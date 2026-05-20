Menedzsere külföldi csapatot keres Vitális Milánnak

„Szerintem nagyon jó idénye volt, olyan teljesítményt nyújtott, amivel az idény legjobb játékosa lett, és Marco Rossi szövetségi kapitány is elismerte ezt. Nagyon pozitívan beszélt róla és a válogatottban is lehetőséget kapott” – értékelte a 24 éves középpályás idényét Filipovics az M1 aktuális csatornának.

Hozzátette, januárban már beszélgettek az átigazolásáról, voltak is lehetőségei a továbblépésre, de arra jutottak Vitálissal és a győri vezetőkkel, hogy jobb lenne, ha nyárig az ETO-nál maradna, megpróbálna minél jobb teljesítményt nyújtani, a csapattal bajnokságot nyerni, és ha mindez sikerül, akkor nyáron megpróbálkozhatnak a klubváltással.

„Most mindenféleképpen az a tervünk, hogy külföldi csapatot találjuk neki. A preferencia az, hogy Európán belül maradjon, ha van rá lehetőség, az öt élbajnokság egyikébe kerüljön, de természetesen olyan csapatot szeretnék neki keresni, ahol reális esélye lesz játszani.”

Mint mondta, vannak megkeresések, és január óta ő is keresi a csapatokat. Nagyon sok klubtól érkeztek pozitív visszajelzések, de Vitálisnak élő szerződése van, ezért olyan ajánlatra van szükség, amivel jelenlegi klubja és a játékos is elégedett lesz. A kölcsönben a Genclerbirligiben szereplő Csoboth Kevin kapcsán megjegyezte: a török kaland nem úgy sikerült, ahogy tervezték. Amióta odaigazolt, több alkalommal is edzőváltás volt a csapatnál, ráadásul pénzzel is tartoztak neki. Nyáron próbálnak megoldást találni, de arra is van esély, hogy a szélső a svájci St. Gallen együttesénél marad. A debreceni Kocsis Dominikot a svédországi átigazolási időszak hajrájában, márciusban meg akarta szerezni a Malmö FF, a DVSC azonban nem szerette volna mindenáron elengedni, mert szüksége volt rá a nemzetközi kupaszereplés lehetőségének kiharcolásához.

„Lehet, hogy most újra megpróbáljuk” – jegyezte meg. Hozzáfűzte: csak akkor szorgalmazzák a külföldre igazolását, ha olyan lehetőség érkezik, amely kedvező a játékos és a klub számára is, hiszen egy évig még szerződés köti Kocsist Debrecenbe.

„Szerintem neki is jó lenne most továbblépni, és megpróbálni egy kicsit erősebb bajnokságban játszani.”

Az FK Csíkszereda számos magyar játékossal a soraiban kiharcolta a bennmaradást a román élvonalban. Eppel Márton minden sorozatot figyelembe véve 21 góllal zárta az idényt, a szerződése pedig automatikusan meghosszabbodott egy évvel. Kleinheisler László megállapodása lejárt, de a klub már jelezte, hogy szeretné megtartani, konkrétumokról viszont egyelőre nem beszéltek.