Nemzeti Sportrádió

Atlétika: milliókat és autót kapott a maraton új világrekordere

2026.05.01. 15:04
Sabastian Sawe és William Ruto (Fotó: Getty Images)
Címkék
Sabastian Sawe London Marathon világcsúcs
William Ruto kenyai elnök pénzdíjjal és egy új, személyre szabott rendszámtáblával ellátott autóval ajándékozta meg Sabastian Sawét, aki világcsúcsot állított fel a London Marathonon.

Az atlétika történetében elsőként törte át a kétórás álomhatárt a kenyai Sabastian Sawe, amikor 1:59:30 óra alatt teljesítette a 42.195 km-es távot a brit fővárosban múlt vasárnap. A Capital FM rádió beszámolója szerint az egyedülálló eredmény elismeréseként az afrikai ország államfője, William Ruto a nairobi elnöki palotában tartott ünnepségen a kormány nevében a sportolónak 8 millió kenyai shilling (mintegy 20 millió forint) értékű csekket és egy új autót adott át, amelynek rendszámtábláján az új világcsúcsot hirdető 1:59:30 felirat virít.

„Elérte azt, amit sokan lehetetlennek tartottak – mondta a kenyai elnök. – Ezzel inspirálja az egész nemzetet és a világot. Nem csupán rekordot döntött meg; arra is késztet minket, hogy újragondoljuk az emberi teljesítmény és kitartás határait.”

 

