A Real Madrid cáfolja, hogy a vezetői szervezet átalakítására készül

2026.04.10. 12:02
sportigazgató Real Madrid José Ángel Sánchez La Liga
A Real Madrid pénteken közleményben cáfolta azt a pletykát, mely szerint a klub átszervezni készül a vezetői struktúráját, és létrehozza a sportigazgatói munkakört.

A spanyol médiát csütörtökön körbejáró hírhez a Cadena SER műsora, az El Larguero szolgáltatta az alapinformációt; Antón Meana hangsúlyozta, hogy tudomása szerint döntés még nem született a változtatásról, de a vezetőség tanulmányozza a korábban létező sportigazgatói poszt újbóli bevezetésének lehetőségét.

Az információt teljességgel hamisnak minősítő pénteki közleményben a Real Madrid azt írja: „Nagyra értékeljük a jelenlegi vezetőség munkáját, amelynek révén klubunk az egyik legsikeresebb időszakát éli, tíz év alatt számtalan más trófea elhódítása mellett hatszor megnyerte a Bajnokok Ligáját.”

A hagyományos sportigazgatói feladatokat jelenleg a vezérigazgató, José Ángel Sánchez koordinálja, és az új poszt kialakításáról szóló pletykának eleme volt az is, hogy Sánchez, aki Florentino Pérez klubelnök régi bizalmasa és évtizedek óta a Real alkalmazásában áll, az idény végeztével távozik a madridiaktól.

 

