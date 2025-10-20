Nagyon büszke az FC Andorra magyar kapusa

„Egy új élmény számomra itt szerepelni, nagyon büszke vagyok arra, ahogy elkezdtem az idényt én is és a csapat is. Jó eredményekkel kezdtünk, így kell folytatni” – nyilatkozta a Spíler Tv-nek az FC Andorra Barcelonából kölcsönvett 19 éves kapusa, Yaakobishvili Áron, aki eddig nyolc meccsen védett a 22 csapatos másodosztályban, és tíz forduló után a 7. helyen áll a csapata a tabellán.

„Nincs helyezésben megfogalmazott cél, meccsről meccsre megyünk előre, nagyon fontos a hét közben elvégzett munka, mert nagyon kiegyenlített a mezőny. Számunkra nem meglepő az eddigi szereplésünk, de az emberek talán nem erre számítottak egy feljutó csapattól” – fogalmazott a kapus, aki testvérével, a Gironától kölcsönvett Yaakobishvili Antallal is egy csapatban szerepelhet, igaz, a 21 éves védő később érkezett a csapathoz, és eddig kevés lehetőséget kapott, három bajnokin 61 percet szerepelhetett az FC Andorrában.

„Nagyon boldogok vagyunk, hogy egy csapatban lehetünk, főleg, hogy a testvérem belső védő, tehát jól össze tudunk dolgozni. Ő nem rég érkezett, így időre van szüksége ahhoz, hogy beépüljön a csapatba, de jó munkát végez, hamarosan fogjuk látni a pályán is nagyon jó teljesítményt nyújtani” – mondta a bátyja kapcsán Yaakobishvili Áron.