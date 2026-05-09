Élvezetes játék és négy gól a Sociedad–Betisen, az eredmény a Celta Vigónak jó

Fergeteges első félidőt láthatott a San Sebastián-i publikum, a Real Sociedad már az első percekben több gólhelyzetet dolgozott ki – gólt viszont kis híján a Betis szerzett, de a 3. percben Antony emelését Remiro védte. Öt perccel később ordító ziccerbe kerültek a hazaiak, de Óskarsson és Barrenetxea hiába voltak ketten a kapus ellen, az izlandi támadó rossz megoldást választott. A pörgős első percek után kissé visszavettek a tempóból a felek, majd a játékrész derekán Óskarsson közeli fejese adott munkát Vallesnek. A 36. percben újabb ziccer maradt ki hazai oldalon, Óskarsson kapáslövését Valles védte, majd Sergio Gómez ismétlése csattant a kapufán. Egy perccel később érkezett a Betis válasza, de Ezzalzuli éles szögből nem tudott túljárni Remiro eszén. Újabb perc telt el, amikor megvillant Antony: a Betis brazil szélsője a védjegyévé váló mozdulattal jobbról a pálya közepe felé cselezett, majd 18 méterről a jobb alsóba tekert – előnnyel mehetett a szünetre a sevillai gárda.

A fordulás után alig két percet várni a következő gólra: Abde Ezzazuli a bal szélen szerzett labdát, a 16-oson belülre kígyózott, majd éles szögből a hosszú felsőbe lőtt. A baszk együttes nem adta fel a harcot, gólt is szerzett, de Gorrotxategi találatát Oyarzabal leshelyzete miatt elvette a VAR. Matarazzo-csapat a 79. percben már érvényes góllal zárkózott, Sergio Gómez beíveléséből Orri Steinn Óskarsson továbbított a hálóba. Ezzel nem volt vége a baszk feltámadásnak, a ráadásban egy kezezés miatt megítélt tizenegyest Mikel Oyarzabal váltott gólra.

Ruibal még megkapta a második sárga lapját, de újabb gól nem született: maradt a döntetlen, amely végső soron a tabellán a két fél között tanyázó, délután az Atlético Madridot legyőző Celta Vigónak (a galíciaiak így négy pontra vannak a Betistől, s hattal előzik a Sociedadot – a szerk.) kedvező. 2–2

SPANYOL LA LIGA

35. FORDULÓ

Real Sociedad–Betis 2–2 (Óskarsson 79., Oyarzabal 90+1. – 11-esből, ill. Antony 39., Ezzalzuli 49.)

Elche–Alavés 1–1 (Á. Rodríguez 72., ill. T. Martínez 51. – 11-esből)

Sevilla–Espanyol 2–1 (Castrin 82., Adams 90+1., ill. Dolan 56.)

Atlético Madrid–Celta Vigo 0–1 (B. Iglesias 62.)

Vasárnap

14.00: Mallorca–Villarreal (Tv: Spíler2)

16.15: Athletic Bilbao–Valencia (Tv: Spíler2)

18.30: Oviedo–Getafe (Tv: Spíler2)

21.00: Barcelona–Real Madrid (Tv: TV2) – élőben az NSO-n!

Hétfő

21.00: Rayo Vallecano–Girona (Tv: Spíler2)

Pénteken játszották

Levante–Osasuna 3–2 (V. García 35., 37., Etta Eyong 90., ill. Toljan 3. – öngól, Budimir 11.)

Kiállítva: S. Herrera (45., Osasuna)