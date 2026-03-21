Napra pontosan három hónap után nyert az Elche, odahaza győzött a Levante és az Osasuna is

A gól nélküli első félidőt követően a vendég Mallorca törte meg a jeget a Martínez Valeróban, Pablo Torre a tizenhatos előteréből lőtt, a labda pedig a bal alsóban kötött ki az 58. percben. A válaszra nem kellett sokat várni, néhány perccel később ugyanis egy balul sikerült felszabadítási kísérletet követően Rafa Mir lőtt 11 méterről a jobb kapufa tövére, ahonnan a hálóba pattant a labda. Szűk tíz perccel az egyenlítő gól után már az Elche vezetését ünnepelhette a hazai publikum, Valera bal szélről érkező beadását a lendületből érkező Tete Morente bólintotta az ötösről a kapuba.
A mérkőzés ráadásában tálcán kapott egyenlítési lehetőséget Martín Demichelis együttese, de a kezezésért befújt tizenegyest Muriqi a kapu fölé bikázta. Az eredetileg nyolcperces ráadás szűk negyedórára duzzadt, de újabb gól nem született – az Elche a naptári évben először nyert (a csapat előző sikerét december 21-én jegyezhettük fel), s elmozdult a kiesőzónából. 2–1
Az Espanyolra alaposan rájárt a rúd az első félidőben, a katalán együttes kétszer is betalált, de mindkét gólt elvette les címén VAR. A sok vizsgálódás miatt megítélt kilencperces ráadás során aztán a Getafe előbb Domingos Duarte, majd Mauro Arambarri révén is betalált, nehéz helyzetbe hozva a hazaiakat. A fordulás után Roberto Fernández találatával ugyan összejött a szépítés, de az egyenlítés már nem sikerült – tovább tart így a barcelonaiak nyeretlenségi sorozata. 1–2
Már a negyedik percben megszerezte a vezetést a Levante a kieső helyen álló csapatok meccsén: egy védelmi bakit kihasználva Carlos Espí lőtt a kapus mellett a hálóba. Bő húsz perccel később a Levante csatára egy védőről levágódó labdát lőtt közelről a kapuba, megduplázva a hazai előnyt. A játékrész hajrájában aztán összekapta magát az Oviedo: Iliasz Saira fejjel, míg Federico Vinas tizenegyesből volt eredményes, így döntetlennel fordultak a felek.
A fordulás után sem kellett sokáig várni a gólra, az 52. percben Iker Losada távoli lövése talált utat a bal alsó sarokba. A folytatásban az Oviedo megpróbálta begyötörni az egyenlítő gólt, de a ráadásban Iván Romero megszerezte a Levante negyedik gólját, beállítva végeredményt, így a valenciai csapat két pontra megközelítette a bennmaradó helyen álló Alavést. 4–2
Mindeközben az Osasuna sokáig nem tudta bevenni a Girona kapuját (Paulo Gazzaniga nem kevesebb, mint 10 védést muatott be), de Ante Budimir a 80. percben beletette a fejét Kike Barja bal oldalról középre lőtt labdájába, megnyerve a mérkőzést a pamplonaiaknak. 1–0
Az előző öt meccsén három győzelmet gyűjtő Valencia az első félidő végén kétszer betalált Sevillában. A 38. percben Largie Ramazani lövését védte Odiszeasz Vlahodimosz, de a kipattanót Hugo Duro a kapuba fejelte. A szünet előtti pillanatokban érkezett a második találat, Luis Rioja adott be jobbról, a hosszúnál pedig Largie Ramazani a szinte üres kapuba passzolhatott. Nem tudott szépíteni az andalúz csapat, amely immár négy meccse nyeretlen, és továbbra is izgulhat, hogy megőrzi-e élvonalbeli tagságát. 0–2
SPANYOL LA LIGA
29. FORDULÓ
Elche–Mallorca 2–1 (Rafa Mir 62., Tete Morente 71., ill. P. Torre 58.)
Espanyol–Getafe 1–2 (R. Fernández 68., ill. D. Duarte 45+3., Arambarri 45+7.)
Levante–Oviedo 4–2 (Espí 4., 25., Losada 52., I. Romero 90+3., ill. Saira 44., Vinas 45+3. – 11-esből)
Osasuna–Girona 1–0 (Budimir 80.)
Sevilla–Valencia 0–2 (Duro 38., Ramazani 45+5.)
Vasárnap játsszák
14.00: FC Barcelona–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)
16.15: Celta Vigo–Alavés (Tv: Spíler2)
18.30: Athletic Bilbao–Betis (Tv: Spíler2)
21.00: Real Madrid–Atlético Madrid (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!
Pénteken játszották
Villarreal–Real Sociedad 3–1 (Gerard Moreno 7., Mikautadze 15., N. Pépé 23., ill. L. Sucic 47.)
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Barcelona
|28
|23
|1
|4
|77–28
|+49
|70
|2. Real Madrid
|28
|21
|3
|4
|60–24
|+36
|66
|3. Villarreal
|29
|18
|4
|7
|54–34
|+20
|58
|4. Atlético Madrid
|28
|17
|6
|5
|47–25
|+22
|57
|5. Betis
|28
|11
|11
|6
|43–35
|+8
|44
|6. Celta Vigo
|28
|10
|11
|7
|38–31
|+7
|41
|7. Real Sociedad
|29
|10
|8
|11
|44–45
|–1
|38
|8. Getafe
|29
|11
|5
|13
|25–31
|–6
|38
|9. Osasuna
|29
|10
|7
|12
|34–35
|–1
|37
|10. Espanyol
|29
|10
|7
|12
|36–44
|–8
|37
|11. Valencia
|29
|9
|8
|12
|32–42
|–10
|35
|12. Athletic Bilbao
|28
|10
|5
|13
|30–40
|–10
|35
|13. Girona
|29
|8
|10
|11
|31–44
|–13
|34
|14. Rayo Vallecano
|28
|7
|11
|10
|28–34
|–6
|32
|15. Sevilla
|29
|8
|7
|14
|37–49
|–12
|31
|16. Elche
|29
|6
|11
|12
|38–46
|–8
|29
|17. Alavés
|28
|7
|7
|14
|26–38
|–12
|28
|18. Mallorca
|29
|7
|7
|15
|34–47
|–13
|28
|19. Levante
|29
|6
|8
|15
|34–48
|–14
|26
|20. Oviedo
|29
|4
|9
|16
|20–48
|–28
|21