„Ez a Holdon is tizenegyes” – Arbeloa kifakadt a Real Madrid Girona elleni döntetlenje után

A mérkőzés 89. percében, 1–1-es állásnál Kylian Mbappé földre került a tizenhatoson belül egy Vitor Reissel vívott párharc során. A brazil hátvéd könyöke nekivágódott a francia csatár arcának. A támadó a földre zuhant, a jobb szeme felett felszakadt az arcbőre, így ápolni is kellett. Eközben a hazaiak hiába reklamáltak tizenegyest, a játékvezető nem látott szabálytalanságot az esetnél.

„Számomra ez itt és a Holdon is tizenegyes” – fakadt ki a sajtótájékoztatón Álvaro Arbeloa az As tudósítása szerint.

„A videobíró akkor avatkozik közbe, amikor jólesik, és amikor nem, akkor nem. Ez egyértelmű szabálytalanság” – jelentette ki a Real Madrid vezetőedzője.

A Real Madrid jelenleg hatpontos hátrányban a spanyol élvonal második helyén áll. Az éllovas Barcelona azonban még nem játszott a 31. fordulóban: szombat este lép pályára a városi rivális Espanyol ellen és ha nyer, akkor hét körrel a vége előtt kilencpontosra növelheti előnyét ősi riválisával szemben.

Arbeloát megkérdezték, elbukottnak érzi-e a bajnoki címet.

„Majd csak azon a napon érzem így, amelyiken tényleg elveszítettük. Az utolsó pillanatig harcolni fogunk” – válaszolta, emellett azt is elárulta, az említett vitatható esetről nem sikerült beszélnie a játékvezetővel a lefújás után.