Nemzeti Sportrádió

Potyogtak a gólok a negyedik játéknapon – videós összefoglalók

P. GY. B. P. GY. B.
2026.06.15. 09:35
A németek nem kímélték Curacaót (Fotó: Getty Images)
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Vasárnap este, hétfő hajnalban négy mérkőzést játszottak le a labdarúgó-világbajnokságon: összesen 19 gólt láttunk, Németország hétszer, Svédország ötször volt eredményes. Az M4 Sport YT-csatornáján megtekinthető a négy mérkőzés összefoglalója – íme!

 NÉMETORSZÁG–CURACAO 7–1 
Videós összefoglaló itt!

 

 HOLLANDIA–JAPÁN 2–2 
Videós összefoglaló itt!

 

 ELEFÁNTCSONTPART–ECUADOR 1–0 
Videós összefoglaló itt!

 

 SVÉDORSZÁG–TUNÉZIA 5–1 
Videós összefoglaló itt!

 

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