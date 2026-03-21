Napra pontosan három hónap után nyert az Elche, odahaza győzött a Levante és az Osasuna is

2026.03.21. 23:05
Girona Valencia Espanyol Mallorca Elche Real Oviedo Osasuna Getafe Sevilla Levante La Liga
Az Elche hazai pályán 2–1-re nyert a Mallorca ellen a spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság 29. fordulójában. Később a Getafe, a Levante, az Osasuna és a Valencia is begyűjtötte a három pontot.

A gól nélküli első félidőt követően a vendég Mallorca törte meg a jeget a Martínez Valeróban, Pablo Torre a tizenhatos előteréből lőtt, a labda pedig a bal alsóban kötött ki az 58. percben. A válaszra nem kellett sokat várni, néhány perccel később ugyanis egy balul sikerült felszabadítási kísérletet követően Rafa Mir lőtt 11 méterről a jobb kapufa tövére, ahonnan a hálóba pattant a labda. Szűk tíz perccel az egyenlítő gól után már az Elche vezetését ünnepelhette a hazai publikum, Valera bal szélről érkező beadását a lendületből érkező Tete Morente bólintotta az ötösről a kapuba.

A mérkőzés ráadásában tálcán kapott egyenlítési lehetőséget Martín Demichelis együttese, de a kezezésért befújt tizenegyest Muriqi a kapu fölé bikázta. Az eredetileg nyolcperces ráadás szűk negyedórára duzzadt, de újabb gól nem született – az Elche a naptári évben először nyert (a csapat előző sikerét december 21-én jegyezhettük fel), s elmozdult a kiesőzónából. 2–1

Az Espanyolra alaposan rájárt a rúd az első félidőben, a katalán együttes kétszer is betalált, de mindkét gólt elvette les címén VAR. A sok vizsgálódás miatt megítélt kilencperces ráadás során aztán a Getafe előbb Domingos Duarte, majd Mauro Arambarri révén is betalált, nehéz helyzetbe hozva a hazaiakat. A fordulás után Roberto Fernández találatával ugyan összejött a szépítés, de az egyenlítés már nem sikerült – tovább tart így a barcelonaiak nyeretlenségi sorozata. 1–2

Már a negyedik percben megszerezte a vezetést a Levante a kieső helyen álló csapatok meccsén: egy védelmi bakit kihasználva Carlos Espí lőtt a kapus mellett a hálóba. Bő húsz perccel később a Levante csatára egy védőről levágódó labdát lőtt közelről a kapuba, megduplázva a hazai előnyt. A játékrész hajrájában aztán összekapta magát az Oviedo: Iliasz Saira fejjel, míg Federico Vinas tizenegyesből volt eredményes, így döntetlennel fordultak a felek.

A fordulás után sem kellett sokáig várni a gólra, az 52. percben Iker Losada távoli lövése talált utat a bal alsó sarokba. A folytatásban az Oviedo megpróbálta begyötörni az egyenlítő gólt, de a ráadásban Iván Romero megszerezte a Levante negyedik gólját, beállítva végeredményt, így a valenciai csapat két pontra megközelítette a bennmaradó helyen álló Alavést. 4–2

Mindeközben az Osasuna sokáig nem tudta bevenni a Girona kapuját (Paulo Gazzaniga nem kevesebb, mint 10 védést muatott be), de Ante Budimir a 80. percben beletette a fejét Kike Barja bal oldalról középre lőtt labdájába, megnyerve a mérkőzést a pamplonaiaknak. 1–0

Az előző öt meccsén három győzelmet gyűjtő Valencia az első félidő végén kétszer betalált Sevillában. A 38. percben Largie Ramazani lövését védte Odiszeasz Vlahodimosz, de a kipattanót Hugo Duro a kapuba fejelte. A szünet előtti pillanatokban érkezett a második találat, Luis Rioja adott be jobbról, a hosszúnál pedig Largie Ramazani a szinte üres kapuba passzolhatott. Nem tudott szépíteni az andalúz csapat, amely immár négy meccse nyeretlen, és továbbra is izgulhat, hogy megőrzi-e élvonalbeli tagságát. 0–2

SPANYOL LA LIGA
29. FORDULÓ
Elche–Mallorca 2–1 (Rafa Mir 62., Tete Morente 71., ill. P. Torre 58.)
Espanyol–Getafe 1–2 (R. Fernández 68., ill. D. Duarte 45+3., Arambarri 45+7.)
Levante–Oviedo 4–2 (Espí 4., 25., Losada 52., I. Romero 90+3., ill. Saira 44., Vinas 45+3. – 11-esből)
Osasuna–Girona 1–0 (Budimir 80.)
Sevilla–Valencia 0–2 (Duro 38., Ramazani 45+5.)

Vasárnap játsszák
14.00: FC Barcelona–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)
16.15: Celta Vigo–Alavés (Tv: Spíler2)
18.30: Athletic Bilbao–Betis (Tv: Spíler2)
21.00: Real Madrid–Atlético Madrid (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!
Pénteken játszották
Villarreal–Real Sociedad 3–1 (Gerard Moreno 7., Mikautadze 15., N. Pépé 23., ill. L. Sucic 47.)

   
AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
  1. Barcelona28231477–28+4970
  2. Real Madrid28213460–24+3666
  3. Villarreal29184754–34+2058
  4. Atlético Madrid28176547–25+2257
  5. Betis281111643–35+844
  6. Celta Vigo281011738–31+741
  7. Real Sociedad291081144–45–138
  8. Getafe291151325–31–638
  9. Osasuna291071234–35–137
10. Espanyol291071236–44–837
11. Valencia29981232–42–1035
12. Athletic Bilbao281051330–40–1035
13. Girona298101131–44–1334
14. Rayo Vallecano287111028–34–632
15. Sevilla29871437–49–1231
16. Elche296111238–46–829
17. Alavés28771426–38–1228
18. Mallorca29771534–47–1328
19. Levante29681534–48–1426
20. Oviedo29491620–48–2821

 

 

