Nemzeti Sportrádió

Mennyi időre dőlt ki Mbappé? Közleményt adott ki a Real Madrid

ROCK PÉTER
2026.04.27. 13:45
Sérülés sosem jön jókor, de Kylian Mbappénak ez most különösen fájhat (Fotó: Getty Images)
Címkék
foci vb 2026 Real Madrid sérülés Kylian Mbappé francia labdarúgó-válogatott La Liga
A Real Madrid hétfőn hivatalos közleményben erősítette meg, hogy Kylian Mbappé megsérült. A klub orvosi stábja által elvégzett vizsgálatok után kiderült, hogy a francia támadó bal lábának féliginas izmában szenvedett sérülést. A klub közlése szerint a játékos felépülésének ideje egyelőre bizonytalan, azt a rehabilitáció előrehaladása határozza meg.

A spanyol újságíró, Josep Pedrerol (El Chiringuito) információi szerint Kylian Mbappé várhatóan kihagyja a Real Madrid idényének hátralévő részét.

A francia sztár sérülése újabb aggodalomra ad okot Álvaro Arbeloa vezetőedző számára, miután a csapat pénteken csak 1–1-es döntetlent játszott a Real Betis ellen. Mbappé a mérkőzés során a combjához kapott, a hajrához közeledve pedig cserét kért.

Arbeloa már a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón is utalt a problémára, de akkor még a részletes vizsgálatok eredményére várt, amelyek végül megerősítették az izomsérülést. A sérülés időzítése különösen érzékenyen érinti a madridi klubot az idény hajrájában: a jelenleg a második helyen áll a La Ligában, tizenegy ponttal lemaradva a Barcelonához képest.


A május 10-én rendezendő el Clásico fontos lehet a bajnoki cím szempontjából, és Mbappé hiánya komoly hatással lehet a „királyi gárda” esélyeire – amelyek egyébként is már csak minimálisak a végső sikerre. A csapat következő mérkőzését vasárnap játssza az Espanyol ellen.

A sérülés nemcsak a klubnál keltett aggodalmat, hanem Franciaországban is, hiszen kevesebb mint két hónap van hátra a világbajnokság kezdetéig. Bár az első jelentések szerint nincs veszélyben Mbappé szereplése a tornán, a mostani kihagyás hatással lehet a játékos formájára és fizikai felkészültségére.

 

