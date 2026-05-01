Tour de Hongrie: egy korábbi Giro-győztes is indul a magyar körversenyen

A 31 éves brit Tao Geoghegan Hart 2020-ban a világjárvány miatt őszre halasztott Giro d'Italián diadalmaskodott és ő volt az első, aki úgy nyerte meg az összetettet, hogy egyetlen szakaszon sem viselte az ikonikus rózsaszín trikót – miután az utolsó etap egyéni időfutam volt és ott fordította a maga javára a két évvel későbbi győztes Jai Hindley elleni versenyt.

A Tour de Hongrie bejegyzése szerint Geoghegan Hart a második olyan versenyző a magyar körverseny történelme során, aki háromhetes győzteseként áll rajthoz. Az első Egan Bernal volt, aki 2023-ban vett részt a magyar körön, s összetettben a nyolcadik helyen végzett.

Geoghegan Hart pályafutása során soha korábban – és azóta sem – nem állt három hetesen dobogón: a következő legjobb eredménye a két évvel későbbi Vueltáról egy 19. hely...