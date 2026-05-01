Ez gyorsan ment: egy év után visszajutott a Serie A-ba a Venezia

A Venezia 2–0-s előnyről csak 2–2-es döntetlent ért el idegenben a Spezia ellen, ám ez az egy pont is elegendőnek bizonyult a biztos feljutáshoz. A velenceiek ezzel azonnal visszatérnek az élvonalba, miután 2025-ben kiestek.

A klub 2015-ös újraalapítása óta hullámzó utat járt be: a 2021–2022-es és a 2024–2025-ös idényben is szerepelt a Serie A-ban, de mindkét alkalommal azonnal kiesett. A csapatot irányító Giovanni Stroppa számára ez már a negyedik feljutás a másodosztályból.

A Serie B alapszakaszából már csak egy forduló van hátra, amely többek között a bajnoki címről is dönt majd. A szabályok szerint az első két helyezett automatikusan feljut az élvonalba, míg a harmadik feljutó helyért hat csapat (3–8. helyezettek) rájátszást vív.

A második automatikus feljutó helyért versenyző Frosinone és Monza a forduló előtt azonos pontszámmal állt. A pénteki játéknap azonban fordulatot hozott: a Frosinone 1–0-ra nyert idegenben a Juve Stabia ellen, míg a Monza 3–2-es vereséget szenvedett a Mantova otthonában, így hárompontos különbség alakult ki a két csapat között az utolsó kör előtt, azaz a Frosinonénak már egy döntetlen is elegendő lesz a biztos feljutáshoz.