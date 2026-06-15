Potyogtak a gólok a negyedik játéknapon – videós összefoglalók
Vasárnap este, hétfő hajnalban négy mérkőzést játszottak le a labdarúgó-világbajnokságon: összesen 19 gólt láttunk, Németország hétszer, Svédország ötször volt eredményes. Az M4 Sport YT-csatornáján megtekinthető a négy mérkőzés összefoglalója – íme!
NÉMETORSZÁG–CURACAO 7–1
Videós összefoglaló itt!
HOLLANDIA–JAPÁN 2–2
Videós összefoglaló itt!
ELEFÁNTCSONTPART–ECUADOR 1–0
Videós összefoglaló itt!
SVÉDORSZÁG–TUNÉZIA 5–1
Videós összefoglaló itt!
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