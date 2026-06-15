Nemzeti Sportrádió

Gera Dániel örül, hogy újra Iránban lehet – a vb-n jó szereplésre számít az ázsiaiaktól

CS. A.CS. A.
2026.06.15. 09:17
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Gera Dániel a világbajnokság ideje alatt a Perszepolisznál készül, és követi a torna eseményeit (Fotó: Persopolis FC)
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foci vb 2026 vb 2026 Új-Zéland Irán Gera Dániel
A Perszepolisz FC magyar légiósa, Gera Dániel lapunknak elmondta, Iránban hogyan várják a világbajnokságot, de szóba került az Új-Zéland elleni mérkőzés, valamint az ő helyzete is.

 

 

Túlzás lenne állítani, hogy a világbajnokság leginkább várt mérkőzése lenne az Irán–Új-Zéland összecsapás, így magyar szálat kerestünk: kíváncsiak voltunk, hogy az Iránban, a Perszepolisz FC-ben légióskodó, négyszeres válogatott, védőként és középpályásként is bevethető Gera Dániel miként várja a magyar idő szerint kedd hajnalban kezdődő mérkőzést.

„A napokban érkeztem vissza Iránba, s azt tapasztaltam, hogy az emberek izgatottan várják a világbajnokságot – mondta a 30 éves Gera Dániel, aki idén januárban szerződött az ázsiai országba a Diósgyőrből. – Valami azt súgja, hogy Irán jól szerepel a tornán! Ehhez persze fontos a jó rajt, így szoros, kevés gólt hozó mérkőzésen, Irán egy nullára legyőzi Új-Zélandot.”

Mint ismert, Iránban háború dúl, így kérdés, mennyire árnyékolja be a világbajnokságot. Az iráni válogatott felkészülését utazási nehézségek is nehezítették, mert bár a csapat bázisa eredetileg az egyesült államokbeli Arizonában lett volna, az iráni–amerikai konfliktus miatt a csapat székhelyét áttették Mexikóba, ahonnan repülővel kell ingázni Kaliforniába. Ez nyilván nem ideális helyzet, de a sorozatban negyedik világbajnokságukra készülő irániak bizakodva várják a rajtot.

„Csak remélni lehet, hogy semennyire sem árnyékolja be a háború a világbajnokságot, bízom benne, hogy sportszerű szellemben zajlik a torna. Ami engem illet: maradok a Perszepolisznál, már elkezdtük a felkészülést, igaz, még nincs pontos menetrendünk a következő bajnoki idényre, a rajtra. Örülök, hogy újra itt lehetek!”

FIFA World Cup 2026 - Iran Training
Az iráni válogatott játékosai Mexikóban edzenek, Új-Zéland ellen viszont Los Angelesben lépnek pályára (Fotó: Reuters)

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ, NAPI PROGRAM
G-CSOPORT
21.00: Belgium–Egyiptom, Seattle (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban! 
Kedd, 3.00: Irán–Új-Zéland, Inglewood (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban! 
H-CSOPORT
18.00: Spanyolország–Zöld-foki-szigetek, Atlanta (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban! 
Kedd, 0.00: Szaúd-Arábia–Uruguay, Miami (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban! 
 

 

 

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