Élvezetes játék és négy gól a Sociedad–Betisen, az eredmény a Celta Vigónak jó
Fergeteges első félidőt láthatott a San Sebastián-i publikum, a Real Sociedad már az első percekben több gólhelyzetet dolgozott ki – gólt viszont kis híján a Betis szerzett, de a 3. percben Antony emelését Remiro védte. Öt perccel később ordító ziccerbe kerültek a hazaiak, de Óskarsson és Barrenetxea hiába voltak ketten a kapus ellen, az izlandi támadó rossz megoldást választott. A pörgős első percek után kissé visszavettek a tempóból a felek, majd a játékrész derekán Óskarsson közeli fejese adott munkát Vallesnek. A 36. percben újabb ziccer maradt ki hazai oldalon, Óskarsson kapáslövését Valles védte, majd Sergio Gómez ismétlése csattant a kapufán. Egy perccel később érkezett a Betis válasza, de Ezzalzuli éles szögből nem tudott túljárni Remiro eszén. Újabb perc telt el, amikor megvillant Antony: a Betis brazil szélsője a védjegyévé váló mozdulattal jobbról a pálya közepe felé cselezett, majd 18 méterről a jobb alsóba tekert – előnnyel mehetett a szünetre a sevillai gárda.
A fordulás után alig két percet várni a következő gólra: Abde Ezzazuli a bal szélen szerzett labdát, a 16-oson belülre kígyózott, majd éles szögből a hosszú felsőbe lőtt. A baszk együttes nem adta fel a harcot, gólt is szerzett, de Gorrotxategi találatát Oyarzabal leshelyzete miatt elvette a VAR. Matarazzo-csapat a 79. percben már érvényes góllal zárkózott, Sergio Gómez beíveléséből Orri Steinn Óskarsson továbbított a hálóba. Ezzel nem volt vége a baszk feltámadásnak, a ráadásban egy kezezés miatt megítélt tizenegyest Mikel Oyarzabal váltott gólra.
Ruibal még megkapta a második sárga lapját, de újabb gól nem született: maradt a döntetlen, amely végső soron a tabellán a két fél között tanyázó, délután az Atlético Madridot legyőző Celta Vigónak (a galíciaiak így négy pontra vannak a Betistől, s hattal előzik a Sociedadot – a szerk.) kedvező. 2–2
SPANYOL LA LIGA
35. FORDULÓ
Real Sociedad–Betis 2–2 (Óskarsson 79., Oyarzabal 90+1. – 11-esből, ill. Antony 39., Ezzalzuli 49.)
Elche–Alavés 1–1 (Á. Rodríguez 72., ill. T. Martínez 51. – 11-esből)
Sevilla–Espanyol 2–1 (Castrin 82., Adams 90+1., ill. Dolan 56.)
Atlético Madrid–Celta Vigo 0–1 (B. Iglesias 62.)
Vasárnap
14.00: Mallorca–Villarreal (Tv: Spíler2)
16.15: Athletic Bilbao–Valencia (Tv: Spíler2)
18.30: Oviedo–Getafe (Tv: Spíler2)
21.00: Barcelona–Real Madrid (Tv: TV2) – élőben az NSO-n!
Hétfő
21.00: Rayo Vallecano–Girona (Tv: Spíler2)
Pénteken játszották
Levante–Osasuna 3–2 (V. García 35., 37., Etta Eyong 90., ill. Toljan 3. – öngól, Budimir 11.)
Kiállítva: S. Herrera (45., Osasuna)
|A LA LIGA ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Barcelona
|34
|29
|1
|4
|88–29
|+59
|88
|2. Real Madrid
|34
|24
|5
|5
|70–31
|+39
|77
|3. Villarreal
|34
|21
|5
|8
|64–39
|+25
|68
|4. Atlético Madrid
|35
|19
|6
|10
|58–37
|+21
|63
|5. Betis
|35
|13
|15
|7
|54–43
|+11
|54
|6. Celta Vigo
|35
|13
|11
|11
|49–44
|+5
|50
|7. Real Sociedad
|35
|11
|11
|13
|54–55
|–1
|44
|8. Getafe
|34
|13
|5
|16
|28–36
|–8
|44
|9. Athletic Bilbao
|34
|13
|5
|16
|39–50
|–11
|44
|10. Osasuna
|35
|11
|9
|15
|42–45
|–3
|42
|11. Rayo Vallecano
|34
|10
|12
|12
|35–41
|–6
|42
|12. Sevilla
|35
|11
|7
|17
|43–56
|–13
|40
|13. Elche
|35
|9
|12
|14
|46–54
|–8
|39
|14. Valencia
|34
|10
|9
|15
|37–50
|–13
|39
|15. Espanyol
|35
|10
|9
|16
|38–53
|–15
|39
|16. Mallorca
|34
|10
|8
|16
|42–51
|–9
|38
|17. Girona
|34
|9
|11
|14
|36–51
|–15
|38
|18. Alaves
|35
|9
|10
|16
|41–54
|–13
|37
|19. Levante
|35
|9
|9
|17
|39–56
|–17
|36
|20. Oviedo
|34
|6
|10
|18
|26–54
|–28
|28