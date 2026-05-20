Hajnal Tamás szerint idén csak később alakul ki a Ferencváros végleges kerete

Hajnal Tamás az M1 aktuális csatornának beszélt a holtszezonról, mint elmondta, a „változások idejében” sok minden tisztázatlan, a tervekhez konkrét információkra van szükség, ezért jelenleg kivárnak.

Hozzátette, a csapat „nagyjából megvan”, ezért nincs nyomás alatt a klub. Megjegyezte, a korábbi években mindig az volt a cél, hogy lehetőleg már a nemzetközi kupaselejtezők előtt kész legyen a keret, idén viszont ez várhatóan másképpen alakul.

A futballistákkal kapcsolatban a sportigazgató elmondta, egyelőre nem születettek konkrét döntések, a lejáró szerződésű játékosokkal tárgyalnak. Az egyik várható távozó Abu Fani lesz, sajtóhírek szerint az izraeli középpályást korábbi edzője, Dejan Sztankovics szeretné a Crvena zvezdához csábítani.

Hajnal Tamás megjegyezte, valóban zajlanak a tárgyalások, a játékos új fejezetet szeretne nyitni pályafutásában, ezért ha mindkét fél számára megfelelőek a feltételek, létrejöhet az üzlet.