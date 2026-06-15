Erste Liga: Keresztes Levente hosszabbított a magyar bajnokkal

A 24 éves Keresztes Levente negyedik szezonjára készül a BJA-val. Négy tengerentúli idényt követően igazolt 2023-ban a klubhoz, amelyben a legutóbbi évadban 24 alapszakasz-mérkőzésen nyolc gólt lőtt és nyolc gólpasszt osztott ki, a negyeddöntőben hat meccsen 4 plusz 3-ig, a hétmeccses elődöntőben pedig 1 plusz 2-ig jutott.

„Úgy érzem, hogy tavaly egyénileg és csapatként is nagy utat jártam, jártunk be. Egész évben szenvedtünk, alig tudtunk meccseket nyerni. Szerencsénk sem igazán volt az alapszakaszban, viszont egész évben mindenki nagyon keményen dolgozott és a playoffra sikerült ismét igazi csapattá válni és megvédeni a bajnoki címünket. Szerintem az Erste Liga-playoff-fal is elégedettek lehetünk, nagyon-nagyon közel voltunk a döntőhöz” – fogalmazott Keresztes Levente.

A kézdivásárhelyi Ágyúsokhoz – akik ezt megelőzően csak a román bajnokságban szerepeltek – visszatér Molnár Zsombor. A 33 éves csatár 2022 és 2025 között már játszott a klubnál, majd az előző szezonban visszaigazolt a Corona Brasovhoz.

Itt folytatja Farkas Tamás is. A 34 éves hátvéd már csaknem két évtizede játszik a felnőttek között, megfordult a Fehérvári Titánoknál, Csíkszeredában és a legutóbbi három kiírásban Brassóban.