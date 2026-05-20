Giro d'Italia: Jhonatan Narváez harmadik szakaszsikere

A keddi időfutam után Porcari és Chiavari között tekertek a Giro d’Italia versenyzői, a 195 kilométeres táv során két harmadik és egy második kategóriás emelkedőt kellett leküzdeni. A nap lényeges kérdése az volt, hogy vajon a dán klasszis, Jonas Vingegaard felveszi-e pályafutása során először a rózsaszín trikót, miután 27 másodpercre csökkent lemaradása az élen álló Afonso Eulálióval szemben.

Nos, a főmezőnnyel beérő Vingegaard maradt kékben, Eulálio pedig rózsaszínben. Elöl viszont nagy csata zajlott, Chiavariba Enric Mas és az UAE ecuadori bajnoka, Jhonatan Narváez érkezett meg elsőként. A középkori hangulatú belvárosban az árkádok között tekeregve sűrűn nézegettek hátrafelé, de az üldözők nem érték utol őket, így ez a duó küzdhetett a győzelemért. Az utolsó métereken Narváezben maradt több erő, aki már harmadszor nyert szakaszt az idei Girón.

„Megijedtem, amikor Mas megnyitotta a hajrát, ráadásul majdnem a korlátnak szorított. A határomon voltam, egész nap teljes gázzal nyomtuk, mert nemcsak felfelé, hanem a lejtőkön is versenyezünk” – mondta Narváez.

Az Olasz körverseny csütörtökön az Imperia és Novi Ligure közötti szakasszal folytatódik.

109. GIRO D’ITALIA

11. szakasz (Porcari–Chiavari, 195 km): 1. Jhonatan Narváez (ecuadori, UAE) 4:33:43 óra, 2. Mas (spanyol, Movistar) azonos idővel, 3. Ulissi (olasz, Astana) 11 másodperc hátrány, …33. Eulálio (portugál, Bahrain-Victorious) 3:24 perc h. Az összetett állása: 1. (rózsaszín trikóban) Afonso Eulálio 44:17:41 óra, 2. Vingegaard (dán, Visma) 27 mp h., 3. Arensman (holland, Ineos) 1:57 p h. A gyorsasági pontverseny állása: 1. Paul Magnier (francia, Soudal Quick-Step) 130 pont, 2. Narváez 111, 3. Milan (olasz, Lidl-Trek) 76. A hegyi pontverseny állása: 1. (kék trikóban) Jonas Vingegaard 111 pont, 2. Sevilla (spanyol, Polti) 60, 3. Gall (osztrák, Decathlon) 48. A fiatalok versenyének állása: 1. (fehér trikóban) Afonso Eulálio 44:17:41 óra, 2. Pellizzari (Red Bull-Bora-Hansgrohe) 3:36 p h., 3. Beloki (spanyol, EF Education) 4:16 p h. A csapatverseny állása: 1. Red Bull-Bora-Hansgrohe 133:06:41 óra, 2. Visma 1:33 p h., 3. Astana 8:11 p h.