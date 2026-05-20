Nemzeti Sportrádió

Hajnal Tamás szerint idén csak később alakul ki a Ferencváros végleges kerete

2026.05.20. 17:58
null
Hajnal Tamásék kivárnak (Fotó: Árvai Károly)
Címkék
NB I Hajnal Tamás Mohammed Abu Fani Ferencváros
A sportigazgató szerint az elmúlt évektől eltérően ezúttal kivárnak a keret véglegesítésével a labdarúgó NB I-ben sorozatban hét bajnoki cím után ezüstérmes, Magyar Kupa-győztes Ferencvárosnál.

Hajnal Tamás az M1 aktuális csatornának beszélt a holtszezonról, mint elmondta, a „változások idejében” sok minden tisztázatlan, a tervekhez konkrét információkra van szükség, ezért jelenleg kivárnak.

Hozzátette, a csapat „nagyjából megvan”, ezért nincs nyomás alatt a klub. Megjegyezte, a korábbi években mindig az volt a cél, hogy lehetőleg már a nemzetközi kupaselejtezők előtt kész legyen a keret, idén viszont ez várhatóan másképpen alakul.

A futballistákkal kapcsolatban a sportigazgató elmondta, egyelőre nem születettek konkrét döntések, a lejáró szerződésű játékosokkal tárgyalnak. Az egyik várható távozó Abu Fani lesz, sajtóhírek szerint az izraeli középpályást korábbi edzője, Dejan Sztankovics szeretné a Crvena zvezdához csábítani.

Hajnal Tamás megjegyezte, valóban zajlanak a tárgyalások, a játékos új fejezetet szeretne nyitni pályafutásában, ezért ha mindkét fél számára megfelelőek a feltételek, létrejöhet az üzlet.

 

NB I Hajnal Tamás Mohammed Abu Fani Ferencváros
Legfrissebb hírek

Hosszabbított lengyel védőjével a Puskás Akadémia – hivatalos

Labdarúgó NB I
16 perce

Nincs változás: a Ferencváros az El-selejtező első fordulójában indul

Európa-liga
2 órája

Hosszabbított Banai Dáviddal az Újpest – hivatalos

Labdarúgó NB I
2 órája

Négy kölcsönjátékosától elköszönt a DVTK

Labdarúgó NB I
7 órája

RangAdó Díjátadó: Vitális Milán a legjobb játékos, Borbély Balázs a legjobb edző

Labdarúgó NB I
21 órája

Dupla Tízes: jót tesz a magyar futballnak az ETO FC bajnoki címe?

Labdarúgó NB I
Tegnap, 19:02

Kovácsréti Márk: Amikor elhagyta a lábam a labda, éreztem, hogy ebből gól lesz

Labdarúgó NB I
Tegnap, 15:03

Corbu Máriusz: Mentálisan vett ki sokat belőlem az idény, jólesik most kicsit pihenni

Labdarúgó NB I
Tegnap, 14:38
Ezek is érdekelhetik