Nou, 62 213 néző. Vezette: A. Hernández

BARCELONA: J. García – E. García, Cubarsí, G. Martín, Cancelo – Gavi (Bernal, 77.), Pedri – Fermín López (A. Balde, 88.), Dani Olmo (F. de Jong, 64.), Rashford (Raphinha, 64.) – Ferran Torres (Lewandowski, 77.). Vezetőedző: Hansi Flick

REAL MADRID: Courtois – Alexander-Arnold, Rüdiger, R. Asencio, F. García – Brahim Díaz (Mastantuono, 79.), Tchouaméni, Camavinga (Pitarch, 70.), Jude Bellingham – G. García (C. Palacios, 79.), Vinícius Júnior. Vezetőedző: Álvaro Arbeloa

Gólszerző: Rashford (9.), Ferran Torres (18.)