Napra pontosan három hónap után nyert az Elche, odahaza győzött a Levante és az Osasuna is

A gól nélküli első félidőt követően a vendég Mallorca törte meg a jeget a Martínez Valeróban, Pablo Torre a tizenhatos előteréből lőtt, a labda pedig a bal alsóban kötött ki az 58. percben. A válaszra nem kellett sokat várni, néhány perccel később ugyanis egy balul sikerült felszabadítási kísérletet követően Rafa Mir lőtt 11 méterről a jobb kapufa tövére, ahonnan a hálóba pattant a labda. Szűk tíz perccel az egyenlítő gól után már az Elche vezetését ünnepelhette a hazai publikum, Valera bal szélről érkező beadását a lendületből érkező Tete Morente bólintotta az ötösről a kapuba.

A mérkőzés ráadásában tálcán kapott egyenlítési lehetőséget Martín Demichelis együttese, de a kezezésért befújt tizenegyest Muriqi a kapu fölé bikázta. Az eredetileg nyolcperces ráadás szűk negyedórára duzzadt, de újabb gól nem született – az Elche a naptári évben először nyert (a csapat előző sikerét december 21-én jegyezhettük fel), s elmozdult a kiesőzónából. 2–1

Az Espanyolra alaposan rájárt a rúd az első félidőben, a katalán együttes kétszer is betalált, de mindkét gólt elvette les címén VAR. A sok vizsgálódás miatt megítélt kilencperces ráadás során aztán a Getafe előbb Domingos Duarte, majd Mauro Arambarri révén is betalált, nehéz helyzetbe hozva a hazaiakat. A fordulás után Roberto Fernández találatával ugyan összejött a szépítés, de az egyenlítés már nem sikerült – tovább tart így a barcelonaiak nyeretlenségi sorozata. 1–2

Már a negyedik percben megszerezte a vezetést a Levante a kieső helyen álló csapatok meccsén: egy védelmi bakit kihasználva Carlos Espí lőtt a kapus mellett a hálóba. Bő húsz perccel később a Levante csatára egy védőről levágódó labdát lőtt közelről a kapuba, megduplázva a hazai előnyt. A játékrész hajrájában aztán összekapta magát az Oviedo: Iliasz Saira fejjel, míg Federico Vinas tizenegyesből volt eredményes, így döntetlennel fordultak a felek.

A fordulás után sem kellett sokáig várni a gólra, az 52. percben Iker Losada távoli lövése talált utat a bal alsó sarokba. A folytatásban az Oviedo megpróbálta begyötörni az egyenlítő gólt, de a ráadásban Iván Romero megszerezte a Levante negyedik gólját, beállítva végeredményt, így a valenciai csapat két pontra megközelítette a bennmaradó helyen álló Alavést. 4–2

Mindeközben az Osasuna sokáig nem tudta bevenni a Girona kapuját (Paulo Gazzaniga nem kevesebb, mint 10 védést muatott be), de Ante Budimir a 80. percben beletette a fejét Kike Barja bal oldalról középre lőtt labdájába, megnyerve a mérkőzést a pamplonaiaknak. 1–0

Az előző öt meccsén három győzelmet gyűjtő Valencia az első félidő végén kétszer betalált Sevillában. A 38. percben Largie Ramazani lövését védte Odiszeasz Vlahodimosz, de a kipattanót Hugo Duro a kapuba fejelte. A szünet előtti pillanatokban érkezett a második találat, Luis Rioja adott be jobbról, a hosszúnál pedig Largie Ramazani a szinte üres kapuba passzolhatott. Nem tudott szépíteni az andalúz csapat, amely immár négy meccse nyeretlen, és továbbra is izgulhat, hogy megőrzi-e élvonalbeli tagságát. 0–2

SPANYOL LA LIGA

29. FORDULÓ

Elche–Mallorca 2–1 (Rafa Mir 62., Tete Morente 71., ill. P. Torre 58.)

Espanyol–Getafe 1–2 (R. Fernández 68., ill. D. Duarte 45+3., Arambarri 45+7.)

Levante–Oviedo 4–2 (Espí 4., 25., Losada 52., I. Romero 90+3., ill. Saira 44., Vinas 45+3. – 11-esből)

Osasuna–Girona 1–0 (Budimir 80.)

Sevilla–Valencia 0–2 (Duro 38., Ramazani 45+5.)

Vasárnap játsszák

14.00: FC Barcelona–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)

16.15: Celta Vigo–Alavés (Tv: Spíler2)

18.30: Athletic Bilbao–Betis (Tv: Spíler2)

21.00: Real Madrid–Atlético Madrid (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!

Pénteken játszották

Villarreal–Real Sociedad 3–1 (Gerard Moreno 7., Mikautadze 15., N. Pépé 23., ill. L. Sucic 47.)