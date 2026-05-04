Vadnai Jonatán minden idei világversenyen dobogóra állna

A 28 éves sportoló az M1 televíziócsatornának elmondta, tavaly nagy világversenyeken, az Eb-n és a vb-n is egy pici hiányzott csak neki az éremszerzéshez, ez pedig nagy motivációt adott neki a holtszezonra.

„Úgy érzem, sikerült szintet lépnem, ami meg is látszódott a szezon eleji versenyeken” – fogalmazott az olimpiai negyedik vitorlázó arra utalva, hogy az év elején megnyert egy portugáliai viadalt, majd hosszú, egy hónapos betegség után kilencedik lett a franciaországi világkupán.

„Még Mallorcán szedtem össze a norovírust, belázasodtam, majd a szövődmény ráment a tüdőmre is, így egy hónapot félbetegen töltöttem, nem volt energiám a hajóban. Az elmúlt egy hétben itthon nagyon jól mentek az edzések, látom az adataimat, hogy visszanyertem a korábbi állapotomat, így bizakodva várom a kontinenstornát” – jelentette ki a tavaly Eb-4., vb-5. sportoló.

Vadnai az idei, horvátországi Eb helyszínével kapcsolatban kiemelte, ifiként és juniorként is sok időt töltött ott, és a jelenlegi bázisa sincs messze a viadalnak otthont adó öböltől.

„A hazai pálya szinte megvan, szeretnék dobogóra állni. Még van 15-20 nap a kezdésig, meglátjuk, pontosan milyen állapotba kerülök addigra” – tekintett előre Vadnai Jonatán.

A vitorlázó szerint tavaly a rajtoknál, valamint a futamjai első szakaszán nem volt elég jó, sokszor kellett az egész mezőnyön átverekednie magát, így a holtidényben azon dolgozott a legtöbbet, hogy a start után és az első bójánál az élbolyban tudjon haladni, mert így sokkal könnyebbek lesznek a versenyek.

„Az augusztusi, írországi világbajnokságon is a dobogó lesz a cél. Tavaly pontegyenlőséggel lettem negyedik, bízom abban, hogy ha idén is ez lesz a helyzet, akkor én leszek a szerencsésebb” – mondta Vadnai.

A 2028-as Los Angeles-i olimpiára vonatkozó kérdésre azt válaszolta, a versenynek otthon adó San Pedro kikötőben tavaly egy hónapot már eltöltött, idén is ennyi időt lesz kint, míg jövőre a tervei szerint két vagy három hónapot készül majd ott.

„A helyismeret vitorlázásban iszonyatosan fontos: meg kell szokni a hullámzást, a szél viselkedését és az áramlatokat is, hogy minden összeálljon, ezért is kell a többi sportághoz képest többet adaptálódnunk a helyszínhez. Egyébként a kikötő nagyon tetszett, erős a szél és nagy óceáni hullámok vannak vicces állatvilággal, jó volt az energiája, várom az olimpiát” – nyilatkozta Vadnai.