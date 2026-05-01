Megvan a sakkvilágbajnoki páros mérkőzés időpontja

Az év végén, november 23. és december 17. között rendezi meg a nemzetközi szövetség (FIDE) a férfi sakkvilágbajnoki címről döntő páros mérkőzést a titulust viselő indiai világbajnok, Dommaraju Gukesh és kihívója, az üzbég Javohir Sindarov között. Az időpontot a FIDE jelentette be honlapján, egyúttal pályázatot hirdetve meg a házigazda tisztére. A mérkőzéssorozat minimális nyereményalapja 2.5 millió dollár lesz.

Gukesh 2024 decemberében lett világbajnok, legyőzve a kínai Ting Li-zsent, míg Sindarov április közepén magabiztosan diadalmaskodott a világbajnokjelöltek nyolcszereplős ciprusi tornáján, amelyet 10 ponttal, veretlenül nyert meg másfél pontos előnnyel a második holland Anish Giri előtt. A címmérkőzés – emelte ki a FIDE – a „fiatalság csatája” lesz, mivel mindkét játékos húszévesen ül asztalhoz (Sindarov december 8-án tölti be a 21. életévét).