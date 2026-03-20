A Villarreal fellépett a dobogóra
A Villarreal és a Real Sociedad is a nemzetközi kupaszereplésre hajt, sőt, előbbinek a Bajnokok Ligája-részvételre is jó esélye van.
A hazaiak jól is kezdtek, a hetedik percben egy szöglet után továbbcsúsztatott labdát Gerard Moreno csúsztatta a kapuba. Lendületben maradt a Villarreal, a 15. percben növelte is az előnyét, Georges Mikautadze fejezett be góllal egy remek támadást. A 23. percben Nicolás Pépé lövése pattant meg az egyik védő lábán, és a jobb sarokba vágódott.
Nagy fölényben volt a Villarreal az első félidőben, még több gólt is szerezhetett volna, Pépé bombájánál a kapufa mentett. Szünet után a csereként beállt Luka Sucic egy szöglet utáni védelmi hibát kihasználva a kapuba lőtt, ezzel szépített a Real Sociedad, de a pontszerzésre nem volt esélye.
A Villarreal a győzelmével megelőzte az Atlético Madridot, és feljött a harmadik helyre.
SPANYOL LA LIGA
29. FORDULÓ
Március 20., péntek
Villarreal–Real Sociedad 3–1 (Gerard Moreno 7., Mikautadze 15., N. Pépé 23., ill. L. Sucic 47.)
Március 21., szombat
Elche–Mallorca
Espanyol–Getafe
Levante–Oviedo
Osasuna–Girona
Sevilla–Valencia
Március 22., vasárnap
FC Barcelona–Rayo Vallecano
Celta Vigo–Alavés
Athletic Bilbao–Betis
Real Madrid–Atlético Madrid
|A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Barcelona
|28
|23
|1
|4
|77–28
|+49
|70
|2. Real Madrid
|28
|21
|3
|4
|63–25
|+38
|66
|3. Villarreal
|29
|18
|4
|7
|54–34
|+20
|58
|4. Atlético Madrid
|28
|17
|6
|5
|47–25
|+22
|57
|5. Betis
|28
|11
|11
|6
|43–35
|+8
|44
|6. Celta Vigo
|28
|10
|11
|7
|38–31
|+7
|41
|7. Real Sociedad
|29
|10
|8
|11
|44–45
|–1
|38
|8. Espanyol
|28
|10
|7
|11
|35–42
|–7
|37
|9. Getafe
|28
|10
|5
|13
|23–30
|–7
|35
|10. Athletic Bilbao
|28
|10
|5
|13
|30–40
|–10
|35
|11. Osasuna
|28
|9
|7
|12
|34–38
|–4
|34
|12. Girona
|28
|8
|10
|10
|31–43
|–12
|34
|13. Rayo Vallecano
|28
|7
|11
|10
|28–34
|–6
|32
|14. Valencia
|28
|8
|8
|12
|30–42
|–12
|32
|15. Sevilla
|28
|8
|7
|13
|37–47
|–10
|31
|16. Mallorca
|28
|7
|7
|14
|33–45
|–12
|28
|17. Alaves
|28
|7
|7
|14
|26–38
|–12
|28
|18. Elche
|28
|5
|11
|12
|36–45
|–9
|26
|19. Levante
|28
|5
|8
|15
|30–46
|–16
|23
|20. Oviedo
|28
|4
|9
|15
|18–44
|–26
|21