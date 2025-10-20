Nemzeti Sportrádió

Nagyon büszke az FC Andorra magyar kapusa

P. K.P. K.
Vágólapra másolva!
2025.10.20. 14:22
null
Yaakobishvili Áron és a spanyol másodosztályban újonc csapata, az FC Andorra jól kezdte az idényt (Fotó: facebook.com/InsideMasia)
Címkék
légiósok Yaakobishvili Antal Yaakobishvili Áron La Liga 2 Spíler Tv
A spanyol másodosztályú FC Andorra magyar U-válogatott kapusa, Yaakobishvili Áron még szeptemberben interjút adott a Splíer Tv-nek, ami a múlt héten bemutatkozó Spanyolvonal cím műsorban került adásba.

 

Egy új élmény számomra itt szerepelni, nagyon büszke vagyok arra, ahogy elkezdtem az idényt én is és a csapat is. Jó eredményekkel kezdtünk, így kell folytatni” – nyilatkozta a Spíler Tv-nek az FC Andorra Barcelonából kölcsönvett 19 éves kapusa, Yaakobishvili Áron, aki eddig nyolc meccsen védett a 22 csapatos másodosztályban, és tíz forduló után a 7. helyen áll a csapata a tabellán.

Nincs helyezésben megfogalmazott cél, meccsről meccsre megyünk előre, nagyon fontos a hét közben elvégzett munka, mert nagyon kiegyenlített a mezőny. Számunkra nem meglepő az eddigi szereplésünk, de az emberek talán nem erre számítottak egy feljutó csapattól” – fogalmazott a kapus, aki testvérével, a Gironától kölcsönvett Yaakobishvili Antallal is egy csapatban szerepelhet, igaz, a 21 éves védő később érkezett a csapathoz, és eddig kevés lehetőséget kapott, három bajnokin 61 percet szerepelhetett az FC Andorrában.

Nagyon boldogok vagyunk, hogy egy csapatban lehetünk, főleg, hogy a testvérem belső védő, tehát jól össze tudunk dolgozni. Ő nem rég érkezett, így időre van szüksége ahhoz, hogy beépüljön a csapatba, de jó munkát végez, hamarosan fogjuk látni a pályán is nagyon jó teljesítményt nyújtani” – mondta a bátyja kapcsán Yaakobishvili Áron.

 

légiósok Yaakobishvili Antal Yaakobishvili Áron La Liga 2 Spíler Tv
Legfrissebb hírek

Heti légiósprogram: indul az MLS rájátszása

Légiósok
2 órája

Légióskörkép: az amerikai, a román és a svéd élvonalban is született magyar gól

Légiósok
7 órája

Csongvai szép gólt rúgott, de ez nem volt elég svéd csapata pontszerzéséhez

Légiósok
22 órája

Csereembereknek köszönheti a győzelmet az Atlético

Spanyol labdarúgás
2025.10.18. 23:01

Az Arsenal védelme ismét remekelt, egy gól is elég volt az „ágyúsok” győzelméhez

Angol labdarúgás
2025.10.18. 20:46

Haaland duplájával nyert a City, Mateta mesterhármasával mentett pontot a Palace

Angol labdarúgás
2025.10.18. 18:22

A 93. percben született Araújo-góllal nyert a Barcelona

Spanyol labdarúgás
2025.10.18. 18:10

A Chelsea-től is kikapott a Forest, veszélyben Postecoglou állása

Angol labdarúgás
2025.10.18. 15:23
Ezek is érdekelhetik