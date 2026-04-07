Diszkont áron kerülhet Barcelonába Bastoni – sajtóhír

Mindenben megegyezett az FC Barcelonával az Internazionale 26 éves középső védője, Alessandro Bastoni – írja a Sport. A katalán lap úgy értesült, az olasz klub sem zárkózik el játékosának értékesítése elől, a fekete-kékek 60 millió eurót szeretnének kapni a ballábas bekkért.

A Barcelona ugyanakkor kevesebbet szánna az üzletre, a hírek szerint a gránátvörös-kékek első ajánlata 45 millió euró. Mivel Hansi Flick vezetőedző nagy csodálója a hátvédnek, Bastoni Barcelonába szerződéséről korábban is esett már szó, akkor még 80 millió eurós összegről szólt a fáma, ám az olasz válogatott elbukta a Bosznia-Hercegovina elleni világbajnoki pótselejtezőt, ami az eladók szempontjából negatívan befolyásolta az itáliai labdarúgók piaci értékét.

Amennyiben a két klubnak sikerül megegyezésre jutnia, a Barcelona minden bizonnyal megválik Andreas Christensentől: a jelenleg keresztszalag-szakadás miatt harcképtelen dán védőnek június végén lejár a szerződése a katalánoknál, új szerződést pedig csak akkor kap a klubtól, ha belemegy fizetése jelentős csökkentésébe.

A Football Espana ugyanakkor rámutat: Robert Lewandowski bizonytalan jövője – a 37 éves lengyel gólzsákkal még nem sikerült megegyezni az esetleges folytatásról –, illetve Ferran Torres formahanyatlása miatt a Barcelona prioritása továbbra is egy klasszis középcsatár megszerzése.