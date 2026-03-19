A Real Madrid után a Barcelona első számú kapusára is hosszabb kihagyás vár

2026.03.19. 11:09
Joan Garcíát le kellett cserélni a Newcastle United ellen (Fotó: Getty Images)
A labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében a Newcastle-lal összecsapó Barcelona kapusa, Joan García az utolsó percekben hagyta el a pályát sérülés miatt.

A Bajnokok Ligája-nyolcaddöntő visszavágóján a Barcelona 7–2-es győzelmet aratott a Newcastle United ellen. A sikert beárnyékolja, hogy a mérkőzés hajrájában kapuscserére kényszerültek a katalánok.

Joan García egy könnyű védés után kapott a vádlijához a 82. percben, helyét Wojciech Szczesny vette át. Joan Garcíáról egyelőre nincs hivatalos információ, előreláthatólag többhetes kihagyás várhat rá, a Diario AS szerint két-három hétről lehet szó. A következőkben nem vár komoly megméretés a Barcelonára, a katalánok a válogatott szünet előtt a Rayo Vallecanót fogadják.

García valószínűleg áprilisban már visszatérhet a kezdőbe. A válogatott szünet után a Barcelona előbb a bajnokságban (április 4.), majd a Bajnokok Ligája negyeddöntőjében találkoznak az Atlético Madriddal, amely búcsúztatta a katalánokat a Király-kupából. 

1. Barcelona28231477–28+4970
2. Real Madrid28213460–24+3666
3. Atlético Madrid28176547–25+2257
4. Villarreal28174751–33+1855
5. Betis281111643–35+844
6. Celta Vigo281011738–31+741
7. Real Sociedad281081043–42+138
8. Espanyol281071135–42–737
9. Getafe281051323–30–735
10. Athletic Bilbao281051330–40–1035
11. Osasuna28971233–35–234
12. Girona288101031–43–1234
13. Rayo Vallecano287111028–34–632
14. Valencia28881230–42–1232
15. Sevilla28871337–47–1031
16. Mallorca28771433–45–1228
17. Alaves28771426–38–1228
18. Elche285111236–45–926
19. Levante28581530–46–1623
20. Oviedo28491518–44–2621
a LA liga állása

 

 

