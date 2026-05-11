Nemzeti Sportrádió

Flick büszke és nem felejti az estét, amelyen a Barcelona ismét bajnok lett

2026.05.11. 09:34
null
Hansi Flick (Fotó: Getty Images)
Címkék
Real Madrid Barcelona Hansi Flick Álvaro Arbeloa Gavi Pedri Frenkie de Jong La Liga
Büszke játékosaira Hansi Flick, a spanyol labdarúgó bajnoki címét megvédő FC Barcelona vezetőedzője, aki felejthetetlen estéről beszélt azok után, hogy csapata hazai pályán 2–0-ra legyőzte a Real Madridot és ezzel biztosította elsőségét.

„Nagyon büszke vagyok a csapatra. Soha nem felejtem el ezt az estét. A csapat a legfontosabb, az, ahogy a futballisták együtt, egymásért játszanak. Hihetetlen volt a hangulat a stadionban. Képzeljék el, milyen lesz akkor, ha majd negyvenezerrel több néző lesz a lelátón” – utalt arra a vasárnap esti találkozó után, hogy a Camp Nou felújítását követően több mint százezer szurkoló buzdíthatja őket.

Frenkie de Jong jövőre már BL-győzelmet ünnepelne
„Minden trófea különleges, ez például azért, mert itthon, pont a Real Madrid ellen sikerült bebiztosítani. Hansi rendkívül fontos nekünk, egyértelmű és világos ötletei vannak, de megadja nekünk a szabadságot ahhoz, hogy megmutassuk a bennünk rejlő minőséget. (...) Természetesen a BL-t is szeretnénk megnyerni, ott van a céljaink között, s a következő idényben meglesz rá a lehetőség”fogalmazott a holland középpályás. 
(M. B.)

A meghatottan nyilatkozó német tréner köszönetet mondott a játékosainak és a csapat vezetőinek a támogatásért, amelyet neki nyújtottak néhány órával apja halála után.

„El kell mondanom, mi történt reggel. Anyám hívott, hogy apám meghalt. Azon gondolkodtam, hogy elhallgassam-e a játékosaim elől, vagy inkább elmondjam nekik. Itt, mi egy családot alkotunk, úgy döntöttem tehát, hogy elmondom. Hihetetlen volt a reakciójuk, soha nem fogom elfelejteni azokat a pillanatokat, nagyon köszönöm a támogatásukat” – fogalmazott Flick.

Pedri: ezt meccset már csak Flick miatt is meg akartuk nyerni
„Ezt a meccset már csak Flick miatt is meg akartuk nyerni. Nagyon sok mindent kaptunk tőle, s most rendkívül érzékeny veszteség érte”mondta a mérkőzés legjobbjának megválasztott középpályás, hozzátéve, hogy természetesen a siker történelmi jellege miatt is fontos volt számukra a Clásico megnyerése. 
(M. B.)

A 61 éves vezetőedző, akinek a meghosszabbított szerződése 2028-ig szól, szeretne még nagyobb sikert elérni az FC Barcelonával, amely tavaly az elődöntőben, idén a negyeddöntőben búcsúzott a Bajnokok Ligájától.

„Nagyra értékelem, hogy ezért a fantasztikus klubért dolgozhatok, hogy ebben a városban élhetek, ahol az emberek kedvesek velünk. Az az érzésem, hogy a megfelelő pillanatban a megfelelő helyen vagyok. Mi mindannyian folytatni szeretnénk, még többet nyújtani, még magasabb szintre jutni. Itt, Barcelonában mindenki a Bajnokok Ligája-győzelemre vágyik. A következő idényben újra megpróbáljuk, remélem, sikerrel járunk” – tette hozzá.

Gavi: közöltem Viníciusszal, hogy fogja be a száját
„Közöltem Viníciusszal, hogy fogja be a száját. Mind a ketten forrófejű játékosok vagyunk, de ami a pályán történt, az ott is marad” – idézi a Mundo Deportivo a Barca középpályás mindenesét, aki a meccs közben több ízben is összetűzésbe került a Real Madrid braziljával. 
(M. B.)

Flick beszélt arról is, hogy az álmok megvalósításához le kell győzniük önmagukat.

„Erre kell törekednünk a következő idényben, miközben megőrizzük a mostani hozzáállásunkat, mentalitásunkat” – szögezte le.

A La Liga történetében először fordult elő, hogy az FC Barcelona a Real Madrid elleni mérkőzésen biztosította be a bajnoki címét. A katalán együttes – amely a 29. bajnoki címét szerezte meg – előnye három körrel az idény vége előtt 14 pontra nőtt.

Arbeloa: a Real Madrid mindig visszatér
„Sok új dolgot nem tudok mondani a szurkolóknak, hiszen mi is átérezzük a frusztrációt, a csalódást és a dühöt, amit ez az idény okozott. (...) Annyit tudok mondani, hogy a Real Madrid mindig visszatér. Ez a csapat számtalanszor elesett, de mindig fel tudott állni – ezzel együtt megértem a madridisták dühét, mi is hasonlóan érzünk” mondta a Real Madrid vezetőedzője, hozzátéve, hogy a mérkőzés nagyon korán eldőlt. A januárban Xabi Alonsót váltó szakvezető a saját jövőjét nem kívánta kommentálni, de jelezte, hogy az idény lezárulta után megbeszélik a klubvezetéssel a hogyan továbbot. 
(M. B.)

SPANYOL LA LIGA
35. FORDULÓ
BARCELONA–REAL MADRID 2–0 (2–0)
Barcelona, Camp Nou, 62 213 néző. Vezette: A. Hernández
BARCELONA: J. García – E. García, Cubarsí, G. Martín, Cancelo – Gavi (Bernal, 77.), Pedri – Fermín López (A. Balde, 88.), Dani Olmo (F. de Jong, 64.), Rashford (Raphinha, 64.) – Ferran Torres (Lewandowski, 77.). Vezetőedző: Hansi Flick
REAL MADRID: Courtois – Alexander-Arnold, Rüdiger, R. Asencio, F. García – Brahim Díaz (Mastantuono, 79.), Tchouaméni, Camavinga (Pitarch, 70.), Jude Bellingham – G. García (C. Palacios, 79.), Vinícius Júnior. Vezetőedző: Álvaro Arbeloa
Gólszerző: Rashford (9.), Ferran Torres (18.)

AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K  

Gk 

  1. FC Barcelona

35

30

1

4

90–29

+61 

91 

  2. Real Madrid

35

24

5

6

70–33

+37 

77 

  3. Villarreal

35

21

6

8

65–40

+25 

69 

  4. Atlético Madrid

35

19

6

10

58–37

+21 

63 

  5. Betis

35

13

15

7

54–43

+11 

54 

  6. Celta Vigo

35

13

11

11

49–44

+5 

50 

  7. Getafe

35

13

6

16

28–36

–8 

45 

  8. Real Sociedad

35

11

11

13

54–55

–1 

44 

  9. Athletic Bilbao

35

13

5

17

39–51

–12 

44 

10. Osasuna

35

11

9

15

42–45

–3 

42 

11. Rayo Vallecano

34

10

12

12

35–41

–6 

42 

12. Valencia

35

11

9

15

38–50

–12 

42 

13. Sevilla

35

11

7

17

43–56

–13 

40 

14. Elche

35

9

12

14

46–54

–8 

39 

15. Mallorca

35

10

9

16

43–52

–9 

39 

16. Espanyol

35

10

9

16

38–53

–15 

39 

17. Girona

34

9

11

14

36–51

–15 

38 

18. Alaves

35

9

10

16

41–54

–13 

37 

19. Levante

35

9

9

17

39–56

–17 

36 

20. Oviedo

35

6

11

18

26–54

–28 

29 

 

 

Real Madrid Barcelona Hansi Flick Álvaro Arbeloa Gavi Pedri Frenkie de Jong La Liga
Legfrissebb hírek

Megnyerte az el Clásicót, és 29. alkalommal lett spanyol bajnok a Barcelona

Spanyol labdarúgás
13 órája

Ikszelt a Mallorca a Villarreal ellen, Bilbaóban nyert a Valencia

Spanyol labdarúgás
17 órája

Az el Clásico előtt meghalt Hansi Flick édesapja

Spanyol labdarúgás
20 órája

El Clásico: nincs ott a Real Madrid keretében Mbappé

Spanyol labdarúgás
22 órája

José Mourinho az egyetlen jelölt a Real Madrid kispadjára – sajtóhír

Spanyol labdarúgás
23 órája

Élvezetes játék és négy gól a Real Sociedad–Betis meccsen, az eredmény a Celta Vigónak jó

Spanyol labdarúgás
2026.05.09. 23:03

Meglepetés! Iglesias pimasz góljával nyert a Celta az Atleti vendégeként

Spanyol labdarúgás
2026.05.09. 20:45

Arbeloa árulásról beszélt az el Clásico előtt, tisztázta az öltözői balhét

Spanyol labdarúgás
2026.05.09. 12:35
Ezek is érdekelhetik