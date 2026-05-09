Élvezetes játék és négy gól a Sociedad–Betisen, az eredmény a Celta Vigónak jó

M. B.
2026.05.09. 23:03
A semleges nézők mellett a Celta Vigo járt jól ezzel a mérkőzéssel (Fotó: Getty Images)
Real Betis Real Sociedad La Liga
A Real Sociedad és a Real Betis 2–2-es döntetlent játszott a spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (La Liga) 35. fordulójában szombat este.

Fergeteges első félidőt láthatott a San Sebastián-i publikum, a Real Sociedad már az első percekben több gólhelyzetet dolgozott ki – gólt viszont kis híján a Betis szerzett, de a 3. percben Antony emelését Remiro védte. Öt perccel később ordító ziccerbe kerültek a hazaiak, de Óskarsson és Barrenetxea hiába voltak ketten a kapus ellen, az izlandi támadó rossz megoldást választott. A pörgős első percek után kissé visszavettek a tempóból a felek, majd a játékrész derekán Óskarsson közeli fejese adott munkát Vallesnek. A 36. percben újabb ziccer maradt ki hazai oldalon, Óskarsson kapáslövését Valles védte, majd Sergio Gómez ismétlése csattant a kapufán. Egy perccel később érkezett a Betis válasza, de Ezzalzuli éles szögből nem tudott túljárni Remiro eszén. Újabb perc telt el, amikor megvillant Antony: a Betis brazil szélsője a védjegyévé váló mozdulattal jobbról a pálya közepe felé cselezett, majd 18 méterről a jobb alsóba tekert – előnnyel mehetett a szünetre a sevillai gárda.

A fordulás után alig két percet várni a következő gólra: Abde Ezzazuli a bal szélen szerzett labdát, a 16-oson belülre kígyózott, majd éles szögből a hosszú felsőbe lőtt. A baszk együttes nem adta fel a harcot, gólt is szerzett, de Gorrotxategi találatát Oyarzabal leshelyzete miatt elvette a VAR. Matarazzo-csapat a 79. percben már érvényes góllal zárkózott, Sergio Gómez beíveléséből Orri Steinn Óskarsson továbbított a hálóba. Ezzel nem volt vége a baszk feltámadásnak, a ráadásban egy kezezés miatt megítélt tizenegyest Mikel Oyarzabal váltott gólra.

Ruibal még megkapta a második sárga lapját, de újabb gól nem született: maradt a döntetlen, amely végső soron a tabellán a két fél között tanyázó, délután az Atlético Madridot legyőző Celta Vigónak (a galíciaiak így négy pontra vannak a Betistől, s hattal előzik a Sociedadot – a szerk.) kedvező. 2–2

SPANYOL LA LIGA
35. FORDULÓ
Real Sociedad–Betis 2–2 (Óskarsson 79., Oyarzabal 90+1. – 11-esből, ill. Antony 39., Ezzalzuli 49.)
Elche–Alavés 1–1 (Á. Rodríguez 72., ill. T. Martínez 51. – 11-esből)
Sevilla–Espanyol 2–1 (Castrin 82., Adams 90+1., ill. Dolan 56.)
Atlético Madrid–Celta Vigo 0–1 (B. Iglesias 62.)

Vasárnap
14.00: Mallorca–Villarreal (Tv: Spíler2)
16.15: Athletic Bilbao–Valencia (Tv: Spíler2)
18.30: Oviedo–Getafe (Tv: Spíler2)
21.00: Barcelona–Real Madrid (Tv: TV2) – élőben az NSO-n!
Hétfő
21.00: Rayo Vallecano–Girona (Tv: Spíler2)
Pénteken játszották
Levante–Osasuna 3–2 (V. García 35., 37., Etta Eyong 90., ill. Toljan 3. – öngól, Budimir 11.)
Kiállítva: S. Herrera (45., Osasuna)

A LA LIGA ÁLLÁSAMGyDVL–KGk 
1. Barcelona34291488–29+59 88 
2. Real Madrid34245570–31+39 77 
3. Villarreal34215864–39+25 68 
4. Atlético Madrid351961058–37+21 63 
5. Betis351315754–43+11 54 
6. Celta Vigo3513111149–44+5 50 
7. Real Sociedad3511111354–55–1 44 
8. Getafe341351628–36–8 44 
9. Athletic Bilbao341351639–50–11 44 
10. Osasuna351191542–45–3 42 
11. Rayo Vallecano3410121235–41–6 42 
12. Sevilla351171743–56–13 40 
13. Elche359121446–54–8 39 
14. Valencia341091537–50–13 39 
15. Espanyol351091638–53–15 39 
16. Mallorca341081642–51–9 38 
17. Girona349111436–51–15 38 
18. Alaves359101641–54–13 37 
19. Levante35991739–56–17 36 
20. Oviedo346101826–54–28 28 

 

 

