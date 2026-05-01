Atlétika: milliókat és autót kapott a maraton új világrekordere

Az atlétika történetében elsőként törte át a kétórás álomhatárt a kenyai Sabastian Sawe, amikor 1:59:30 óra alatt teljesítette a 42.195 km-es távot a brit fővárosban múlt vasárnap. A Capital FM rádió beszámolója szerint az egyedülálló eredmény elismeréseként az afrikai ország államfője, William Ruto a nairobi elnöki palotában tartott ünnepségen a kormány nevében a sportolónak 8 millió kenyai shilling (mintegy 20 millió forint) értékű csekket és egy új autót adott át, amelynek rendszámtábláján az új világcsúcsot hirdető 1:59:30 felirat virít.

„Elérte azt, amit sokan lehetetlennek tartottak – mondta a kenyai elnök. – Ezzel inspirálja az egész nemzetet és a világot. Nem csupán rekordot döntött meg; arra is késztet minket, hogy újragondoljuk az emberi teljesítmény és kitartás határait.”