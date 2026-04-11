„Ez a Holdon is tizenegyes” – Arbeloa kifakadt a Real Madrid Girona elleni döntetlenje után
A mérkőzés 89. percében, 1–1-es állásnál Kylian Mbappé földre került a tizenhatoson belül egy Vitor Reissel vívott párharc során. A brazil hátvéd könyöke nekivágódott a francia csatár arcának. A támadó a földre zuhant, a jobb szeme felett felszakadt az arcbőre, így ápolni is kellett. Eközben a hazaiak hiába reklamáltak tizenegyest, a játékvezető nem látott szabálytalanságot az esetnél.
„Számomra ez itt és a Holdon is tizenegyes” – fakadt ki a sajtótájékoztatón Álvaro Arbeloa az As tudósítása szerint.
„A videobíró akkor avatkozik közbe, amikor jólesik, és amikor nem, akkor nem. Ez egyértelmű szabálytalanság” – jelentette ki a Real Madrid vezetőedzője.
A Real Madrid jelenleg hatpontos hátrányban a spanyol élvonal második helyén áll. Az éllovas Barcelona azonban még nem játszott a 31. fordulóban: szombat este lép pályára a városi rivális Espanyol ellen és ha nyer, akkor hét körrel a vége előtt kilencpontosra növelheti előnyét ősi riválisával szemben.
Arbeloát megkérdezték, elbukottnak érzi-e a bajnoki címet.
„Majd csak azon a napon érzem így, amelyiken tényleg elveszítettük. Az utolsó pillanatig harcolni fogunk” – válaszolta, emellett azt is elárulta, az említett vitatható esetről nem sikerült beszélnie a játékvezetővel a lefújás után.
SPANYOL LA LIGA
31. FORDULÓ
Real Madrid–Girona 1–1 (Valverde 51., ill. Lemar 62.)
|A LA LIGA PÉNTEK ESTI ÁLLÁSA
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. FC Barcelona
30
25
1
4
80–29
+51
76
|2. Real Madrid
31
22
4
5
68–30
+38
70
|3. Villarreal
30
18
4
8
54–35
+19
58
|4. Atlético Madrid
30
17
5
8
49–30
+19
56
|5. Betis
30
11
12
7
44–37
+7
45
|6. Celta Vigo
30
11
11
8
44–37
+7
44
|7. Real Sociedad
30
11
8
11
46–45
+1
41
|8. Getafe
30
12
5
13
27–31
–4
41
|9. Osasuna
30
10
8
12
37–40
–3
38
|10. Espanyol
30
10
8
12
36–44
–8
38
|11. Athletic Bilbao
30
11
5
14
32–43
–11
38
|12. Girona
31
9
11
11
33–45
–12
38
|13. Rayo Vallecano
30
8
11
11
29–35
–6
35
|14. Valencia
30
9
8
13
34–45
–11
35
|15. Alaves
30
8
8
14
32–43
–11
32
|16. Elche
30
7
10
13
38–46
–8
31
|17. Mallorca
30
8
7
15
36–48
–12
31
|18. Sevilla
30
8
7
15
37–50
–13
31
|19. Levante
30
6
8
16
34–50
–16
26
|20. Oviedo
30
5
9
16
21–48
–27
24