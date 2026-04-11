„Ez a Holdon is tizenegyes” – Arbeloa kifakadt a Real Madrid Girona elleni döntetlenje után

2026.04.11. 11:38
Kylian Mbappé ápolásra szorult a tizenegyesgyanús esetet követően – Álvaro Arbeloa nem érti a játékvezetői döntést (Fotó: Getty Images, NS-montázs)
Girona Real Madrid Álvaro Arbeloa
Mint arról már beszámoltunk, a Real Madrid péntek este 1–1-es döntetlent játszott hazai pályán a Gironával a spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (La Liga) 31. fordulójában. A királyi gárda vezetőedzője, Álvaro Arbeloa a mérkőzést követő sajtótájékoztatóján a játékvezetést kritizálta.

A mérkőzés 89. percében, 1–1-es állásnál Kylian Mbappé földre került a tizenhatoson belül egy Vitor Reissel vívott párharc során. A brazil hátvéd könyöke nekivágódott a francia csatár arcának. A támadó a földre zuhant, a jobb szeme felett felszakadt az arcbőre, így ápolni is kellett. Eközben a hazaiak hiába reklamáltak tizenegyest, a játékvezető nem látott szabálytalanságot az esetnél.

„Számomra ez itt és a Holdon is tizenegyes” – fakadt ki a sajtótájékoztatón Álvaro Arbeloa az As tudósítása szerint.

„A videobíró akkor avatkozik közbe, amikor jólesik, és amikor nem, akkor nem. Ez egyértelmű szabálytalanság” – jelentette ki a Real Madrid vezetőedzője.

A Real Madrid jelenleg hatpontos hátrányban a spanyol élvonal második helyén áll. Az éllovas Barcelona azonban még nem játszott a 31. fordulóban: szombat este lép pályára a városi rivális Espanyol ellen és ha nyer, akkor hét körrel a vége előtt kilencpontosra növelheti előnyét ősi riválisával szemben.

Arbeloát megkérdezték, elbukottnak érzi-e a bajnoki címet.

„Majd csak azon a napon érzem így, amelyiken tényleg elveszítettük. Az utolsó pillanatig harcolni fogunk” – válaszolta, emellett azt is elárulta, az említett vitatható esetről nem sikerült beszélnie a játékvezetővel a lefújás után.

Spanyol labdarúgás
13 órája

Potya gól itt, szép tekerés ott – a Real Madrid megint ikszelt a Gironával

A fővárosi döntetlen nyertese a Barca lehet, amely kilencpontosra növelheti előnyét a tabella élén.

SPANYOL LA LIGA
31. FORDULÓ
Real Madrid–Girona 1–1 (Valverde 51., ill. Lemar 62.)

A LA LIGA PÉNTEK ESTI ÁLLÁSA

M

Gy

D

V

L–K  

Gk 

  1. FC Barcelona

30

25

1

4

80–29

+51 

76 

  2. Real Madrid

31

22

4

5

68–30

+38 

70 

  3. Villarreal

30

18

4

8

54–35

+19 

58 

  4. Atlético Madrid

30

17

5

8

49–30

+19 

56 

  5. Betis

30

11

12

7

44–37

+7 

45 

  6. Celta Vigo

30

11

11

8

44–37

+7 

44 

  7. Real Sociedad

30

11

8

11

46–45

+1 

41 

  8. Getafe

30

12

5

13

27–31

–4 

41 

  9. Osasuna

30

10

8

12

37–40

–3 

38 

10. Espanyol

30

10

8

12

36–44

–8 

38 

11. Athletic Bilbao

30

11

5

14

32–43

–11 

38 

12. Girona

31

9

11

11

33–45

–12 

38 

13. Rayo Vallecano

30

8

11

11

29–35

–6 

35 

14. Valencia

30

9

8

13

34–45

–11 

35 

15. Alaves

30

8

8

14

32–43

–11 

32 

16. Elche

30

7

10

13

38–46

–8 

31 

17. Mallorca

30

8

7

15

36–48

–12 

31 

18. Sevilla

30

8

7

15

37–50

–13 

31 

19. Levante

30

6

8

16

34–50

–16 

26 

20. Oviedo

30

5

9

16

21–48

–27 

24

 

 

Girona Real Madrid Álvaro Arbeloa
Legfrissebb hírek

Potya gól itt, szép tekerés ott – a Real Madrid megint ikszelt a Gironával

Spanyol labdarúgás
13 órája

Dani Carvajal után Emilio Butragueno is üzent a 18. Puskás–Suzuki-kupa résztvevőinek

Labdarúgó NB I
22 órája

Megmenthető még a bajnoki cím? Nem kísérletezik a Real Madrid a Girona ellen

Spanyol labdarúgás
23 órája

A Real Madrid cáfolja, hogy a vezetői szervezet átalakítására készül

Spanyol labdarúgás
Tegnap, 12:02

„Ezzel a játékkal a Bayern kifiléz” – nem volt elájulva az Arsenaltól Craig Burley

Bajnokok Ligája
2026.04.08. 11:05

Arbeloa: Ha van csapat, amely nyerhet Münchenben, az a Real Madrid!

Bajnokok Ligája
2026.04.08. 07:55

Három gól, sok helyzet és Bayern-győzelem a Real elleni BL-negyeddöntő első mérkőzésén

Bajnokok Ligája
2026.04.07. 22:53

Lekerült az élről az Arsenal, tovább zuhan a Liverpool az NS erősorrendjében

Bajnokok Ligája
2026.04.07. 12:11
Ezek is érdekelhetik