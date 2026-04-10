A Real Madrid cáfolja, hogy a vezetői szervezet átalakítására készül

A spanyol médiát csütörtökön körbejáró hírhez a Cadena SER műsora, az El Larguero szolgáltatta az alapinformációt; Antón Meana hangsúlyozta, hogy tudomása szerint döntés még nem született a változtatásról, de a vezetőség tanulmányozza a korábban létező sportigazgatói poszt újbóli bevezetésének lehetőségét.

Az információt teljességgel hamisnak minősítő pénteki közleményben a Real Madrid azt írja: „Nagyra értékeljük a jelenlegi vezetőség munkáját, amelynek révén klubunk az egyik legsikeresebb időszakát éli, tíz év alatt számtalan más trófea elhódítása mellett hatszor megnyerte a Bajnokok Ligáját.”

A hagyományos sportigazgatói feladatokat jelenleg a vezérigazgató, José Ángel Sánchez koordinálja, és az új poszt kialakításáról szóló pletykának eleme volt az is, hogy Sánchez, aki Florentino Pérez klubelnök régi bizalmasa és évtizedek óta a Real alkalmazásában áll, az idény végeztével távozik a madridiaktól.