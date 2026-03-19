A Real Madrid után a Barcelona első számú kapusára is hosszabb kihagyás vár

A Bajnokok Ligája-nyolcaddöntő visszavágóján a Barcelona 7–2-es győzelmet aratott a Newcastle United ellen. A sikert beárnyékolja, hogy a mérkőzés hajrájában kapuscserére kényszerültek a katalánok.

Joan García egy könnyű védés után kapott a vádlijához a 82. percben, helyét Wojciech Szczesny vette át. Joan Garcíáról egyelőre nincs hivatalos információ, előreláthatólag többhetes kihagyás várhat rá, a Diario AS szerint két-három hétről lehet szó. A következőkben nem vár komoly megméretés a Barcelonára, a katalánok a válogatott szünet előtt a Rayo Vallecanót fogadják.

García valószínűleg áprilisban már visszatérhet a kezdőbe. A válogatott szünet után a Barcelona előbb a bajnokságban (április 4.), majd a Bajnokok Ligája negyeddöntőjében találkoznak az Atlético Madriddal, amely búcsúztatta a katalánokat a Király-kupából.