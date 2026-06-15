Siklósi Gergely: Célokkal, de csendesebben

– Elég régen nyilvánult meg hosszabban, ráadásul történt is sok minden az elmúlt hónapokban, úgyhogy nyissunk egy egyszerű kérdéssel: hogy van?

– Gondoltam, kicsit „milákozom”, hátha a hallgatásból kisül valami jó is – válaszolta nevetve Siklósi Gergely, a tavalyi Európa-bajnokságon egyéniben bronzérmes párbajtőrvívó. – Viccet félretéve: az olimpia óta nehéz éveim vannak, bár a tavalyi a vívás szempontjából könnyűnek látszódott, viszont más szempontból meg nem volt az. Ez ugyanaz, mint amikor beleteszed a munkát valamibe, s az később megmutatkozik eredményekben: ha a stresszt, a kihívásokat, vagyis a negatív oldalt „teszed bele”, az is kijön valamikor… Ez az az év, amikor ez megtörténik, ennek ellenére az Európa- és a világbajnoksággal kapcsolatban bizakodó vagyok.

– Vívni nyilván nem felejtett el, ráadásul ha valamikor, most legyen ez így, hiszen áprilisban már elkezdődik a kvalifikáció. Hogyan próbálja összerakni magát az esztendő két legfontosabb versenyére?

– Az elmúlt héten sokat aludtam. Hétfőn megsérültem egy kicsit, de szerintem ez is azért történt, hogy ne vívjak a héten – történt már velem ilyen korábban is, előfordult, hogy a testem a pihenést diktálta: volt, hogy egy-egy korosztályos világverseny előtt egy hétig beteg voltam. Mentálisan viszont tényleg össze kellett raknom magam, de ez már az előző hónapokban is így volt, hiszen Dancsházy-Nagy Tamással februárban befejeztük a közös munkát.

– Nem titok: Imre Gézával dolgozik már együtt.

– Így van. Egy ilyen váltás után kell egy kis idő, amíg összeáll a szakmai rész is.

– Még akkor is, ha régről ismerik egymást?

– Igen. Az ismerkedésen túl vagyunk ebben a felállásban is, ám utána amikor elkezd két ember dolgozni, és a munkát, a vívást „szétszeditek” szakmailag, kell még idő ahhoz, hogy mindez utána össze is forrjon.

– Vagyis jelenleg a forrás időszakát élik?

– Az elmúlt három hónapban mindenképpen ezt éltük, azt remélem, hogy a nehézségek ellenére képes leszek úgy összpontosítani az Eb-n és a vébén is, ahogyan azt én szeretném.

– Ez jelent bármiféle elvárást saját magával szemben a kedden kezdődő kontinensviadalon?

– Nem teszek terhet a saját vállamra. Megértem saját magamat, elfogadom, hogy jelenleg az történik velem, ami, s megértettem magammal azt is, hogy nem baj, ha azt érzem, nem biztos, hogy most kellene jönnie bármilyen eredménynek. Egy kosárlabdás hasonlattal élve: elfogadtam, hogy a vívásom olyan jelenleg, hogy míg korábban tízből hétszer bedobtam a hárompontost, de lehet, hogy nyolcszor is, most háromszor, esetleg négyszer. Nem feltétlenül érzem, hogy a lehető legjobb vívásomat tudom bemutatni, de azzal, hogy az utolsó héten nagyon koncentrálok, általában ki szoktam tudni hozni magamból, márpedig ha kihozom magamból a legjobbat, érmekért is vívhatok, még Eb-t is nyerhetek, hiszen a tudás bennem van.

– Azzal, hogy megérti saját magát, elfogadja a helyzetet, talán mentálisan is felszabadítja önmagát, nem?

– Igen, de azért emellett vannak egészségügyi problémáim is. Az elmúlt másfél évben a térdemmel küzdöttem, s ennek a fájdalomnak elég jól „utánamentem”, már csak azért is, hogy jövőre már ne kelljen ilyenekkel foglalkoznom, csak a vívásra figyelhessek. Ez az év az újrakalibrálásé: van olyan, hogy beáldozol valamit a későbbi sikerekért, a jóért. De ahogy mondtam, szeretnék jó eredményeket, érmeket elérni a két nagy versenyen, szeretném megvédeni a pontjaimat a világranglistán, s a csapattal is van feladatunk, hiszen Antonyban pontokat kell gyűjtenünk, míg a hongkongi vébén a tavalyi ezüst miatt pontokat kell védenünk. Vagyis célok vannak, s nem is úgy vágok neki ennek az Eb-nek sem, hogy majd lesz valahogy, csak inkább kicsit „elcsendesedve” indulok harcba.

– Ebben a nagy csendben azt azért még elárulja, miért döntött az edzőváltás mellett?

– Tíz közös év után úgy gondoltam, szeretnék valami mást kipróbálni. Imre Gézával egy hullámhosszon voltunk korábban is, Tamással pedig azt hiszem, sikerült normálisan elválnunk egymástól. De ettől ez még fáj – mindkét félnek.