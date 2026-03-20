A Villarreal fellépett a dobogóra

A Villarreal és a Real Sociedad is a nemzetközi kupaszereplésre hajt, sőt, előbbinek a Bajnokok Ligája-részvételre is jó esélye van.

A hazaiak jól is kezdtek, a hetedik percben egy szöglet után továbbcsúsztatott labdát Gerard Moreno csúsztatta a kapuba. Lendületben maradt a Villarreal, a 15. percben növelte is az előnyét, Georges Mikautadze fejezett be góllal egy remek támadást. A 23. percben Nicolás Pépé lövése pattant meg az egyik védő lábán, és a jobb sarokba vágódott.

Nagy fölényben volt a Villarreal az első félidőben, még több gólt is szerezhetett volna, Pépé bombájánál a kapufa mentett. Szünet után a csereként beállt Luka Sucic egy szöglet utáni védelmi hibát kihasználva a kapuba lőtt, ezzel szépített a Real Sociedad, de a pontszerzésre nem volt esélye.

A Villarreal a győzelmével megelőzte az Atlético Madridot, és feljött a harmadik helyre.

SPANYOL LA LIGA

29. FORDULÓ

Március 20., péntek

Villarreal–Real Sociedad 3–1 (Gerard Moreno 7., Mikautadze 15., N. Pépé 23., ill. L. Sucic 47.)

Március 21., szombat

Elche–Mallorca

Espanyol–Getafe

Levante–Oviedo

Osasuna–Girona

Sevilla–Valencia

Március 22., vasárnap

FC Barcelona–Rayo Vallecano

Celta Vigo–Alavés

Athletic Bilbao–Betis

Real Madrid–Atlético Madrid